Notion с 22 сентября 2026 года закроет Notion Mail — почтовый клиент для Gmail на базе ИИ

Компания представила его в апреле 2025 года. Источник: The VergeС 25 июня по 21 сентября 2026-го можно будет экспортировать все нужные данные, включая черновики писем и инструкции пользователя по маркировке писем. 22 сентября сервис перестанет работать.Notion Mail умеет, например, сканировать письма, находить похожие и помещать их в отдельный раздел — после в него будут попадать все новые письма похожей тематики.Решение компания объяснила так: она заметила, что 50% пользователей практически не открывают свой почтовый ящик, используя для управления им ИИ-агентов. Поэтому Notion закроет отдельный почтовый клиент, но продолжит развивать ИИ-агентов для автоматизации.#новости #notion