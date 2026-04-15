«Яндекс» начал предупреждать, что «из-за действующих ограничений» запрещает доступ к своим сервисам с включённым VPN

C 15 апреля 2026 года ограничивать доступ начали и другие российские сервисы.О том, что «Яндекс» не даёт войти в свои сервисы с включённым VPN и предупреждает об ограничении «по требованию регулятора», написали «РИА Новости» и «Код Дурова». О каком регуляторе речь — неизвестно.У редакции vc.ru есть другой скриншот — на нём говорится, что «зайти не получится из-за действующих ограничений». Что это за ограничения — не указывается.Источник: скриншот «Кода Дурова»В начале апреля 2026 года РБК сообщило, что с 15 апреля крупнейшие российские компании по «предложению» Минцифры должны ограничить доступ к их платформам с включённым VPN. По данным издания, фирмам должны были предоставить список IP-адресов VPN, которые ранее выявил Роскомнадзор как «не соблюдающие российское законодательство и подлежащие блокировке».В случае, если компания не выполнит «просьбу», ей грозит исключение из «белых списков», лишение ИТ-аккредитации и удаление из перечня сервисов для обязательной предустановки.С 15 апреля о работе VPN россиян начали предупреждать операторы связи, маркетплейсы, онлайн-кинотеатры и другие площадки. Среди тех, кто полностью блокирует доступ с VPN — Ozon, Wildberries, «Иви», «Кинопоиск», «Яндекс Пэй», «Яндекс Погода», «Авито» и другие. МТС, «Мегафон», «Билайн», T2 и «Т-Мобайл» лишь предупреждают, что без VPN их сервисы будут работать лучше. Отключить VPN также предлагает «VK Видео».Артур МартыгинСервисы13 апр