Куда мы улетели с пинка vc.ru. Любовь и ненависть риэлторов, запретные донаты, дружба народов и 160 тысяч пользователей

Год назад на vc хайпанула моя первая статья про умного бота по поиску жилья HomeBro. Публикация привела к целой цепочке важнейших событий - от привлечения инвестиций до нахождения партнеров и сотрудников. Расскажу, что занятного случилось за этот год.