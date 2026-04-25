Мессенджер XChat стал доступен в App Store в виде отдельного приложения

Когда появится версия для Android — неизвестно.Источник: скриншот vc.ru О релизе говорится в официальном аккаунте мессенджера. Пока приложение доступно только пользователям смартфонов на iOS, скачать его можно в App Store — но в России оно недоступно.XChat — это встроенный в соцсеть X мессенджер, который запустили летом 2025 года. Он доступен только пользователям X.Среди возможностей, указанных в описании приложения, — сквозное шифрование переписки, защита от скриншотов, редактирование и удаление сообщений, голосовые и видеозвонки, отсутствие рекламы и «слежки» за пользователем.С момента покупки X Маск много раз заявлял о желании создать встроенный в соцсеть сервис обмена сообщениями, похожий на Signal.#новости #xchat #x