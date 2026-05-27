Таня Боброва
Сервисы

DuckDuckGo рассказал о росте количества установок приложения в США на 18% на фоне критики пользователей обновлённого поисковика Google

Google анонсировала обновлённую поисковую строку с интегрированной Gemini в мае 2026 года.

  • Количество установок приложений DuckDuckGo в США с 20 по 25 мая 2026 года выросло в среднем на 18,1% по сравнению с 13-18 мая, пишет TechCrunch. По словам компании, рост продолжался в течение нескольких дней подряд и достиг пика в 30,5% 25 мая.
  • Сервис также сообщил о росте количества переходов на страницу поиска, «свободную от ИИ», — noai.duckduckgo.com. Средний рост неделя к неделе составил 22,7%, на пике 24 мая — 27,7%. На этой странице по умолчанию отключены все ИИ-функции DuckDuckGo, в том числе ИИ-ответы. По словам компании, сильнее «тенденция» выражена в США.
  • Как отмечает TechCrunch, рост DuckDuckGo происходит на фоне объявлений об изменениях в поисковике Google. В мае 2026 года компания анонсировала обновлённую поисковую строку с интегрированной Gemini, которая будет понимать развёрнутые промпты с инструкциями, сможет учитывать файлы, изображения и вкладки из истории поиска.
  • Некоторые пользователи раскритиковали анонс: опасались, что ИИ будет выдавать «ненадёжные» результаты, а сам сервис навяжет ИИ тем, кто пользоваться нейросетями не хочет. Не обошлось и без ошибок: из-за обновления поисковик Google считывает некоторые слова как промпты. К примеру, на слово disregard вместо показа значения и правописания пишет «команда принята».

22 комментария