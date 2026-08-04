Владелец Vimeo, Evernote и AOL купит за $1,3 млрд Airtable — стартап по управлению данными без знания кодинга

Глава Airtable поощряет эксперименты с потенциально полезными для компании нейросетями в рабочее время — даже если сотрудник отменяет ради этого совещания

Многие топ-менеджеры призывают специалистов обучаться работе с ИИ, чтобы повысить эффективность.