Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Подписка ChatGPT
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Путешествия
Инвестиции
Крипто
Карьера
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Сервисы

Офлайн-мессенджер Джека Дорси BitChat удалили из китайского App Store по требованию местного регулятора

Оно содержит запрещённый в стране контент, заявили в Apple.

Источник: Wired
Источник: Wired
  • Об удалении приложения из китайского App Store рассказал его разработчик Джек Дорси, приложив скриншот электронного письма от Apple.
  • BitChat нарушает правила, регулирующие работу онлайн-сервисов с «возможностями формирования общественного мнения или социальной мобилизации», говорится в письме.
  • BitChat позволяет обмениваться зашифрованными сообщениями через Bluetooth-сети разных устройств без использования интернета.
  • В феврале 2026 года BitChat анонсировал функцию прямой установки приложения между устройствами без подключения к интернету. Когда функция станет доступна — неизвестно.
  • В других регионах приложение остаётся доступным. Всего у BitChat более 3 млн скачиваний на разных платформах, за последнюю неделю приложение установили 92 тысячи раз.
  • Сооснователь Twitter Дорси представил BitChat 7 июля 2025 года — как «проект выходного дня». В его документации говорится, что это полностью децентрализованное приложение без серверной инфраструктуры. Для регистрации не нужны email-адреса или номера телефонов. Аккаунтов нет.
#новости #bitchat

7
6
1
1
1
26 комментариев