Как заплатить фрилансеру: десять сервисов Статьи редакции
Можно упростить работу, но не бесплатно.
С кем работает: физлица, ИП, самозанятые.
Что предлагает: все счета и акты приёмки система генерирует по шаблону и поддерживает подключение по собственному API. Для бизнеса Solar Staff предоставляет демо-доступ по заявке. В начале каждого месяца присылает закрывающие документы.
Сколько берёт: 5-10% комиссии с одной транзакции при базовом тарифе. Для партнёрских сетей и больших компаний предлагают вебмастерский и профессиональный тарифы с индивидуальными условиями. При выводе менее 1000 рублей взимает с исполнителя 50 рублей.
С кем работает: самозанятые, физлица и ИП.
Что предлагает: автоматически генерирует документы для оформления выплат, получить доступ к системе можно на сайте и по API. Предлагает исполнителей из своей базы фрилансеров.
Сколько берёт: 8-11% с каждого перевода, размер зависит от суммы выплат. При выводе денег на карту с исполнителя взимается комиссия в 100 рублей при сумме менее 1000 рублей.
С кем работает: самозанятые, ИП и физлица.
Что предлагает: сервис предоставляет доступ к системе через личный кабинет и API. Предлагает подобрать фрилансера под заказ. Все документы составляет по шаблону, при необходимости может проверить статус работника в ФНС, декларировать и уплатить налог за исполнителя. Самозанятым платформа может оформить страховку здоровья.
Сколько берёт: первый месяц — бесплатно, затем комиссия с каждой сделки составит 3,5%. Она может уменьшиться при переводе больших сумм.
С кем работает: самозанятые, физлица и ИП.
Что предлагает: формирует все акты и счета автоматически, поддерживает обмен данными с 1С, подключение по API. Позволяет подключить электронную подпись и систему документооборота.
Сколько берёт: 12% комиссии с каждого задания при стандартном тарифе. Arbonum предлагает обсудить индивидуальные условия для иностранных компаний и крупного бизнеса. Перевод на карту для исполнителей без комиссии.
С кем работает: физлица, ИП и самозанятые.
Что предлагает: формирует все документы самостоятельно, обещает фрилансерам перевод из любой валюты в рубли по рыночному курсу без ожидания валютного контроля.
Сколько берёт: 10% с заказчика, с исполнителей дополнительная оплата не взимается.
С кем работает: физлица, самозанятые и ИП.
Что предлагает: сервис переводит деньги и формирует документы, самостоятельно декларирует доходы самозанятых, отправляет чеки в ФНС, проверяет уплату налогов. Подключиться к Jump.Finance можно через личный кабинет или API-интерфейс.
Сколько берёт: 2-5%, сколько конкретно, решается индивидуально с заказчиком.
С кем работает: самозанятые.
Что предлагает: банк проверяет статус исполнителя и формирует чеки, официально сотрудничает с ФНС и может поставить фрилансера на налоговый учёт с его согласия, декларирует доход и уплачивает налог. Доступ к системе и документам заказчик может получить в личном кабинете или по OpenAPI.
Для использования сервиса компания должна иметь счёт в «Тинькофф Бизнесе», у самозанятого должна быть дебетовая карта Tinkoff Black.
Сколько берёт: 0,5% от суммы каждого платежа.
С кем работает: самозанятые.
Что предлагает: сервис проверяет налоговый статус исполнителей и формирует документы на каждого внештатного работника. В него встроен модуль для синхронизации с 1С. У Qiwi есть собственный API, который можно интегрировать в любые CRM-системы.
Сколько берёт: размер комиссии рассчитывается по запросу. Самозанятые могут получить выплаты на банковские карты в любом объёме.
С кем работает: самозанятые.
Что предлагает: помогает бизнесу искать внештатных работников и оплачивать их услуги, оформлять самозанятость, автоматически готовит договоры и акты. Поддерживает интеграцию по API. В личном кабинете заказчик может увидеть налоговый статус фрилансера.
Через партнёров сервис предлагает работникам медицинскую страховку, а бизнесу — страховку от материального ущерба. Он также самостоятельно уплачивает налоги за самозанятого. Заказчик может запросить у YouDo персонального менеджера для загрузки данных и выплат.
Сколько берёт: 3-5% с перевода в зависимости от суммы.
С кем работает: самозанятые.
Что предлагает: маркетплейс-биржа и официальный партнёр ФНС с базой фрилансеров с подтверждённым статусом самозанятого. Формирует и присылает заказчику чек после завершения задачи, поддерживает доступ по API. С согласия работника уплачивает за него налог.
Сколько берёт: от 2% с каждого денежного перевода, пробная версия работает без комиссии.
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