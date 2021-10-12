Microsoft выпустила подсистему Linux в виде приложения для Microsoft Store Статьи редакции
Это упростит работу с Linux-приложениями в Windows 11.
- Пользователи Windows 11 могут скачать и установить по ссылке предварительную версию приложения WSL (подсистемы Linux для Windows), которая позволяет работать с Linux-приложениями.
- Теперь не нужно пользоваться командной строкой или открывать список «дополнительных компонентов» Windows и вручную выбирать WSL оттуда, пишет The Verge.
- Microsoft cможет быстрее обновлять WSL, так как приложение будет независимым от Windows — пользователям не нужно будет устанавливать большие обновления системы.
- В блоге Microsoft для разработчиков речь идёт только о Windows 11. Похоже, что приложение WSL не будет работать в магазине приложений Windows 10, считает The Verge.
- По данным издания, создание приложения для Store — хорошая новость для тех, кто пользуется корпоративной версией Windows 11, где получение последних версий системы занимает больше времени.
- Microsoft продолжит поддерживать версию WSL в виде дополнительного компонента системы, но в долгосрочной перспективе надеется, что пользователи перейдут на отдельное приложение.
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