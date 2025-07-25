Max предложит бизнесу платформу чат-ботов и возможность запрашивать у пользователей верифицированные реквизиты документов из ЕСИА — Forbes

В компании говорят, что предложения для корпоративных клиентов ещё «не сформированы».Источник фото: ТАССForbes узнал о возможных бизнес-услугах в национальном мессенджере из корпоративной презентации. «Содержание подтвердил» источник в ИТ-отрасли.Компания сможет создавать бизнес-аккаунты, чтобы общаться с клиентами, и верифицировать страницы сотрудников, которые будут отвечать за коммуникацию. Но на них придётся оформить лицензию с активацией по корпоративному номеру. Она будет содержать служебный никнейм и позволит отправлять клиенту неограниченное число сообщений.Помимо этого, Max планирует предложить платформу чат-ботов. С ней у бизнеса будет возможность отправлять «брендированные» сообщения с одноразовыми кодами подтверждения и рассылать сервисные и рекламные уведомления.В презентации также сказано, что компания сможет разрешить клиентам подписывать «простые» документы вроде оферт или согласий на обработку данных и запрашивать верифицированные реквизиты документов из единой системы идентификации и аутентификации. Например, паспорта, СНИЛС, водительского удостоверения, ИНН.Лицензия на сотрудника клиентской службы может обойтись в 2333 рублей в месяц, если бизнес покупает до 3000 аккаунтов. Если до 12,5 тысячи, то 1750 рублей. «Стоимость лицензии для рассылки одноразовых паролей на активного пользователя в месяц будет составлять 7,9 рубля», если оплачивать до 5 млн лицензий. Если больше — 5,5-6,3 рубля.Коммуникация в рамках чат-ботов, а также рассылка сервисных и транзакционных уведомлений могут обойтись в 12,2 рубля в месяц за клиента при покупке до 5 млн лицензий. Если более 30 млн — 8,5 рубля.В Max рассказали Forbes, что предложения пока «в проработке», но подтвердили, что первые услуги запустят до конца 2025 года. Это верифицированные аккаунты, оповещения, отправка кодов. На старте они будут бесплатными.По словам источника Forbes на рекламном рынке, основной фокус нацмессенджер Max сделает на возможности бизнеса общаться с клиентами, но у рынка есть вопросы к уровню кибербезопасности. Собеседник в отрасли коммуникационного ПО назвал цены у Max сопоставимыми с API WhatsApp* для бизнеса, однако у них разная аудитория.Сообщество специалистов по кибербезу уже выявило ряд крупных уязвимостей, и пока они не будут ликвидированы, мессенджер не сможет быть конкурентоспособным на рынке [одноразовых кодов].анонимный собеседник ForbesКогда вы платили WhatsApp*, вы были уверены в эффективности — ваш контакт с огромной долей вероятности является абонентом мессенджера и получит ваше сообщение. Max — принудительный сервис, который аудиторию будет набирать очень долго.анонимный собеседник ForbesДополнено в 11:03 мск: Пресс-служба Max опровергла наличие киберуязвимостей. Там отметили, что данные пользователей «хранятся на территории России и защищены собственными и партнёрскими сервисами информационной безопасности».*Meta, владеющая WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #max