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Евгения Евсеева
Сервисы

Владелец Vimeo, Evernote и AOL купит за $1,3 млрд Airtable — стартап по управлению данными без знания кодинга

Сделку закроют в 2026 году.

Источник: Nuclino 
Источник: Nuclino 
  • Airtable и Bending Spoons заключили окончательное соглашение о покупке. Стоимость самой компании — $1,285 млрд. Сделку оплатят деньгами, а не акциями. Закрыть её планируют «позднее» в 2026 году после одобрения регуляторов.
  • До этого компании продолжат работать как раньше — независимо друг от друга. Другие детали сделки не раскрывают.
  • Стартап Airtable начинал как платформа по управлению данными, где можно было создавать системы без написания формул и кода. В июне 2025 года объявил, что делает ставку на нейросети, и добавил ИИ-ассистента для вайб-кодинга.
  • Bending Spoons — итальянский разработчик мобильных приложений. Ему принадлежат видеохостинг Vimeo, сервис для заметок Evernote, сервис для продажи билетов Eventbrite и интернет-провайдер AOL.
Полина Лааксо
AI
Глава Airtable поощряет эксперименты с потенциально полезными для компании нейросетями в рабочее время — даже если сотрудник отменяет ради этого совещания

Многие топ-менеджеры призывают специалистов обучаться работе с ИИ, чтобы повысить эффективность.

Хауи Лю. Источник: YouTube

#новости #bendingspoons #airtable

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