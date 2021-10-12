Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Всё это — одна компания
Всё это — одна компания. Встреча с ней уже началась
До онлайн-встречи с ней:
Смотреть
!function(e){var t={};function o(n){if(t[n])return t[n].exports;var a=t[n]={i:n,l:!1,exports:{}};return e[n].call(a.exports,a,a.exports,o),a.l=!0,a.exports}o.m=e,o.c=t,o.d=function(e,t,n){o.o(e,t)||Object.defineProperty(e,t,{enumerable:!0,get:n})},o.r=function(e){"undefined"!=typeof Symbol&&Symbol.toStringTag&&Object.defineProperty(e,Symbol.toStringTag,{value:"Module"}),Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0})},o.t=function(e,t){if(1&t&&(e=o(e)),8&t)return e;if(4&t&&"object"==typeof e&&e&&e.__esModule)return e;var n=Object.create(null);if(o.r(n),Object.defineProperty(n,"default",{enumerable:!0,value:e}),2&t&&"string"!=typeof e)for(var a in e)o.d(n,a,function(t){return e[t]}.bind(null,a));return n},o.n=function(e){var t=e&&e.__esModule?function(){return e.default}:function(){return e};return o.d(t,"a",t),t},o.o=function(e,t){return Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,t)},o.p="",o(o.s=0)}([function(e,t,o){"use strict";o.r(t);const n=e=>{if("object"==typeof Air){Air.import("module.ajaxify").one("Before page changed",()=>{e&&e()})}};var a=e=>{e={deadline:[2021,8,21,11,0,0],container:null,items:["days","hours","minutes","seconds"],textNotes:!0,leftPadZero:!0,...e};const{deadline:t,container:o,items:n,textNotes:a,leftPadZero:r}=e;let i=0,d=null,s=new Date(Date.UTC(...t));s.setMinutes(s.getMinutes()+s.getTimezoneOffset());const c={days:["День","Дня","Дней"],hours:["Час","Часа","Часов"],minutes:["Минута","Минуты","Минут"],seconds:["Секунда","Секунды","Секунд"]},l=()=>{clearInterval(i),d&&d()},u=()=>{let e=new Date;const t=s.getTime()-e.getTime();(e=>{const t={days:Math.max(0,Math.floor(e/864e5)),hours:Math.max(0,Math.floor(e%864e5/36e5)),minutes:Math.max(0,Math.floor(e%36e5/6e4)),seconds:Math.max(0,Math.floor(e%6e4/1e3))};let i="";n.forEach(e=>{const o=document.createElement("div"),n=document.createElement("div");let d=String(t[e]||0),s=r?d.padStart(2,"0"):d;if(n.innerHTML=s,o.appendChild(n),a){const t=document.createElement("div");let n=(u=c[e],(l=d)>=10&&l<=20||0===l?u[2]:l%10==1?u[0]:l%10>1&&l%10<5?u[1]:u[2]);t.innerHTML=n,o.appendChild(t)}var l,u;i+=o.outerHTML}),o&&(o.innerHTML=i)})(t),t<=0&&l()};return{start:()=>{u(),i=setInterval(u,1e3)},end:l,onEnd:e=>{d=e}}};((e="teaser",t=["https://leonardo.osnova.io/ea3ee605-1c16-57db-9081-36130c7d0e95/"],o="vc")=>{const a={root:e,index:e+"--index",entry:e+"--entry",loaded:e+"--loaded",location:e+"--entry-top",sitename:`${e}--${window.__codename||o}`},r=document.querySelector("."+a.root),i=document.querySelector('[air-module="module.feed"]');if(r){r.classList.add(a.sitename),-1===a.location.indexOf("location")&&r.classList.add(a.location),i?r.classList.add(a.index):r.classList.add(a.entry);const e=()=>{r.classList.add(a.loaded)};return new Promise(o=>{var i;(i=t,Promise.all(i.map((function(e){return new Promise((function(t){var o=document.createElement("img");o.onload=()=>{t(o)},o.onerror=t,o.src=e}))})))).then(()=>{o({showBanner:e,oneBeforePageChange:n,rootHTML:r,css:a})})})}})("mailmicroteaser-timer",["https://leonardo.osnova.io/5b09a88b-2271-5db9-be0e-94e4a1211ce5/"]).then(e=>{const{rootHTML:t,showBanner:o,oneBeforePageChange:n,css:r}=e;function i(e){var t="Mailru Group Timer — "+e;void 0!==window.dataLayer&&window.dataLayer.push({event:"data_event",data_description:t})}lottie.loadAnimation({container:document.getElementById("lottie"),renderer:"svg",loop:!0,autoplay:!0,path:"https://assets10.lottiefiles.com/packages/lf20_a0i1s2ep.json"}),i("Show"),t.onclick=()=>i("Click");const d=a({container:t.querySelector("[data-countdown]"),deadline:[2021,9,12,11,0,0]}),s=a({deadline:[2021,9,12,23,55,0]});d.onEnd(()=>{t.classList.add(r.root+"--outoftime")}),s.onEnd(()=>{t.classList.add(r.root+"--off")}),"tj"===window.__codename&&t.classList.add(r.root+"--tj"),n(d.end),d.start(),s.start(),o()})}]);
Сервисы
Nazigul Jusupova

Microsoft выпустила подсистему Linux в виде приложения для Microsoft Store Статьи редакции

Это упростит работу с Linux-приложениями в Windows 11.

  • Пользователи Windows 11 могут скачать и установить по ссылке предварительную версию приложения WSL (подсистемы Linux для Windows), которая позволяет работать с Linux-приложениями.
  • Теперь не нужно пользоваться командной строкой или открывать список «дополнительных компонентов» Windows и вручную выбирать WSL оттуда, пишет The Verge.
  • Microsoft cможет быстрее обновлять WSL, так как приложение будет независимым от Windows — пользователям не нужно будет устанавливать большие обновления системы.
  • В блоге Microsoft для разработчиков речь идёт только о Windows 11. Похоже, что приложение WSL не будет работать в магазине приложений Windows 10, считает The Verge.
  • По данным издания, создание приложения для Store — хорошая новость для тех, кто пользуется корпоративной версией Windows 11, где получение последних версий системы занимает больше времени.
  • Microsoft продолжит поддерживать версию WSL в виде дополнительного компонента системы, но в долгосрочной перспективе надеется, что пользователи перейдут на отдельное приложение.

#новости #microsoft

1360 просмотров
5 5 комментариев
13
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","microsoft"], "comments": 5, "likes": 13, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 304414, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 12 Oct 2021 14:07:13 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
5 комментариев
Популярные
По порядку
Клемент Бурдин

Так уже давно.

Ответить
2
Андрей Васильев

Новость подана максимально криво)

Да, пакеты уже давно в сторе, см. скриншот. Но сам слой виртуализации устанавливался исключительно из командной строки. Теперь можно не лезть в cli, а установить пакет из стора ред.

Ответить
7
Клемент Бурдин

Спасибо)

Ответить
0
Юрий Белоножкин

Действительно, спасибо! А то люди в недоумении и ищут ответы

Ответить
0
Максим Мекеня

wsl --install же ред.

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 5 комментариев
Трибуна
Lev Klebanov
Куда мы улетели с пинка vc.ru. Любовь и ненависть риэлторов, запретные донаты, дружба народов и 160 тысяч пользователей

Год назад на vc хайпанула моя первая статья про умного бота по поиску жилья HomeBro. Публикация привела к целой цепочке важнейших событий - от привлечения инвестиций до нахождения партнеров и сотрудников. Расскажу, что занятного случилось за этот год.

Чуть более элитный лот за 500р.
12 12 комментариев
22
vc.ru
Мы разработали корпоративную звонилку, но не выпустили её на рынок Статьи редакции

Привет, это небольшая история о том, как продуктовая команда vc.ru в свободное время занялась сторонним проектом, но переоценила свою экспертизу в разработке кросс-платформенных приложений и неправильно определила MVP. Наша очередь делиться неудачными кейсами.

139 139 комментариев
312
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Аскона
Сколько стоит открыть магазин в Европе и как понять, готов ли ваш бизнес к этому

Выход на европейский рынок — кейсы и инсайты Асконы

16
Флант
«Мы летим в ракете, мы не пристегнуты, и нас штормит». Фудтех-сервис «Лента Онлайн» изнутри

«Лента Онлайн» — стартап в составе большой корпорации. Так о сервисе доставки федерального ритейлера говорит сама команда. Это сложноустроенный бизнес, успешная работа которого в равной степени зависит от стабильности ИТ-инфраструктуры и качества работы тысяч людей «в полях».

0 Обсудить
3
Ozon
Как готовятся к «Чёрной Пятнице» маркетплейсы и продавцы: опыт Ozon

Акции «‎11.11» и «‎Чёрная Пятница» часто требуют большой подготовки и много сил, зато взамен дают резкий рост продаж — всего за несколько дней. Рассказываем, как подойти к акциям с умом и выжать из них максимум.

18 18 комментариев
6
Маркетинг
Go Mobile
Как люксовые бренды развиваются в digital: исследование Go Mobile

Digital-агентство Go Mobile выпустило исследовательский проект Go Luxury. Эксперты проанализировали digital-активы 50 брендов сегмента традиционного люкса и 60 молодых брендов высокой ценовой категории. Рассказываем об основных выводах.

3 3 комментария
18
Почта России
В преддверии высокого сезона Почта России запускает кредитование для онлайн-продавцов и интернет-магазинов

Об этом на форуме электронной коммерции Ecomference Rupost Retail Week рассказал Алексей Скатин, заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России». Сервис разработан для интернет-магазинов и индивидуальных предпринимателей, которые часто отправляют посылки с наложенным платежом. Благодаря новой услуге, корпоративные…

0 Обсудить
0
Личный опыт
Alexey Vasilevsky
Лагом и продуктивность без стресса

Лагом — шведская философия жизни, философия умеренности. Это отказ от стремления к совершенству, в пользу жизни без стресса и умение жить своей жизнью, принимая ее несовершенство, находя в ней моменты для радости.

37 37 комментариев
41
Приёмная
Viktoriya Ryabkova
Представитель «Тинькофф» злоупотребил моим доверием и оформил кредитную карту

Или «как обмануть доверчивого и лояльного клиента».

102 102 комментария
72
Маркетинг
Яндекс.Дзен
«Иногда надо ухудшать текст, а не улучшать»: как команда Тинькофф делает рекламные статьи в Дзене

Что будет, если два выпускника журфака возьмутся за рекламные кампании в Дзене? Получатся интересные гипотезы, крутые тексты, а еще много выводов и аналитики. Дарья Ананьева и Виктор Фещенко из маркетинговой команды Тинькофф выступили на Дзен-cреде и рассказали, как устроена их работа.

3 3 комментария
15
Транспорт
Nazigul Jusupova
«Яндекс» купил израильский сервис аренды электросамокатов Wind Статьи редакции
4 4 комментария
10
Больше статей
{"hash":"49a64e25","params":{"id":"%2F%2Fvk.com%2Fvideo_ext.php%3Foid%3D-35005%26id%3D456239289%26hash%3D70e1116d355a3693","service":3,"title":"\u041c\u0435\u0440\u043e\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u0438\u0435 Mail.ru Group","isLegacy":true}}