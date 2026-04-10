«Всё ещё можно блокировать рекламу бесплатно»: браузер Brave высмеял повышение стоимости подписки YouTube Premium в США

Цена выросла впервые с 2023 года. Источник: Brave10 апреля 2026 года YouTube объявил о повышении стоимости подписок на YouTube Premium и YouTube Music в США. Индивидуальный тариф Premium подорожал с $13,99 (примерно 1078 рублей по курсу ЦБ на 10 апреля 2026 года) до $15,99 (1232 рубля) в месяц.Цена семейной подписки выросла с $22,99 (1771 рубль) до $26,99 (2080 рублей) в месяц. Индивидуальная подписка на YouTube Music теперь стоит $11,99 (924 рубля) в месяц — на доллар дороже, чем раньше. В компании отметили, что это первое повышение цен в США с 2023 года.Браузер Brave решил «потроллить» YouTube и прокомментировал в X перепост новости о повышении цен: «Кстати, блокировка рекламы в Brave по-прежнему стоит $0».В январе 2026 года часть пользователей жаловалась, что YouTube начал блокировать фоновое воспроизведение видео в сторонних браузерах, включая Brave, у пользователей без подписки Premium. Это могло быть целенаправленным изменением со стороны Google, чтобы подтолкнуть пользователей к покупке подписки, предполагало Android Authority.#новости #youtube #brave