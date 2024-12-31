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Таня Боброва
Сервисы

Сервис для составления семейного древа MyHeritage предупредил об удалении аккаунтов российских пользователей с 1 февраля 2025 года

Он рекомендовал экспортировать данные до этой даты.

  • Российские пользователи начали получать письма от MyHeritage, в которых сервис предупреждает об удалении аккаунтов и всех данных 1 февраля 2025 года. Сообщения об этом пользователи публикуют как минимум с 30 декабря 2024-го в Telegram и на «Хабре».

Согласно нашим данным, вы находитесь в России. В соответствии с правилами, действующими на её территории, MyHeritage вынуждена прекратить предоставление своих услуг в России и прекратить размещение персональных данных российских пользователей. Поэтому ваша учётная запись и вся содержащаяся в ней информация будут удалены 1 февраля 2025 года.

цитата из письма
  • Сервис рекомендовал экспортировать данные генеалогического древа и тесты ДНК до этой даты. Если пользователь находится не в России и получил уведомление по ошибке, компания просит написать ей на почту и приложить «соответствующие доказательства». Какие — не уточняет.
  • Пользователям платных и бесплатных версий с регионом в профиле, отличным от России, письма пока не приходили, пишут они в чатах в Telegram.
  • По словам редактора «Ъ FM» и автора Telegram-канала «Генеалогика» Ивана Корякина, MyHeritage — один из «самых продвинутых и популярных генеалогических сервисов в мире и России». Он добавил, что «в своё время» у россиян возникли проблемы с оплатой сервиса, но по-прежнему можно было «зайти, что-то обновить и проверить совпадения, нет ли новых, возможно, ещё какие-нибудь родственники нашлись».
  • Израильская MyHeritage основана в 2003 году. Сервис позволяет строить семейные древа, искать предков и заказывать генеалогические ДНК-тесты. В 2020 году компания прекратила продажи наборов для проведения ДНК-тестов в России из-за местного законодательства. Российский суд дважды штрафовал MyHeritage за отказ локализовать данные россиян.
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru

#новости #myheritage

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53 комментария
Олег Делинков

Сервис для составления семейного древа MyHeritage предупредил об удалении - какая потеря для мнимых отечественных аристократов)

15
1
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Иванов Иван

Аристократы здесь на месте купят грамоту о прямом родстве хоть с Рюриком хоть с Моисеем.
За небольшую доплату – подписанную лично родственником.

16
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Vlad

Опять аристократы ни за что пострадали

1
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dispendvich

да ладно, отечественные аристократы вроде семейки михуйковых и без всяких сервисов хорошо живут

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Марк Кац

вообще мне кажется я такого никогда не видел, чтобы выпиливались сервисы или выпиливали страны. бесит.

4
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Memento Vivere

Примеров тонна на самом деле. Просто на них не обращаешь внимание, если это не касается твоей страны или если это не какой-нибудь гигант вроде гугла. Новость о том, что какой-нибудь небольшой сервис уходит из той же Бразилии, люди пропустят мимо ушей и забудут минуты через две :)

9
1
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new_comment

В данном случае его выпиливают российские власти.

2
1
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