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Евгения Евсеева

Глава Минцифры Максут Шадаев объяснил временное «обнуление» QR-кодов о прививке тем, что было мало времени на разработку Статьи редакции

Из-за сбоя срок действия QR-кода временно изменился с года до полугода.

Письмо получили пользователи Госуслуг с сертификатом о вакцине (есть у vc.ru). По словам Шадаева, ошибка со сроком действия QR-кода о прививке появилась у 300 тысяч человек. Всего на Госуслугах выпущено около 50 млн сертификатов.

Минздрав 22 октября утвердил приказ: к 8 ноября по всей стране вводится единая форма сертификата для тех, кто привился или переболел. Уже выпущенные сертификаты нужно было оперативно обновить.

На разработку, внедрение и тестирование у нас было мало времени, поэтому и произошёл сбой — смешались сроки действия сертификатов переболевших и вакцинированных.

Проблему исправили за 4 часа — сейчас сроки действия сертификатов восстановлены. Сайт и мобильные приложения Госуслуг работают стабильно. Мы смогли так быстро всё исправить благодаря неравнодушным пользователям, которые сообщили о проблеме.

Максут Шадаев
глава Минцифры
  • 8 ноября из-за сбоя на Госуслугах срок действия QR-кодов о прививке временно сократился вдвое — с года до полугода.
  • С этого дня начал действовать сертификат нового образца о вакцинации от коронавируса или о перенесённой болезни. Он выдаётся на английском и русском языках. При этом срок действия сертификата не меняется.

#госуслуги #covid19 #новость

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7 комментариев
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Сидор

Как говорится "Х.. .х... и в продакшн!".
Грустно, что вся страна так работает. Буквально вся.

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2
Шизоидная обезьяна

На разработку, внедрение и тестирование у нас было мало времени, поэтому и произошёл сбой

Проблему исправили за 4 часа

4 часа не хватило изначально?

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1
Сергей Милосердов

4 часа на исправление возникшей проблемы, очевидно же. Значит не факт, что проблема снова не возникнет, может "дыру" так и не доработали.

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0
Egik

Ситуация прям один-в-один как с Озоном.
Прям любопытно тут будет наплыв горящих пуканов?
Или тут поживиться особо нечем?

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0
Александр Никитин
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0
Aleks Fox

А Максут сам, простите, по образованию кто?

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0
Александр Никитин
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0
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