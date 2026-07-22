Сооснователь Twitter Джек Дорси представил Buzz — похожую на Slack платформу для совместной работы людей и ИИ-агентов

Она уже доступна на macOS, Windows и Linux.Источник: BuzzПлатформа не привязана к конкретной модели, децентрализована, у неё открытый исходный код, сообщил Дорси. Buzz создали, чтобы «снизить зависимость от Slack и GitHub», заявил сооснователь Twitter.Внешне Buzz «очень похожа» на Slack, но в неё изначально встроены ИИ-агенты, а также возможность управлять проектами GitHub, пишет TechCrunch. Сервис разработала компания Джека Дорси — Block.В Buzz есть каналы, обсуждения в тредах, личные сообщения, голосовая связь и возможность отправлять медиа. ИИ-агенты участвуют в работе как самостоятельные члены команды — они получают собственные учётные записи и права доступа, могут отправлять сообщения, писать и проверять код.Платформа работает на децентрализованном протоколе Nostr, а сообщения, операции с кодом и действия внутри рабочих процессов подписываются и сохраняются в едином журнале событий.Команды могут развернуть собственную версию Buzz на своих серверах. Благодаря открытому исходному коду можно также добавлять функции и адаптировать платформу под свои рабочие процессы. Проект распространяется по лицензии Apache 2.0.Buzz уже доступна на macOS, Windows и Linux. Продукт пока находится на ранней стадии разработки — мобильной версии пока нет.Полина ЛааксоКарьера27 февр«Большинство компаний придут к тому же»: Джек Дорси объявил о сокращении свыше 40% штата Block на фоне развития ИИ — акции прибавили 24% 40% — это больше 4000 человек.#новости #block