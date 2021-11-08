Глава Минцифры Максут Шадаев объяснил временное «обнуление» QR-кодов о прививке тем, что было мало времени на разработку Статьи редакции
Из-за сбоя срок действия QR-кода временно изменился с года до полугода.
Письмо получили пользователи Госуслуг с сертификатом о вакцине (есть у vc.ru). По словам Шадаева, ошибка со сроком действия QR-кода о прививке появилась у 300 тысяч человек. Всего на Госуслугах выпущено около 50 млн сертификатов.
- 8 ноября из-за сбоя на Госуслугах срок действия QR-кодов о прививке временно сократился вдвое — с года до полугода.
- С этого дня начал действовать сертификат нового образца о вакцинации от коронавируса или о перенесённой болезни. Он выдаётся на английском и русском языках. При этом срок действия сертификата не меняется.
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