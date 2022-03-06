Netflix объявил о приостановке работы в России Статьи редакции
Из-за «военной операции» в Украине.
- Об этом написало Variety со ссылкой на представителя компании. Сервис подтвердил редактору vc.ru, что он приостановил работу в России. Он сообщил, что действующая подписка будет работать до следующего списания.
- По данным Bloomberg, у Netflix в России более 1 млн пользователей.
- 1 марта сервис, согласно источникам Deadline, Variety и «Бюллетеня кинопрокатчика», приостановил производство всех оригинальных фильмов и сериалов, над которыми он работал совместно с российскими продюсерами. Среди них сериалы «Анна К», «Петля» и «Ничего особенного».
- Тогда же Disney, Warner Bros. и Sony временно прекратили выпускать свои фильмы в российском прокате, начиная с «Я краснею» от Pixar и ближайших фильмов Marvel, «Бэтмена» и «Морбиуса» с Джаредом Лето.
Кто последний уйдёт с российского рынка - тот лох
Неужели это будет SUNLIGHT🤔
Путин
Путин - лох?
Как тёртый гбшник он просто не будет уходить, а значит тот кто ушел перед ним и будет последним. Азбука.
... погасите свет
Зачем? лангольеры все уничтожат все равно
А кто первый вернется тот - пидр?
Когда уже Кинопаб то разбанят
Кинопаб вне конкуренции
Ну всё. Остался только Яндекс вроде. А у него проблема с выплатами бондов. И я не знаю, до какого года у них куплены лицензии на музыку и фильмы(и не аннулируют ли их раньше западные правообладатели). Ребят, ну это опять Mp3 с Рутрекера.
Что значит опять, я вот с него и не уходил. Там не только mp3, там все наши любимые форматы.
Да я так чую, скоро возьму попугая на плечо, куплю бутылку рома и к вам присоединюсь.
Не надо грязи, там давно уже и FLAC есть и что хотите)
рутрекер? - рили? - а если инет отключат? - только хардкор: cd/mp3cd/dvd - требуется только электричество - полная автономия - ммм... сразу вспоминаю ещё ту горбушку - по выходным в парке у ДК Горбунова - хорошие деньки были и они вполне могут вернуться... - кстати, сейчас на авито пока ещё можно занедорого приличные модели cd/dvd-плееров взять...
Когда давно перешёл на Zetflix 😂
А ты шаришь ;)
Я тут уже топил за коллективную ответственность, но что-то мне подсказывает, что этот ректальный карнавал кенселлизма будет играть только на руку нашим пропагандистам.
Им впервые в жизни не придется придумывать, что нас все ненавидят, а прислушиваться к ним начнут и те, кто колебался, и те, кто раздражен этими повальными отменами сервисов, не имеющих никакого отношения к правительству.
В случае со спотифаем еще и довольно лицемерных, на прошлой неделе они говорили про важность предоставления площадки для мнений, на этой фактически уходят, используя как поводом проблемы с оплатой, хотя с платежами миром или подарочными картами все должно быть ок.
Как и русофобия, эффект осажденной крепости долгое время существовал в воображении ограниченного круга лиц, а сегодня материализуется на наших глазах.
Кстати, в 2014 я ждал как минимум половину из этих ограничений, и очень удивился, когда не дождался - платежные системы, свифт, стим, эппл - тогда, видимо, терять рынок корпорациям было жалко.
Коллективная ответственность? Это типа русские должны быть унтерменши?
Да, Олег, это когда эту фразу в гугл вбиваешь, там так и написано во всех 10 первых строчках, ты всегда такой догадливый был?
была в Европе одна нация которая тоже решила что русские это унтерменши. А потом в конце концов как-то резко передумала. Кстати, а ты сам так-то? Тоже себя унтерменьшим считаешь?
В 14 году еще не все знали где находится Украина
Они все по себе меряют, для них видимо все те санкции, что ввели были бы подобием конца света… но они забыли, про «что немцу смерть, то русскому хорошо»… пусть уходят и забирают с собой всю свою педерастию!
Педерасты задизлайкали, не понимаю, там что не сериал, так везде гомики и прочая западная пропаганда их псевдоценностей… куда вас волокёт?
Можно поподробнее раскрыть термин «псевдоценности», а также продемонстрировать вашу альтернативу?
Папа мужчина + мама женщина + 3 детей = Здоровая семья!
Я так жил, живу и хочу чтобы мои дети и внуки так же жили. А через всю эту зарубежную медиамашину нам насаждают разврат и бл..дство.
Ваши дети и внуки пусть живут, воспитывайте их правильно, как вам нравится.
Но до чужих детей и внуков не докапывайтесь, пожалуйста
А ты проваливай туда, умник, если ты своего ребёнка педерастом будешь делать, тебя за шкирку, как пса шелудивого и на кол!
Я гражданин России и буду жить в своей стране. Если Вам не нравится жить в одной стране со мной или с кем-то ещё – Ваши проблемы – уезжайте в Китай или куда там :D
Не смеши, гражданин)))
Может ты и не гомосексуалист, но педараст точно. По крайней мере ведешь себя так точно.
Ты обиделся, дырявый?
С такой гражданской позицией тебе в детский сад нужно
Лучше быть мирным гомосексуалистом чем таким мотивированным долбаебом и коррупционером... Ну честно. От гомосексуалиста вреда нет. А долбаеб тех еще дел наворотит да законов напринимает.
Я не пойму, здесь что, 90% педерастов, я в ах..е!!!
@Инспектор забирайте
Директор по развитию порвался.)
Сразу издалека видны духовные ценности)))
А как ты думаешь теперь будут жить твои дети и внуки?
Прекрасно, и главное будут жить в свободной стране, а не шавкой запада!
будут жить в свободной стране
Это где?
В Российской Федерации.
Мы русские, с нами Бог!
Это он сам тебе сказал?
👍🏽
Почему сразу педерасты, просто вы пропагандируете так называемое говноедство. "Нас ****, а мы кречаем" - вот это вот всё. У людей только что стало меньше выбора, ниже конкуренция. Дальше все будет хуже, меньше и дороже. Что в этом хорошего?
На нетфликсе огромное количество контента, причем со всех стран - европа, обе америки, азия.. Удивительно что вы находите как-раз педерастию. Это какая-то латентная тяга?
Очень много её, и даже там, где это не несёт никакой нагрузки по сюжету. Я не ищу, ты мне просто покажи, куда они не засунули ещё?
Я ни в одном не видел. Может меня на них не тянет?
Зачем ты ищешь и смотришь контент с педерастами?
Тебя там найти и обоссать
Так по приколу дизлайки получать от вас, тупые вы боты )))
да да отцы терпели и мы потерпим, так и жизнь пройдет
Им видимо слово не понравилось, типа давно уже не педерасты, а геи, а я всё по старинке, называю их истинное имя)))
Даже уже просто интересно кто будет последним
Вова. По ту сторону решетки)
Ай красиво и ведь каждый в уме добавит фамилию нужного ему вовы. Браво.
макдоналдс или пепси как завершение к откату в ссср
Это реально для меня будет некой красной линией ухода с рынков американских компаний. Типа, финиш
Ничего их место займет "Путинбургер" с одним блюдом в меню - сухой поёк
Макдоналдс был первым, должен стать и последним.
Закрывает тренд
Надеюсь деньги вернут за оплаченный месяц?
Перечислят пострадавшей стороне 😏
Пострадавшей от просмотра российского кино
Блокировку Netflix можно обойти, купив готовый аккаунт, например зарегисирированный в Мексике, Аргентине или ещё где-нибудь. На Авито такие продаются за копейки. Рублей за 300-500 можно купить пожизненный доступ к Netflix. И можно не боятся потери денег из-за блокировки😁
Подскажи про пожизненный доступ. Все что видел откровенный скам
Ну за копейки их продавали до сегодняшнего дня наверное.
В поддержке нетфликс ответили, что сервис проработает до конца подписки)
А покажете скрин, пожалуйста?
у меня до 9 марта (
Мой новый Нетфликс
Интересно смотреть как секта "где вы были 8 лет" перетекает в секту "русскому нужны только лапти, хлеб и место помолиться"
интересно ютуб премиум уйдет или нет. и по сути уйти весь платный гугл плей тогда должен
У них есть возможность оплаты через ОПСОСОВ
в самом гугл аккаунте на гугл пей - да. а вот внутри подписки ютуб премиум есть только основная карта для оплаты, и резервный способ оплаты - только карта. опсоса там не добавить(
Они не уходят, вы просто теряете возможность им платить.
это же не сущностно, вопрос формулировок.
Мой мексиканский аккаунт на Netflix работает без проблем.
Надеюсь санкции на цитаты Джокера не наложат, а то Стейтем уже ссучился
Как оформить?
Класс, а бабки вернут за подписку ?)
Нет, подписку отдадут нуждающимся
Дык суспендят же. Сможете ещё использовать. Лет через 10.
Ага, мечтай)
Если я пользуюсь турецким аккаунтом это как скажется?
И пропадут ли после ухода из России фильмы с русской озвучкой и русскими субтитрами?
Они же решили остаться или что теперь?
шлюз не российский, Виза и МС теперь не работают. А МИР или ЮП решили не прикручивать
У них есть оплата через МИР
Ходят слухи, что Нео не будет освобождать русских из матрицы в новой части.
Хвала яйцам, кто следующий 🤔
А шо, кто-то остался ? )
GitHub к примеру )
Скорее всего неоригинальный фейк)))А если,что то компания ,это такая -то приходит,то уходит,то уходит ,то приходит...)))
Ой боюсь, боюсь, боюсь….
А с какого дня приостановят?
«Ничего особенного» и «Петля» теперь не сериалы, а обычные будни в 🇷🇺
Тнт премьер, привет!
Когда же наконец русский народ поймёт что только они могут это всё изменить, что их судьба в их же руках, никакая Америка или Европа не уберёт этих гнилых старых маразматиков на верхушке, только вы сможете это сделать своими руками, и пожалуйста сделайте это побыстрее...
За***л этот лысый хрящ уже...
Создал через vpn турецкий аккаунт, слежу за курсом турецкой лиры - обычно стоило 250 руб сейчас подорожало в связи с курсом до 300..
Сегодня прошла оплата через Сбербанк Visa
РКН!!! Даешь пермобан ютрубу! И инсту туда же. От веселуха начнется.
Вслед за AMD и Intel, которые остановили поставки в страну в начале марта.
Вероятно, желающих слишком много.