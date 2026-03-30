Евгения Евсеева
Сервисы

Минцифры начнёт убирать сервисы из «белых» списков, если они будут доступны пользователям через VPN — «Ъ»

Чтобы стимулировать компании закрывать доступ к сайтам и сервисам при включённом VPN.

Источник: Global Look Press
  • Ведомство обсуждает с платформами, что им нужно начать ограничивать работу своих ресурсов для пользователей с VPN-сервисами, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
  • В противном случае их сервисы исключат из «белых» списков — то есть перечня сайтов, которые работают при отключениях интернета.
  • Так власти хотят ограничить использование VPN, но при этом не вводить административную ответственность за это, пишет издание.
  • С марта 2024 года Роскомнадзор может блокировать сайты с данными об обходе ограничений с помощью VPN, Tor и других сервисов и методов.
  • С 1 сентября 2025 года запрещена реклама VPN — продвижение продуктов, направленное на привлечение пользователей. Просто использовать VPN и обсуждать такие сервисы в блогах и соцсетях не запрещено, заверял в июле того же года зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артём Шейкин.
  • 30 марта 2026 года источники РБК рассказали, что Минцифры наказало операторам связи с 1 апреля отключить оплату Apple ID с мобильного счёта. Среди целей — помешать оплате VPN.
  • В тот же день источники Forbes сообщили, что ведомство также попросило операторов ввести плату за использование более 15 ГБ международного трафика в месяц. А цифровым платформам сказало, что они должны будут ограничить доступ клиентам, которые заходят через VPN.
