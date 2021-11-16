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Сервисы
Илья Склюев

Как заплатить фрилансеру: десять сервисов Статьи редакции

Можно упростить работу, но не бесплатно.

4 4 комментария
169 просмотров

Solar Staff

С кем работает: физлица, ИП, самозанятые.

Что предлагает: все счета и акты приёмки система генерирует по шаблону и поддерживает подключение по собственному API. Для бизнеса Solar Staff предоставляет демо-доступ по заявке. В начале каждого месяца присылает закрывающие документы.

Сколько берёт: 5-10% комиссии с одной транзакции при базовом тарифе. Для партнёрских сетей и больших компаний предлагают вебмастерский и профессиональный тарифы с индивидуальными условиями. При выводе менее 1000 рублей взимает с исполнителя 50 рублей.

Rootpay

С кем работает: самозанятые, физлица и ИП.

Что предлагает: автоматически генерирует документы для оформления выплат, получить доступ к системе можно на сайте и по API. Предлагает исполнителей из своей базы фрилансеров.

Сколько берёт: 8-11% с каждого перевода, размер зависит от суммы выплат. При выводе денег на карту с исполнителя взимается комиссия в 100 рублей при сумме менее 1000 рублей.

«Рокет Ворк»

С кем работает: самозанятые, ИП и физлица.

Что предлагает: сервис предоставляет доступ к системе через личный кабинет и API. Предлагает подобрать фрилансера под заказ. Все документы составляет по шаблону, при необходимости может проверить статус работника в ФНС, декларировать и уплатить налог за исполнителя. Самозанятым платформа может оформить страховку здоровья.

Сколько берёт: первый месяц — бесплатно, затем комиссия с каждой сделки составит 3,5%. Она может уменьшиться при переводе больших сумм.

Arbonum

С кем работает: самозанятые, физлица и ИП.

Что предлагает: формирует все акты и счета автоматически, поддерживает обмен данными с 1С, подключение по API. Позволяет подключить электронную подпись и систему документооборота.

Сколько берёт: 12% комиссии с каждого задания при стандартном тарифе. Arbonum предлагает обсудить индивидуальные условия для иностранных компаний и крупного бизнеса. Перевод на карту для исполнителей без комиссии.

EasyStaff

С кем работает: физлица, ИП и самозанятые.

Что предлагает: формирует все документы самостоятельно, обещает фрилансерам перевод из любой валюты в рубли по рыночному курсу без ожидания валютного контроля.

Сколько берёт: 10% с заказчика, с исполнителей дополнительная оплата не взимается.

Jump.Finance

С кем работает: физлица, самозанятые и ИП.

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Что предлагает: сервис переводит деньги и формирует документы, самостоятельно декларирует доходы самозанятых, отправляет чеки в ФНС, проверяет уплату налогов. Подключиться к Jump.Finance можно через личный кабинет или API-интерфейс.

Сколько берёт: 2-5%, сколько конкретно, решается индивидуально с заказчиком.

Выплаты в «Тинькофф»

С кем работает: самозанятые.

Что предлагает: банк проверяет статус исполнителя и формирует чеки, официально сотрудничает с ФНС и может поставить фрилансера на налоговый учёт с его согласия, декларирует доход и уплачивает налог. Доступ к системе и документам заказчик может получить в личном кабинете или по OpenAPI.

Для использования сервиса компания должна иметь счёт в «Тинькофф Бизнесе», у самозанятого должна быть дебетовая карта Tinkoff Black.

Сколько берёт: 0,5% от суммы каждого платежа.

Qiwi для бизнеса

С кем работает: самозанятые.

Что предлагает: сервис проверяет налоговый статус исполнителей и формирует документы на каждого внештатного работника. В него встроен модуль для синхронизации с 1С. У Qiwi есть собственный API, который можно интегрировать в любые CRM-системы.

Сколько берёт: размер комиссии рассчитывается по запросу. Самозанятые могут получить выплаты на банковские карты в любом объёме.

YouDo Бизнес

С кем работает: самозанятые.

Что предлагает: помогает бизнесу искать внештатных работников и оплачивать их услуги, оформлять самозанятость, автоматически готовит договоры и акты. Поддерживает интеграцию по API. В личном кабинете заказчик может увидеть налоговый статус фрилансера.

Через партнёров сервис предлагает работникам медицинскую страховку, а бизнесу — страховку от материального ущерба. Он также самостоятельно уплачивает налоги за самозанятого. Заказчик может запросить у YouDo персонального менеджера для загрузки данных и выплат.

Сколько берёт: 3-5% с перевода в зависимости от суммы.

Самозанятые.рф

С кем работает: самозанятые.

Что предлагает: маркетплейс-биржа и официальный партнёр ФНС с базой фрилансеров с подтверждённым статусом самозанятого. Формирует и присылает заказчику чек после завершения задачи, поддерживает доступ по API. С согласия работника уплачивает за него налог.

Сколько берёт: от 2% с каждого денежного перевода, пробная версия работает без комиссии.

#подборка #фрилансеры

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4 комментария
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Maxim Syabro

А по СНГ что-то работает? С контракторами из Украины или Казахстана например.

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0
Askar Seitov

В Казахстан через соларстаф получал

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0
Илья Склюев

Большая часть сервисов из списка позиционируют себя как решения для работы с фрилансерами со всего мира. Но полного списка поддерживаемых стран на сайтах не наблюдается) Нужно уточнять. Но с СНГ вряд ли проблемы возникнут.

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0
Onegaming Life

Список явно неполный) Ощущение, что он составлялся по поисковику просто... Некоторые сервисы открываются по пол года - не зайти даже на сайт нормально. Если уж и изучать сервисы, то более досконально)

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Сервисы
Илья Склюев
Как заплатить фрилансеру: десять сервисов Статьи редакции

Можно упростить работу, но не бесплатно.

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