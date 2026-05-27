Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Оплата подписок
Викторина
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Путешествия
Крипто
Карьера
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения

Мы используем
рекомендации.

Артур Томилко
Сервисы

«Яндекс» запустил комбинированную доставку — робот везёт заказ до подъезда, а курьер поднимает до двери

Модель уже тестируют в «Яндекс Лавке» в Москве и Санкт-Петербурге.

Фото «Яндекс» 
Фото «Яндекс» 
  • В компании считают, что комбинированная доставка позволит сократить расходы на логистику «последней мили» на фоне дефицита курьеров.
  • Процесс устроен так: робот забирает заказ из ресторана, магазина или даркстора и везёт его к нужному дому, а курьер, «находящийся неподалеку», встречает робота у подъезда и поднимает товар до квартиры.
  • В «Яндексе» отмечают, что новая модель не снизит доходы курьеров. Каждый доставщик сможет работать сразу с несколькими роботами и «выполнять больше заказов за единицу времени».
  • Пока услуга доступна части пользователей «Яндекс Лавки» в Москве и Санкт-Петербурге. В будущем её расширят на все города присутствия роботов-курьеров и интегрируют в «Еду». Пользователи смогут выбирать один из трёх форматов — доставку роботом до подъезда, курьером до двери или комбинированный вариант.

#новости #яндекс

22
3
2
1
1
1
62 комментария