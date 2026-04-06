Офлайн-мессенджер Джека Дорси BitChat удалили из китайского App Store по требованию местного регулятора

Оно содержит запрещённый в стране контент, заявили в Apple. Источник: WiredОб удалении приложения из китайского App Store рассказал его разработчик Джек Дорси, приложив скриншот электронного письма от Apple.BitChat нарушает правила, регулирующие работу онлайн-сервисов с «возможностями формирования общественного мнения или социальной мобилизации», говорится в письме.BitChat позволяет обмениваться зашифрованными сообщениями через Bluetooth-сети разных устройств без использования интернета.В феврале 2026 года BitChat анонсировал функцию прямой установки приложения между устройствами без подключения к интернету. Когда функция станет доступна — неизвестно.В других регионах приложение остаётся доступным. Всего у BitChat более 3 млн скачиваний на разных платформах, за последнюю неделю приложение установили 92 тысячи раз.Сооснователь Twitter Дорси представил BitChat 7 июля 2025 года — как «проект выходного дня». В его документации говорится, что это полностью децентрализованное приложение без серверной инфраструктуры. Для регистрации не нужны email-адреса или номера телефонов. Аккаунтов нет.Артур Мартыгин