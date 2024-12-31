Сервис для составления семейного древа MyHeritage предупредил об удалении аккаунтов российских пользователей с 1 февраля 2025 года

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Сервис для составления семейного древа MyHeritage предупредил об удалении - какая потеря для мнимых отечественных аристократов)
Аристократы здесь на месте купят грамоту о прямом родстве хоть с Рюриком хоть с Моисеем.
За небольшую доплату – подписанную лично родственником.
Опять аристократы ни за что пострадали
да ладно, отечественные аристократы вроде семейки михуйковых и без всяких сервисов хорошо живут
вообще мне кажется я такого никогда не видел, чтобы выпиливались сервисы или выпиливали страны. бесит.
Примеров тонна на самом деле. Просто на них не обращаешь внимание, если это не касается твоей страны или если это не какой-нибудь гигант вроде гугла. Новость о том, что какой-нибудь небольшой сервис уходит из той же Бразилии, люди пропустят мимо ушей и забудут минуты через две :)
В данном случае его выпиливают российские власти.