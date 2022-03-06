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Рая Хачатрян

Netflix объявил о приостановке работы в России Статьи редакции

Из-за «военной операции» в Украине.

  • Об этом написало Variety со ссылкой на представителя компании. Сервис подтвердил редактору vc.ru, что он приостановил работу в России. Он сообщил, что действующая подписка будет работать до следующего списания.
  • По данным Bloomberg, у Netflix в России более 1 млн пользователей.
  • 1 марта сервис, согласно источникам Deadline, Variety и «Бюллетеня кинопрокатчика», приостановил производство всех оригинальных фильмов и сериалов, над которыми он работал совместно с российскими продюсерами. Среди них сериалы «Анна К», «Петля» и «Ничего особенного».
  • Тогда же Disney, Warner Bros. и Sony временно прекратили выпускать свои фильмы в российском прокате, начиная с «Я краснею» от Pixar и ближайших фильмов Marvel, «Бэтмена» и «Морбиуса» с Джаредом Лето.

#новость #netflix

5598 просмотров
106 106 комментариев
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106 комментариев
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Святий Миколай

Кто последний уйдёт с российского рынка - тот лох

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34
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Александр

Неужели это будет SUNLIGHT🤔

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22
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Святий Миколай

Путин

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1
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Alexander Veber

Путин - лох?

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1
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ЯжПрограммист

Как тёртый гбшник он просто не будет уходить, а значит тот кто ушел перед ним и будет последним. Азбука.

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0
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Ватник Наизнанку Ненастоящий

... погасите свет

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1
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умный человек

Зачем? лангольеры все уничтожат все равно

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2
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ЯжПрограммист

А кто первый вернется тот - пидр?

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1
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Михаил Зеленин

Когда уже Кинопаб то разбанят

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15
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Евгений Кузовкин

Кинопаб вне конкуренции

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0
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Хрупкий Гоша

Да что вы говорите… Неожиданно как.

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11
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Максим Мюллер

Ну всё. Остался только Яндекс вроде. А у него проблема с выплатами бондов. И я не знаю, до какого года у них куплены лицензии на музыку и фильмы(и не аннулируют ли их раньше западные правообладатели). Ребят, ну это опять Mp3 с Рутрекера.

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10
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ЯжПрограммист

Что значит опять, я вот с него и не уходил. Там не только mp3, там все наши любимые форматы.

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1
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Максим Мюллер

Да я так чую, скоро возьму попугая на плечо, куплю бутылку рома и к вам присоединюсь.

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0
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Александр Привалов

Не надо грязи, там давно уже и FLAC есть и что хотите)

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0
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Алексей Карпов

рутрекер? - рили? - а если инет отключат? - только хардкор: cd/mp3cd/dvd - требуется только электричество - полная автономия - ммм... сразу вспоминаю ещё ту горбушку - по выходным в парке у ДК Горбунова - хорошие деньки были и они вполне могут вернуться... - кстати, сейчас на авито пока ещё можно занедорого приличные модели cd/dvd-плееров взять...

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0
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Артём Чупраков

Когда давно перешёл на Zetflix 😂

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7
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Сергей S.L.

А ты шаришь ;)

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1
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Антон Баринов

Я тут уже топил за коллективную ответственность, но что-то мне подсказывает, что этот ректальный карнавал кенселлизма будет играть только на руку нашим пропагандистам.

Им впервые в жизни не придется придумывать, что нас все ненавидят, а прислушиваться к ним начнут и те, кто колебался, и те, кто раздражен этими повальными отменами сервисов, не имеющих никакого отношения к правительству.

В случае со спотифаем еще и довольно лицемерных, на прошлой неделе они говорили про важность предоставления площадки для мнений, на этой фактически уходят, используя как поводом проблемы с оплатой, хотя с платежами миром или подарочными картами все должно быть ок.

Как и русофобия, эффект осажденной крепости долгое время существовал в воображении ограниченного круга лиц, а сегодня материализуется на наших глазах.

Кстати, в 2014 я ждал как минимум половину из этих ограничений, и очень удивился, когда не дождался - платежные системы, свифт, стим, эппл - тогда, видимо, терять рынок корпорациям было жалко.

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6
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Oleg Oleg

Коллективная ответственность? Это типа русские должны быть унтерменши?

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0
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Антон Баринов

Да, Олег, это когда эту фразу в гугл вбиваешь, там так и написано во всех 10 первых строчках, ты всегда такой догадливый был?

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4
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Oleg Oleg

была в Европе одна нация которая тоже решила что русские это унтерменши. А потом в конце концов как-то резко передумала. Кстати, а ты сам так-то? Тоже себя унтерменьшим считаешь?

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0
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German Galtcov

В 14 году еще не все знали где находится Украина

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0
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Роман Козырев

Они все по себе меряют, для них видимо все те санкции, что ввели были бы подобием конца света… но они забыли, про «что немцу смерть, то русскому хорошо»… пусть уходят и забирают с собой всю свою педерастию!

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–36
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Роман Козырев

Педерасты задизлайкали, не понимаю, там что не сериал, так везде гомики и прочая западная пропаганда их псевдоценностей… куда вас волокёт?

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–32
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Виталий Андреевич

Можно поподробнее раскрыть термин «псевдоценности», а также продемонстрировать вашу альтернативу?

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9
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Роман Козырев

Папа мужчина + мама женщина + 3 детей = Здоровая семья!

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–10
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Роман Козырев

Я так жил, живу и хочу чтобы мои дети и внуки так же жили. А через всю эту зарубежную медиамашину нам насаждают разврат и бл..дство.

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–16
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Кот

Ваши дети и внуки пусть живут, воспитывайте их правильно, как вам нравится.

Но до чужих детей и внуков не докапывайтесь, пожалуйста

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18
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Роман Козырев

А ты проваливай туда, умник, если ты своего ребёнка педерастом будешь делать, тебя за шкирку, как пса шелудивого и на кол!

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–19
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Кот

Я гражданин России и буду жить в своей стране. Если Вам не нравится жить в одной стране со мной или с кем-то ещё – Ваши проблемы – уезжайте в Китай или куда там :D

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10
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Роман Козырев

Не смеши, гражданин)))

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–9
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Elshan Gurbanov

Может ты и не гомосексуалист, но педараст точно. По крайней мере ведешь себя так точно.

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7
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Роман Козырев

Ты обиделся, дырявый?

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–8
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Роман Козырев

С такой гражданской позицией тебе в детский сад нужно

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–7
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Elshan Gurbanov

Лучше быть мирным гомосексуалистом чем таким мотивированным долбаебом и коррупционером... Ну честно. От гомосексуалиста вреда нет. А долбаеб тех еще дел наворотит да законов напринимает.

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8
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Роман Козырев

Я не пойму, здесь что, 90% педерастов, я в ах..е!!!

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–11
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Никита Кашонков

@Инспектор забирайте

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5
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Вячеслава Тянченко

Директор по развитию порвался.)

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0
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Александр Привалов

Сразу издалека видны духовные ценности)))

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0
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fox_rus

А как ты думаешь теперь будут жить твои дети и внуки?

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3
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Роман Козырев

Прекрасно, и главное будут жить в свободной стране, а не шавкой запада!

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–2
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Ильнар Сафин

будут жить в свободной стране
 Это где?

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4
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Роман Козырев

В Российской Федерации.

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–1
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Роман Козырев

Мы русские, с нами Бог!

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–1
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Elshan Gurbanov

Это он сам тебе сказал?

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2
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Роман Козырев

👍🏽

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–1
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Александр Привалов

Почему сразу педерасты, просто вы пропагандируете так называемое говноедство. "Нас ****, а мы кречаем" - вот это вот всё. У людей только что стало меньше выбора, ниже конкуренция. Дальше все будет хуже, меньше и дороже. Что в этом хорошего?

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0
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Сергей Кузнецов

На нетфликсе огромное количество контента, причем со всех стран - европа, обе америки, азия.. Удивительно что вы находите как-раз педерастию. Это какая-то латентная тяга?

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6
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Роман Козырев

Очень много её, и даже там, где это не несёт никакой нагрузки по сюжету. Я не ищу, ты мне просто покажи, куда они не засунули ещё?

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0
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Сергей Кузнецов

Я ни в одном не видел. Может меня на них не тянет?

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0
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Ильнар Сафин

Зачем ты ищешь и смотришь контент с педерастами?

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6
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Роман Козырев

Тебя там найти и обоссать

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–1
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Роман Козырев

Так по приколу дизлайки получать от вас, тупые вы боты )))

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–1
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Хрупкий Гоша

Зря минусите, коммент имеет смысл. У нас люди привыкли к лишениям, так уж исторически сложилось. Это не хорошо и не плохо — просто данность.

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–16
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Norman

да да отцы терпели и мы потерпим, так и жизнь пройдет

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8
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Хрупкий Гоша

Если вы ограничиваетесь только комментарием, то да — потерпите. А я про другое: никто долго плакать по нетфликсу здесь не будет. И это их решение лишить вас фильмов только потому, что вы из России.

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0
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Роман Козырев

Им видимо слово не понравилось, типа давно уже не педерасты, а геи, а я всё по старинке, называю их истинное имя)))

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–14
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Келлер

Даже уже просто интересно кто будет последним

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2
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Alexey Melikhov

Вова. По ту сторону решетки)

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8
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ЯжПрограммист

Ай красиво и ведь каждый в уме добавит фамилию нужного ему вовы. Браво.

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0
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Allestor Krei

макдоналдс или пепси как завершение к откату в ссср

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7
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Кот

Это реально для меня будет некой красной линией ухода с рынков американских компаний. Типа, финиш

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0
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Norman

Ничего их место займет "Путинбургер" с одним блюдом в меню - сухой поёк

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–1
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Сергей Пурюшин

Макдоналдс был первым, должен стать и последним.

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0
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ЯжПрограммист

Закрывает тренд

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0
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Yan Orlov

Надеюсь деньги вернут за оплаченный месяц?

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0
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Александр Добриневский

Перечислят пострадавшей стороне 😏

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9
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Rand App

Пострадавшей от просмотра российского кино

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11
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М i кола

Блокировку Netflix можно обойти, купив готовый аккаунт, например зарегисирированный в Мексике, Аргентине или ещё где-нибудь. На Авито такие продаются за копейки. Рублей за 300-500 можно купить пожизненный доступ к Netflix. И можно не боятся потери денег из-за блокировки😁

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0
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Mikhail Valentsev

Подскажи про пожизненный доступ. Все что видел откровенный скам

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1
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ЯжПрограммист

Ну за копейки их продавали до сегодняшнего дня наверное.

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0
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Ирина

В поддержке нетфликс ответили, что сервис проработает до конца подписки)

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2
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Лера Михайлова

А покажете скрин, пожалуйста?

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0
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fox_rus

у меня до 9 марта (

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0
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Yakov Sychev

Мой новый Нетфликс

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2
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Никита Кашонков

Интересно смотреть как секта "где вы были 8 лет" перетекает в секту "русскому нужны только лапти, хлеб и место помолиться"

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1
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Денис Колокольцев

интересно ютуб премиум уйдет или нет. и по сути уйти весь платный гугл плей тогда должен

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1
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Михаил Зеленин

У них есть возможность оплаты через ОПСОСОВ

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1
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Денис Колокольцев

в самом гугл аккаунте на гугл пей - да. а вот внутри подписки ютуб премиум есть только основная карта для оплаты, и резервный способ оплаты - только карта. опсоса там не добавить(

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0
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ЯжПрограммист

Они не уходят, вы просто теряете возможность им платить.

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0
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Денис Колокольцев

это же не сущностно, вопрос формулировок.

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0
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М i кола

Мой мексиканский аккаунт на Netflix работает без проблем.

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1
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Dmitry Voloshin

Надеюсь санкции на цитаты Джокера не наложат, а то Стейтем уже ссучился

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0
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Ilya Lesov

Как оформить?

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0
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Дмитрий Огурцов

Класс, а бабки вернут за подписку ?)

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0
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Nan Nan

Нет, подписку отдадут нуждающимся

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1
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Maxim Petrukhin

Дык суспендят же. Сможете ещё использовать. Лет через 10.

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1
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Паша ‘

Ага, мечтай)

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0
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Ренат Шарифуллин

Если я пользуюсь турецким аккаунтом это как скажется?

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1
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Ренат Шарифуллин

И пропадут ли после ухода из России фильмы с русской озвучкой и русскими субтитрами?

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0
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Allestor Krei

Они же решили остаться или что теперь?

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1
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Михаил Зеленин

шлюз не российский, Виза и МС теперь не работают. А МИР или ЮП решили не прикручивать

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0
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Mikhail Valentsev

У них есть оплата через МИР

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0
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Alexey

Ходят слухи, что Нео не будет освобождать русских из матрицы в новой части.

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1
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Eugene

Хвала яйцам, кто следующий 🤔

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0
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Андрей Кустов

А шо, кто-то остался ? )

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0
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Eugene

GitHub к примеру )

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1
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Sterdzhin Jim

Скорее всего неоригинальный фейк)))А если,что то компания ,это такая -то приходит,то уходит,то уходит ,то приходит...)))

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–3
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Роман Козырев

Ой боюсь, боюсь, боюсь….

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–5
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Aleksandra Khozhan

А с какого дня приостановят?

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0
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From Siberia to London

«Ничего особенного» и «Петля» теперь не сериалы, а обычные будни в 🇷🇺

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0
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Konstantin Kortava

Тнт премьер, привет!

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0
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Единственный химик

Когда же наконец русский народ поймёт что только они могут это всё изменить, что их судьба в их же руках, никакая Америка или Европа не уберёт этих гнилых старых маразматиков на верхушке, только вы сможете это сделать своими руками, и пожалуйста сделайте это побыстрее...

За***л этот лысый хрящ уже...

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0
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Aleksandr Bogatyuk

Создал через vpn турецкий аккаунт, слежу за курсом турецкой лиры - обычно стоило 250 руб сейчас подорожало в связи с курсом до 300..

Сегодня прошла оплата через Сбербанк Visa

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Zelenbii bunker

РКН!!! Даешь пермобан ютрубу! И инсту туда же. От веселуха начнется.

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