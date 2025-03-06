Поисковик DuckDuckGo вывел быстрые ИИ-ответы из беты — теперь они включают информацию не только из «Википедии»

Анонимные ИИ-чаты тоже обновили.DuckDuckGo запустил бета-версию ИИ-инструмента DuckAssist для генерации быстрых ответов в поисковике в марте 2023 года. На старте сервис давал ответы на запросы по информации из «Википедии» и других связанных источников.Теперь инструмент вышел из беты и начал предлагать ответы не только из «Википедии» и других энциклопедий, а со всего интернета, сообщила компания.ИИ-ответы появляются автоматически при запросах на английском языке. Пользователи также могут «вызвать» их по кнопке Assist под строкой поиска — она появляется в «большинстве запросов».Источник: DuckDuckGo Также компания обновила чат-бота Duck.ai, которого представила летом 2024 года. Он позволяет получить не требующий регистрации и бесплатный доступ к разным ИИ-моделям. Теперь в боте доступны модели GPT-4o mini и o3-mini от OpenAI, Meta* Llama 3.3, Mistral Small 3 и Claude 3 Haiku от Anthropic.Источник: DuckDuckGoПользователи могут выбрать частоту ИИ-ответов: в разделе AI Features в настройках поиска. Для Assist можно выбрать «никогда» (ИИ-ответов не будет), «по требованию», «иногда» или «часто». Чат также можно отключить: тогда значок чата пропадёт из поиска.Источник: DuckDuckGoВ Duck.ai последние чаты хранятся локально на устройстве пользователя. Эту опцию можно отключить или удалить сразу все чаты по кнопке Fire. По словам компании, разговоры не используются для обучения ИИ ни ей, ни её партнёрами.Источник: DuckDuckGoИ Duck.ai, и ИИ-ответы бесплатные, но в чат-боте — ограниченный дневной лимит (какой — компания не уточняет). DuckDuckGo изучает возможность добавить платный план, который будет включать более выскоие лимиты и более продвинутые модели.*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России.#новости #duckduckgo