Артур Томилко
Пользователь «Хабра» рассказал, что нашёл критическую уязвимость в популярных VPN-клиентах — она позволяет сторонним приложениям определять реальный IP-адрес сервера

По словам автора, «дыра» может упростить процесс блокировок для Роскомнадзора, но знает ли о ней ведомство, пока неясно.

Источник: «Хабр» 
  • Критическая уязвимость содержится во «всех известных» VPN-клиентах, которые работают на базе протокола VLESS, говорится в посте пользователя с ником runetfreedom. В числе таких приложений он назвал Happ, v2RayTun, V2BOX, v2rayNG, Hiddify, Exclave, Npv Tunnel и Neko Box.

  • Все они запускают локальный socks5‑прокси без авторизации и используют схему передачи данных: VpnService — tun2socks — локальный socks5 — VPN‑сервер. Если на устройстве пользователя находится приложение со «шпионским модулем», то «ничего не мешает ему» напрямую подключиться к socks5 и узнать внешний IP-адрес сервера, который затем можно заблокировать.

  • Раздельное туннелирование (использование VPN для отдельных сайтов и сервисов), изолированные среды (Knox, Shelter) и другие механизмы защиты решить проблему не помогают, отмечает автор.

  • Он полагает, что Роскомнадзор «либо знает, либо очень близок к самостоятельному обнаружению уязвимости». Накануне Минцифры разослало крупным ИТ-компаниям «методические рекомендации» по выявлению VPN на устройствах пользователей, в их числе — проверка использования средств обхода блокировок на устройстве «с собственного приложения».

  • Автор утверждает, что отправил всем перечисленным разработчикам VPN-клиентов информацию об уязвимости, но на 7 апреля 2026 года её никто не исправил.

  • Отдельно он выделил Happ. По его словам, этот клиент «уязвим настолько», что «в худшем случае» позволяет расшифровать весь трафик пользователя. При этом разработчики сервиса сначала отказались признавать уязвимость и исправлять её, но затем пообещали внести изменения.

  • Разработчики v2RayTun также сообщили, что исправят уязвимость. Комментарии других сервисов автор не приводит.

«Мы понимаем последствия, но другие варианты сильно хуже»: глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство «обязано» снизить уровень использования VPN в России

При этом он отметил, что выступает против введения административной ответственности за использование VPN.

  • С марта 2024 года Роскомнадзор может блокировать сайты с данными об обходе ограничений с помощью VPN, Tor и других сервисов и методов.
  • С 1 сентября 2025 года запрещена реклама VPN — продвижение продуктов, направленное на привлечение пользователей. Просто использовать VPN и обсуждать такие сервисы в блогах и соцсетях не запрещено, заверял в июле того же года зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артём Шейкин.
  • 30 марта 2026 года источники Forbes сообщили, что ведомство попросило операторов ввести плату за использование более 15 ГБ международного трафика в месяц.
  • После этого РБК рассказало, что Минцифры «предложило» крупнейшим компаниям до 15 апреля 2026 года ограничить доступ к их платформам с включённым VPN. В противном случае их могут исключить из «белых списков» сайтов, доступных при отключениях интернета.
  • По данным«Ъ», за неисполнение «предложения» власти также планируют лишать компании ИТ-аккредитации и исключать из перечня сервисов для обязательной предустановки на продаваемые в России устройства.

