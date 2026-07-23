Google добавила функцию входа в аккаунт с помощью видеоселфи

Например, пользователь может её использовать, если забыл пароль.Источник: GoogleЧтобы включить функцию, нужно снять короткое видео, следуя подсказкам и поворачивая голову в разные стороны, говорится в сообщении Google. Для записи потребуется снять очки и маску, а в кадре не должно быть других людей.Сохранённое видео будет сравниваться с записью, сделанной пользователем при попытке входа в аккаунт. Google будет снова просить человека поворачивать голову, чтобы подтвердить, что перед камерой находится настоящий пользователь, а не фотография или дипфейк.Исходная запись будет храниться в зашифрованном виде и использоваться только для входа в аккаунт, утверждают в компании. Пользователь может в любой момент удалить её.Google подчёркивает, что новая функция не предназначена для подтверждения возраста — при этом вход по видео-селфи не получится настроить, если система определит, что пользователь несовершеннолетний.В июне 2026 года Google начала тестировать новый вид «капчи» — пользователь должен предоставить доступ к камере и сделать указанный жест рукой.Ася КарповаAI30 июняПользователь рассказал, как обманул новую «ИИ-капчу» Google стоковой фотографией с человеком Эксперимент также смогли повторить журналисты.#новости #google