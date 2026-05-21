Срок введения платы за использование более 15 ГБ международного трафика в месяц на мобильных сетях перенесут — СМИ

Документа, в котором были бы указаны сроки, сейчас нет, говорят источники «Ъ».Источник: Erik Mclean / PexelsОб этом РБК рассказали три источника на телеком-рынке. Двое говорят, что обсуждается перенос сроков на период «ближе к осени», ещё один — «на время после выборов в Госдуму».По словам источников «Ъ», решение не планируют принимать до осенних выборов в Госдуму. Они пройдут 18-20 сентября 2026 года. Собеседники газеты указали, что сейчас нет документа со сроками введения платы и прописанными обязательствами операторов.Источник Forbes отмечает: введение платы за международный трафик, вероятно, отложат до конца 2026 года из-за сложности технической реализации. В «Билайне», МТС и Т2 отказались от комментариев «Ъ», в «Мегафоне» и Минцифры не ответили на запросы.В конце марта 2026 года собеседники Forbes рассказали, что Минцифры «попросило» операторов ввести плату за использование более 15 ГБ международного трафика в месяц на мобильных сетях. По словам одного из них, «опция» должна была заработать до 1 мая.В середине апреля телеком-компании обсуждали с Минцифры возможную отсрочку, говорили источники «Ведомостей». По их словам, операторы «технически не готовы взимать с абонентов плату в указанные сроки».Артур МартыгинСервисы13 апрБлокировка VPN: как российские ведомства борются с сервисами обхода ограничений И почему параллельно может «падать» и другая инфраструктура — например банковская.#новости