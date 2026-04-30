Spotify начнёт верифицировать музыкантов, чтобы пользователи могли отличить их от ИИ-артистов

Также в профилях исполнителей появится информация о концертах и релизах. Источник: SpotifyЗначок Verified by Spotify в виде зелёной галочки поможет слушателям определять настоящих артистов, говорится в заявлении компании. Верификация будет проходить постепенно — отсутствие галочки не значит, что профиль не получит её в будущем.Spotify планирует подтвердить «сотни тысяч» артистов, отдавая приоритет музыкантам с «реальным интересом аудитории и значимым вкладом в культуру».Для верификации сервис будет проверять соцсети артистов, наличие реальных концертов и фирменной продукции. Также в профиле должна быть «стабильная активность» на протяжении длительного периода, а не только «разовые всплески интереса».Кроме того, Spotify добавил новый раздел в профилях музыкантов с информацией об этапах карьеры, релизах и концертных турах. Эти данные будут добавлять вне зависимости от наличия значка Verified by Spotify.В январе 2025-го музыкальный сервис Deezer рассказал, что ежедневно получает по 10 тысяч «полностью сгенерированных» песен, а к январю 2026 года показатель увеличился до 60 тысяч. Это примерно 39% от всей музыки на площадке. Spotify не разглашает подобную статистику.Ася КарповаAI18 мар