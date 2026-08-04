Владелец Vimeo, Evernote и AOL купит за $1,3 млрд Airtable — стартап по управлению данными без знания кодинга

Сделку закроют в 2026 году. Источник: Nuclino Airtable и Bending Spoons заключили окончательное соглашение о покупке. Стоимость самой компании — $1,285 млрд. Сделку оплатят деньгами, а не акциями. Закрыть её планируют «позднее» в 2026 году после одобрения регуляторов.До этого компании продолжат работать как раньше — независимо друг от друга. Другие детали сделки не раскрывают.Стартап Airtable начинал как платформа по управлению данными, где можно было создавать системы без написания формул и кода. В июне 2025 года объявил, что делает ставку на нейросети, и добавил ИИ-ассистента для вайб-кодинга.Bending Spoons — итальянский разработчик мобильных приложений. Ему принадлежат видеохостинг Vimeo, сервис для заметок Evernote, сервис для продажи билетов Eventbrite и интернет-провайдер AOL.Полина ЛааксоAI01.09.2025Глава Airtable поощряет эксперименты с потенциально полезными для компании нейросетями в рабочее время — даже если сотрудник отменяет ради этого совещания Многие топ-менеджеры призывают специалистов обучаться работе с ИИ, чтобы повысить эффективность.#новости #bendingspoons #airtable