Таня Боброва
Сервисы

«Google Переводчик» добавил в США и Индии функцию для практики произношения слов на иностранном языке

Она похожа на ту, что есть в Duolingo, отмечает TechCrunch.

Источник: Google
  • «Практика произношения» уже доступна в Android-приложении для пользователей в США и Индии и для английского, испанского языков и хинди, рассказала Google.
  • Функция использует ИИ для анализа речи пользователя. При переводе слов или фраз нужно зайти в раздел «Практика» и нажать на кнопку «Произнести», пишет TechCrunch. Там можно прослушать корректное произношение, попробовать произнести слова самому и получить обратную связь.
  • «Google Переводчик» добавил бета-версию функции для изучения языков в августе 2025 года. Приложение может генерировать персонализированные задания на восприятие речи на слух и говорение на некоторых языках, в том числе испанском, английском, французском. Согласно справке, России среди доступных стран нет.
#новости #google

15 комментариев