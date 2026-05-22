Spotify добавит платные функции для создания каверов и ремиксов песен с помощью ИИ — доходы от их прослушивания получат авторы оригинальных композиций

Для этого сервис заключил лицензионное соглашение с Universal Music Group.Фото Bloomberg Партнёрство позволит Spotify добавить ИИ-инструменты, с помощью которых пользователи смогут генерировать ремиксы и кавер-версии песен, рассказали в компании.Инструменты будут доступны Premium-подписчикам за дополнительную плату, но как именно они будут работать, сервис не уточнил. По словам Spotify, сгенерированные версии треков будут монетизироваться — доходы от их прослушиваний получат авторы и исполнители оригинальных композиций.В Universal Music Group (UMG) назвали это «новаторской инициативой», которая позволит укрепить связь между артистами и аудиторией, а также создаст дополнительные возможности для монетизации творчества. В число артистов UMG входят в том числе Билли Айлиш, Джастин Бибер, Тейлор Свифт, Леди Гага, Адель, Риана и другие. Будут ли ограничения на генерацию ремиксов для отдельных артистов или композиций, в компании не уточнили.Spotify также представил сервис для генерации подкастов Studio by Spotify Labs. Он доступен в режиме раннего доступа и позволяет создавать персонализированные подкасты на основе предпочтений в музыке и аудиокнигах, а также данных из сторонних приложений — например, заметок.Источник: SpotifyДанила БычковСервисы30 апр