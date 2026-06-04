Max начал тестировать прямые трансляции в каналах

В будущем возможность запускать трансляции появится у каналов, аудитория которых превышает 10 тысяч подписчиков.Трансляции добавили через интеграцию с «VK Видео», рассказали в мессенджере. Первыми к тесту присоединились телеканал «ТВ Центр» и официальный канал онлайн-игры «Мир кораблей».Автору надо добавить в администраторы канала специального бота, выбрать в нём «Запустить трансляцию» и канал, затем вставить ссылку на эфир из «VK Видео» и опубликовать или запланировать пост.Подписчики канала получат уведомление о начале трансляции и увидят значок о ней рядом с аватаркой в списке чатов, а также смогут присоединиться к просмотру эфира.Max — выбранный правительством России национальный мессенджер. Его развивает «Коммуникационная платформа», «дочка» VK.По словам последней, на апрель 2026 года в сервисе зарегистрировались 110 млн пользователей. Ежедневная аудитория составила 80 млн, а количество публичных и приватных каналов превысило 7 млн.#max #новости