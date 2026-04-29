Поддержанное Джеком Дорси приложение Divine с архивными видео из Vine стало доступно для скачивания в App Store и Google Play

Его особенность — отсутствие контента, сгенерированного ИИ, обещают разработчики.Источник: DivineВ ноябре 2025 года проект профинансировала некоммерческая организация and Other Stuff сооснователя Twitter Джека Дорси. В Divine, который также доступен в веб-версии, есть архив из более чем 500 тысяч роликов из Vine от примерно 100 тысяч авторов, восстановленных из резервной копии оригинального сервиса, пишет TechCrunch.За проектом стоит бывший сотрудник Twitter Эван Хеншоу-Плат. Большая часть контента из Vine сохранило сообщество Archive Team в виде крупных файлов размером до 50 ГБ. Команда Divine смогла восстановить часть из них вместе с метриками — просмотрами, лайками и комментариями.Кроме того, пользователи смогут загружать в Divine новые видео, но ИИ-контент будет запрещён, отмечает TechCrunch. Снимать ролики нужно будет прямо в приложении — либо проверить видео с помощью технологий некоммерческой Guardian Project через стандарт C2PA.У Divine пока нет модели монетизации — разработчики считают, что сервис может помочь авторам вернуть контроль над своим контентом и зарабатывать через сотрудничество с брендами или аналогичные Patreon подписки, подчёркивает издание.Vine с шестисекундными роликами запустили в 2013 году. Ещё до публичного запуска его выкупил Twitter. В 2016 году Vine закрыли на фоне финансовых проблем.В апреле 2024 года владелец Twitter, переименованного в X, Илон Маск спросил у подписчиков, стоит ли ему возродить Vine. 69,6% респондентов проголосовали «за».#новости