Хостинг-провайдер Cloudflare пометил мессенджер Max как «шпионское ПО»

До этого такой же статус сервис присвоил неофициальному Telegram-клиенту «Телега».Дополнено в 14:06 мск. В пресс-службе Max заявили, что классификация Cloudflare «вызвана неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам обыкновенной веб-аналитики сайта max.ru». Скриншот vc.ruОтметка «шипонское ПО» появилась у домена web.max.ru в сервисе Cloudflare Radar. Когда это произошло, неизвестно. В результатах публичного сканирования за 30 апреля 2026-го сервис также помечен как «вредоносный».При этом на сайте указано, что у мессенджера есть действительный TLS-сертификат, который нужен для защищённого подключения по HTTPS. В магазинах Apple и Google приложение Max доступно для установки.В начале апреля 2026 года Cloudflare пометил неофициальный Telegram-клиент «Телега» как «шпионское ПО». Тогда же приложение удалили из App Store. В Google Play оно по-прежнему доступно.11 апреля разработчики «Телеги» сообщили, что провайдер снял с сервиса «классификацию, которую ранее ошибочно присвоил». Но на 30 апреля пометка «шпионского ПО» на Cloudflare Radar сохраняется.