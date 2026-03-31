Артур Томилко
Сервисы

В Max добавили раздел «Для бизнеса», через который компании могут получить доступ к созданию каналов и ботов

А также к функциям подтверждения возраста и проверки льготного статуса клиентов.

  • Чтобы добавить страницу компании в мессенджер, предпринимателю нужно перейти в раздел «Max для бизнеса» в профиле и «следовать инструкциям», рассказали в сервисе.
  • После создания профиля компании её представитель должен пройти обязательную верификацию с помощью Госуслуг или одного из банков-партнёров.
  • Зарегистрированные компании могут создавать каналы, чат-боты, мини-приложения, использовать интеграции с CRM и сторонними платформами для управления ботами, а также функции подтверждения возраста и проверки льготного статуса клиентов.
  • О разработке платформы для бизнеса в национальном мессенджере Forbes рассказал в июле 2025 года. По собственным данным Max, она работает с конца октября 2025 года, а доступ к «бизнес-консоли» есть у более чем 220 тысяч организаций.

41 комментарий