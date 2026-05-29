В «Яндекс Карты» добавили варианты пешеходных маршрутов для разных ситуаций — например, «быстрый», «прогулочный» или «оживлённый»

На некоторых маршрутах «Карты» также смогут предложить путь «полегче» — без крутых подъёмовИсточник: «Яндекс Карты» Чтобы подобрать персонализированный пешеходный маршрут, достаточно выбрать точки начала и конца пути, рассказали в «Яндекс Картах». Сервис проанализирует, есть ли по пути парки или оживлённые улицы и предложит доступные варианты.«Прогулочный» маршрут проведёт через парки, набережные и достопримечательности, «оживлённый» поможет «безопасно» пройти по незнакомому району, избегая дворов или безлюдных участков.На некоторых маршрутах «Карты» смогут предложить путь «Полегче» — без крутых подъёмов, а также «Оптимальный», который сочетает «быстрый», «оживлённый» и «прогулочный» варианты.В феврале 2025 года в сервисе появились фильтры, которые позволяют учитывать наличие пандусов и избегать лестницы при построении маршрута.#новости #яндекскарты