Brave выпустила «минималистичный» браузер Origin за $60 — без ИИ-помощника, VPN и ряда других функций

Для пользователей Linux браузер бесплатный. Источник: BraveOrigin отличается от стандартной версии Brave отсутствием некоторых встроенных функций: ИИ-ассистента Leo, криптокошелька, новостной ленты, рекламы, встроенного доступа к Tor, VPN и интеграции с Wayback Machine, говорится в заявлении компании.Стоимость Origin составляет $60 (4420 рублей по курсу ЦБ на 7 июня 2026 года) — платёж единоразовый и позволяет использовать браузер на всех поддерживаемых платформах. При этом для пользователей Linux он бесплатный.Большинство убранных функций и так можно отключить в стандартной версии Brave бесплатно, отмечает Techspot. Из-за этого часть пользователей негативно отреагировала на запуск Origin.В октябре 2025 года Brave сообщила, что аудитория браузера превысила 100 млн пользователей в месяц (MAU). Ежедневное число пользователей (DAU) достигло 42 млн человек.#новости #brave