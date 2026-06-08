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Таня Боброва
Сервисы

Роскомнадзор обсуждает создание единого «ГосVPN» под нужды российских разработчиков — The Bell

На фоне жалоб бизнеса на участившиеся сбои доступа к зарубежным репозиториям из-за борьбы с VPN.

  • В Роскомнадзоре прошло совещание с представителями крупных российских ИТ-компаний, на котором обсуждали решение проблем «с доступом к зарубежным репозиториям и совместному взаимодействию с российскими компаниями-разработчиками». Об этом рассказали The Bell собеседники в двух компаниях — участниках встречи.
  • По данным издания, поводом стали жалобы бизнеса на проблемы с доступом к иностранным репозиториям и другим международным ресурсам для разработки на фоне борьбы властей с VPN-сервисами.
  • Весной 2026 года Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» предложила создать согласительный орган для выработки «взвешенной политики блокировок» VPN, писало РБК. Поскольку ограничения затрудняют работу российских разработчиков ПО.
  • В июне «Ъ» со ссылкой на собеседников на рынке тоже сообщал: ограничения VPN-трафика в России напрямую сказались на разработчиках. Проблемы, в частности, касаются репозиториев кода, библиотек, сред разработки с облачными компонентами и других инструментов.
  • По словам одного из участников совещания в Роскомнадзоре, встреча была «установочной» — будут проводить и другие. В качестве мер решения проблем представитель Роскомнадзора якобы предложил «поддерживать оперативное взаимодействие» и «агитировал» создать отечественный репозиторий свободного ПО.
  • Он также сообщил о планах «создать единый “ГосVPN” со сложной структурой и рекомендовать разработчикам “ходить” через него», утверждает источник издания. Эту информацию подтвердил ещё один собеседник на ИТ-рынке. По его словам, деталей пока нет — сервис планируют обсуждать на следующем совещании. Источник в одной из ИТ-ассоциаций, который тоже в курсе этой идеи, отмечает: пока она «не вызывает энтузиазма» в отрасли. В Роскомнадзоре не ответили на запрос издания.
Артур Мартыгин
Сервисы
Блокировка VPN: как российские ведомства борются с сервисами обхода ограничений

И почему параллельно может «падать» и другая инфраструктура — например банковская.

Источник фото: «Голубика Плантс»

#новости

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