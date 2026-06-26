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Евгения Евсеева
Сервисы

Notion с 22 сентября 2026 года закроет Notion Mail — почтовый клиент для Gmail на базе ИИ

Компания представила его в апреле 2025 года.

Источник: The Verge
  • С 25 июня по 21 сентября 2026-го можно будет экспортировать все нужные данные, включая черновики писем и инструкции пользователя по маркировке писем. 22 сентября сервис перестанет работать.
  • Notion Mail умеет, например, сканировать письма, находить похожие и помещать их в отдельный раздел — после в него будут попадать все новые письма похожей тематики.
  • Решение компания объяснила так: она заметила, что 50% пользователей практически не открывают свой почтовый ящик, используя для управления им ИИ-агентов. Поэтому Notion закроет отдельный почтовый клиент, но продолжит развивать ИИ-агентов для автоматизации.

#новости #notion

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