Минцифры начнёт убирать сервисы из «белых» списков, если они будут доступны пользователям через VPN — «Ъ»

Чтобы стимулировать компании закрывать доступ к сайтам и сервисам при включённом VPN.Источник: Global Look PressВедомство обсуждает с платформами, что им нужно начать ограничивать работу своих ресурсов для пользователей с VPN-сервисами, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.В противном случае их сервисы исключат из «белых» списков — то есть перечня сайтов, которые работают при отключениях интернета.Так власти хотят ограничить использование VPN, но при этом не вводить административную ответственность за это, пишет издание. С марта 2024 года Роскомнадзор может блокировать сайты с данными об обходе ограничений с помощью VPN, Tor и других сервисов и методов.С 1 сентября 2025 года запрещена реклама VPN — продвижение продуктов, направленное на привлечение пользователей. Просто использовать VPN и обсуждать такие сервисы в блогах и соцсетях не запрещено, заверял в июле того же года зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артём Шейкин.30 марта 2026 года источники РБК рассказали, что Минцифры наказало операторам связи с 1 апреля отключить оплату Apple ID с мобильного счёта. Среди целей — помешать оплате VPN.В тот же день источники Forbes сообщили, что ведомство также попросило операторов ввести плату за использование более 15 ГБ международного трафика в месяц. А цифровым платформам сказало, что они должны будут ограничить доступ клиентам, которые заходят через VPN.Артур МартыгинТелеграм28 марСможет ли РКН полностью заблокировать доступ к Telegram: три мнения о ресурсах ТСПУ и уязвимостях «белых списков» Рассуждают эксперт по информбезопасности и бизнес-консультант Positive Technologies Алексей Лукацкий, ИТ-специалист и член «Пиратской партии России» Александр Исавнин и бывший разработчик Telegram Дмитрий Тарасенко.#новости #минцифры