Власти предложили запретить провайдерам хостинга предоставлять доступ владельцам VPN-сервисов — «Ъ»

Такая мера есть в поправках ко второму чтению второго пакета мер по борьбе с мошенниками, пишет газета.Власти предложили запретить провайдерам хостинга предоставлять вычислительные мощности владельцам сайтов и информсистем, которые обеспечивают доступ к заблокированной в России информации, пишет «Ъ» со ссылкой на поправки.Санкции за несоблюдение требований не прописаны, добавляет газета. В Минцифры лишь сообщили, что документ «согласовывается с заинтересованными ведомствами и организациями», его финальной версии пока нет.В хостинг-провайдере RUVDS отметили, что подобная мера может означать для хостеров переход из статуса «технического посредника» в статус «контролёра». Раньше — до получения жалобы — компании могли игнорировать происходящее «внутри сервера», теперь будут обязаны не допускать саму возможность предоставления мощностей нарушителям.Многие компании пока не имеют устоявшихся практик и технологий для «эффективного выявления» и блокировки таких клиентов, указал глава совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ Игорь Бедеров. Дополнительные затраты на соблюдение требований переложат на клиентов, полагают собеседники.В «Рунити» (объединяет «Руцентр», «Рег.ру», «Рег.облако» и других) считают, что пока говорить о готовности провайдеров и том, как именно будут работать новые правила, рано: «Обсуждаемая норма находится в стадии концептуальной проработки».16 апреля 2026 года источники РБК рассказали, что около 20 компаний — владельцев каналов связи между Россией и Европой подписали мораторий на их расширение. Это должно помочь в борьбе с VPN, писало издание.Артур МартыгинСервисы13 апр