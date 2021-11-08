Минздрав 22 октября утвердил приказ: к 8 ноября по всей стране вводится единая форма сертификата для тех, кто привился или переболел. Уже выпущенные сертификаты нужно было оперативно обновить.



На разработку, внедрение и тестирование у нас было мало времени, поэтому и произошёл сбой — смешались сроки действия сертификатов переболевших и вакцинированных.

Проблему исправили за 4 часа — сейчас сроки действия сертификатов восстановлены. Сайт и мобильные приложения Госуслуг работают стабильно. Мы смогли так быстро всё исправить благодаря неравнодушным пользователям, которые сообщили о проблеме.