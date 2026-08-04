Spotify достиг рекордных 300 млн Premium-подписчиков

Но акции на премаркете всё равно упали на фоне снижения прогноза по росту активной аудитории.Источник: Getty Images Spotify отчитался за второй квартал 2026 года. Количество пользователей с подпиской Premium выросло на 9% год к году — до 300 млн. Количество ежемесячно активных пользователей увеличилось на 12% в годовом выражении — до 777 млн.Общая выручка выросла на 14% — до €4,8 млрд. Чистая прибыль — €545 млн по сравнению с €86 млн убытка годом ранее.Акции компании на премаркете падают на 4,76% — до $463 за штуку. С начала 2026-го бумаги потеряли 16% стоимости, отмечает Bloomberg. Агентство обращает внимание на прогноз Spotify на третий квартал: сервис ожидает роста количества ежемесячно активных пользователей до 788 млн. Аналитики в среднем ждали 793,5 млн.Хотя Spotify обычно фокусируется на росте подписчиков как способе увеличить выручку, инвесторы следят и за количеством пользователей как индикатором состояния компании, поясняет издание.Сервис активно развивает функции для пользователей, отмечает WSJ. В июне компания добавила Reserved by Spotify для Premium-подписчиков — опция позволяет резервировать билеты на концерты для «самых преданных» фанатов до старта продаж. В мае анонсировала платные функции для создания каверов и ремиксов песен с помощью ИИ.#новости #spotify