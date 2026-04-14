Полина Лааксо
Сервисы

Власти могут ослабить блокировку Telegram, чтобы снизить «напряжение», которое и так увеличилось из-за роста цен, налогов и проблем со связью — Forbes

О том, что российское правительство может пересмотреть эти и другие заграждения, рассказали источники Bloomberg.

  • По их словам, причина — общественное недовольство, вызванное ограничениями работы интернета в целом и Telegram в частности. На экономические и политические риски указали неназванные вышестоящие чиновники, говорят собеседники агентства.
  • Bloomberg напомнило, что в России ограничивают работу YouTube, WhatsApp*, Telegram, Facebook*, Instagram*, временно отключают мобильный интернет, а теперь пытаются снизить использование VPN.
  • Источник Forbes, знакомый с обсуждением, сообщил, что «давление решено снизить за счёт ослабления блокировок Telegram».

Новость дополняется.

*Meta, владеющая Facebook, WhatsApp и Instagram, признана в России экстремистской и запрещена.

