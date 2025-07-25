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Полина Лааксо
Сервисы

Max предложит бизнесу платформу чат-ботов и возможность запрашивать у пользователей верифицированные реквизиты документов из ЕСИА — Forbes

В компании говорят, что предложения для корпоративных клиентов ещё «не сформированы».

Источник фото: ТАСС
Источник фото: ТАСС
  • Forbes узнал о возможных бизнес-услугах в национальном мессенджере из корпоративной презентации. «Содержание подтвердил» источник в ИТ-отрасли.
  • Компания сможет создавать бизнес-аккаунты, чтобы общаться с клиентами, и верифицировать страницы сотрудников, которые будут отвечать за коммуникацию. Но на них придётся оформить лицензию с активацией по корпоративному номеру. Она будет содержать служебный никнейм и позволит отправлять клиенту неограниченное число сообщений.
  • Помимо этого, Max планирует предложить платформу чат-ботов. С ней у бизнеса будет возможность отправлять «брендированные» сообщения с одноразовыми кодами подтверждения и рассылать сервисные и рекламные уведомления.
  • В презентации также сказано, что компания сможет разрешить клиентам подписывать «простые» документы вроде оферт или согласий на обработку данных и запрашивать верифицированные реквизиты документов из единой системы идентификации и аутентификации. Например, паспорта, СНИЛС, водительского удостоверения, ИНН.
  • Лицензия на сотрудника клиентской службы может обойтись в 2333 рублей в месяц, если бизнес покупает до 3000 аккаунтов. Если до 12,5 тысячи, то 1750 рублей. «Стоимость лицензии для рассылки одноразовых паролей на активного пользователя в месяц будет составлять 7,9 рубля», если оплачивать до 5 млн лицензий. Если больше — 5,5-6,3 рубля.
  • Коммуникация в рамках чат-ботов, а также рассылка сервисных и транзакционных уведомлений могут обойтись в 12,2 рубля в месяц за клиента при покупке до 5 млн лицензий. Если более 30 млн — 8,5 рубля.
  • В Max рассказали Forbes, что предложения пока «в проработке», но подтвердили, что первые услуги запустят до конца 2025 года. Это верифицированные аккаунты, оповещения, отправка кодов. На старте они будут бесплатными.
  • По словам источника Forbes на рекламном рынке, основной фокус нацмессенджер Max сделает на возможности бизнеса общаться с клиентами, но у рынка есть вопросы к уровню кибербезопасности. Собеседник в отрасли коммуникационного ПО назвал цены у Max сопоставимыми с API WhatsApp* для бизнеса, однако у них разная аудитория.

Сообщество специалистов по кибербезу уже выявило ряд крупных уязвимостей, и пока они не будут ликвидированы, мессенджер не сможет быть конкурентоспособным на рынке [одноразовых кодов].

анонимный собеседник Forbes

Когда вы платили WhatsApp*, вы были уверены в эффективности — ваш контакт с огромной долей вероятности является абонентом мессенджера и получит ваше сообщение. Max — принудительный сервис, который аудиторию будет набирать очень долго.

анонимный собеседник Forbes

Дополнено в 11:03 мск: Пресс-служба Max опровергла наличие киберуязвимостей. Там отметили, что данные пользователей «хранятся на территории России и защищены собственными и партнёрскими сервисами информационной безопасности».

*Meta, владеющая WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #max

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