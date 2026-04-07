Пользователь «Хабра» рассказал, что нашёл критическую уязвимость в популярных VPN-клиентах — она позволяет сторонним приложениям определять реальный IP-адрес сервера

По словам автора, «дыра» может упростить процесс блокировок для Роскомнадзора, но знает ли о ней ведомство, пока неясно. Источник: «Хабр» Критическая уязвимость содержится во «всех известных» VPN-клиентах, которые работают на базе протокола VLESS, говорится в посте пользователя с ником runetfreedom. В числе таких приложений он назвал Happ, v2RayTun, V2BOX, v2rayNG, Hiddify, Exclave, Npv Tunnel и Neko Box. Все они запускают локальный socks5‑прокси без авторизации и используют схему передачи данных: VpnService — tun2socks — локальный socks5 — VPN‑сервер. Если на устройстве пользователя находится приложение со «шпионским модулем», то «ничего не мешает ему» напрямую подключиться к socks5 и узнать внешний IP-адрес сервера, который затем можно заблокировать. Раздельное туннелирование (использование VPN для отдельных сайтов и сервисов), изолированные среды (Knox, Shelter) и другие механизмы защиты решить проблему не помогают, отмечает автор. Он полагает, что Роскомнадзор «либо знает, либо очень близок к самостоятельному обнаружению уязвимости». Накануне Минцифры разослало крупным ИТ-компаниям «методические рекомендации» по выявлению VPN на устройствах пользователей, в их числе — проверка использования средств обхода блокировок на устройстве «с собственного приложения». Автор утверждает, что отправил всем перечисленным разработчикам VPN-клиентов информацию об уязвимости, но на 7 апреля 2026 года её никто не исправил. Отдельно он выделил Happ. По его словам, этот клиент «уязвим настолько», что «в худшем случае» позволяет расшифровать весь трафик пользователя. При этом разработчики сервиса сначала отказались признавать уязвимость и исправлять её, но затем пообещали внести изменения. Разработчики v2RayTun также сообщили, что исправят уязвимость. Комментарии других сервисов автор не приводит. Артур ТомилкоСервисы31 мар«Мы понимаем последствия, но другие варианты сильно хуже»: глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство «обязано» снизить уровень использования VPN в России При этом он отметил, что выступает против введения административной ответственности за использование VPN.С марта 2024 года Роскомнадзор может блокировать сайты с данными об обходе ограничений с помощью VPN, Tor и других сервисов и методов.С 1 сентября 2025 года запрещена реклама VPN — продвижение продуктов, направленное на привлечение пользователей. Просто использовать VPN и обсуждать такие сервисы в блогах и соцсетях не запрещено, заверял в июле того же года зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артём Шейкин.30 марта 2026 года источники Forbes сообщили, что ведомство попросило операторов ввести плату за использование более 15 ГБ международного трафика в месяц.После этого РБК рассказало, что Минцифры «предложило» крупнейшим компаниям до 15 апреля 2026 года ограничить доступ к их платформам с включённым VPN. В противном случае их могут исключить из «белых списков» сайтов, доступных при отключениях интернета.По данным«Ъ», за неисполнение «предложения» власти также планируют лишать компании ИТ-аккредитации и исключать из перечня сервисов для обязательной предустановки на продаваемые в России устройства.#новости