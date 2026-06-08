Роскомнадзор обсуждает создание единого «ГосVPN» под нужды российских разработчиков — The Bell

На фоне жалоб бизнеса на участившиеся сбои доступа к зарубежным репозиториям из-за борьбы с VPN.В Роскомнадзоре прошло совещание с представителями крупных российских ИТ-компаний, на котором обсуждали решение проблем «с доступом к зарубежным репозиториям и совместному взаимодействию с российскими компаниями-разработчиками». Об этом рассказали The Bell собеседники в двух компаниях — участниках встречи.По данным издания, поводом стали жалобы бизнеса на проблемы с доступом к иностранным репозиториям и другим международным ресурсам для разработки на фоне борьбы властей с VPN-сервисами.Весной 2026 года Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» предложила создать согласительный орган для выработки «взвешенной политики блокировок» VPN, писало РБК. Поскольку ограничения затрудняют работу российских разработчиков ПО.В июне «Ъ» со ссылкой на собеседников на рынке тоже сообщал: ограничения VPN-трафика в России напрямую сказались на разработчиках. Проблемы, в частности, касаются репозиториев кода, библиотек, сред разработки с облачными компонентами и других инструментов.По словам одного из участников совещания в Роскомнадзоре, встреча была «установочной» — будут проводить и другие. В качестве мер решения проблем представитель Роскомнадзора якобы предложил «поддерживать оперативное взаимодействие» и «агитировал» создать отечественный репозиторий свободного ПО.Он также сообщил о планах «создать единый “ГосVPN” со сложной структурой и рекомендовать разработчикам “ходить” через него», утверждает источник издания. Эту информацию подтвердил ещё один собеседник на ИТ-рынке. По его словам, деталей пока нет — сервис планируют обсуждать на следующем совещании. Источник в одной из ИТ-ассоциаций, который тоже в курсе этой идеи, отмечает: пока она «не вызывает энтузиазма» в отрасли. В Роскомнадзоре не ответили на запрос издания.Артур МартыгинСервисы13 апрБлокировка VPN: как российские ведомства борются с сервисами обхода ограничений И почему параллельно может «падать» и другая инфраструктура — например банковская.#новости