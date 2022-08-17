«Тинькофф» запустил «Нейрощит» для клиентов «Мобайла» — он анализирует вызов и прерывает его, если звонит мошенник Статьи редакции
Технология входит в платформу для защиты клиентов банка и «Тинькофф Мобайла» от мошенников.
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«Тинькофф» представил платформу безопасности для клиентов банка и пользователей «Тинькофф Мобайла»: она объединяет банковские технологии для защиты от социальной инженерии и технологии оператора.
В платформу входят блокировка спама, анализ операций и подтверждение подозрительных переводов, определитель номера, защитник «Олег», антифрод-платформа Tinkoff Call Defender, антивирус и другие технологии. Из новых — «Нейрощит».
- «Нейрощит» — технология, доступная пользователям «Тинькофф Мобайла». Она работает на основе ИИ и пресекает попытку мошенничества во время звонка. Например, если номер находится в базе «Тинькофф» в чёрном списке, определитель отметит, что звонок от мошенников, а «Олег» предупредит об этом в начале разговора.
- Если номера в чёрном списке нет, «Нейрощит» проанализирует звонок во время разговора по нескольким характеристикам — технической информации в звуковой волне, а также по истории звонков входящего номера, объему и характеру трафика, частотности и уникальности.
- Если система решит, что звонят мошенники, она самостоятельно прервёт звонок. После этого клиенту перезвонит виртуальный помощник «Олег» и сообщит о причинах, по которых сбросился звонок.
- До конца 2022 года «Тинькофф» планирует создать усиленную защиту «Нейрощита»: с согласия клиента ИИ сможет анализировать и сам текст разговора. Кроме того, его сделают персонализированным: пользователи смогут сами выбрать: разорвать звонок, получить уведомление голосом или через SMS во время звонка или совсем не пропускать потенциально опасные звонки.
- «Нейрощит» автоматически подключается всем абонентам «Тинькофф Мобайла», он доступен бесплатно. Отключить его можно в приложении.
НейроШит - мощный нейминг.
Без нейро. Просто дерьмо.
Это следующее название банка )
Neuroshit
Вот щит, да это нейро (-:
На самом деле их ассистент Олег настолько хорош, что рубит даже звонки из Тинькофф с предложениями впарить очередную кредитку. Вот это действительно у них полезная и классная фишка.
Сходка людей, которые до сих пор смеются со слова «многочлен».
Тинькофф.Мобайл, это пипец какой-то. Там люди явно не в курсе чем занимаются.
Регулятор недавно добавил операторов в спам-фильтр, а Тинькофф не добавил. Я стал писать в оддержку каждый раз, когда мне звонит спамер. Первый вопрос, который задает поддержка "А на какой номер вам звонят?". Далее идет рекомендация - вы можете добавить этот номер в черный список. Т.е. они не в курсе, что спамеры звонят с одноразовых номеров и постоянно их меняют. Вы представляете, какой уровень идитизма в Тинькофф мобайл.
Ушел от них, сейчас перенос номера, должен на днях перейти в Теле2. Потерял с мобайлом этим 1700 рублей, но пусть подавятся.
А чё там было?
Взял безлимит на связь - а он не безлимит вовсе!
У меня теле2 почти 20 лет, я наоборот пытаюсь перейти на другого оператора, но меня каждый раз удерживают разными бонусами, сейчас вообще безлимит почти бесплатный дали. Но связь у теле2 максимально ужасная, особенно в метро
Стоимость услуги 100 рублей, но не менее 200$ в месяц
Отлично! Молодцы! Надеюсь мошенники вымрут как класс. Скорее всего на старте будут ошибки и сложности, у большинства пользователей виси будет бомбить и мы получим очередную порцию негативных постов в сторону Тинькова. А по мне, отличное начинание
МОШЕННИК ЗАЩИЩАЕТ ОТ МОШЕННИКОВ
ДА Я НА ВАС В СЛУЖБУ БЕЗОПАСНОСТИ СБЕРБАНКА ПОЖАЛУЮСЬ !!!11
В службу безопасности службы безопасности.
Кто мошенник?
«анализировать и сам текст разговора.»
Звучит не очень
Вы не забываете, что весь траф, в том числе звонки, хранятся у операторов?
Ну и что теперь поделать с этим, можно телефонм не пользоваться, конечно, но цифровой след у каждого настолько широк и хорошо виден, что каждый новый штрих сути не меняет.
Насколько я понял, анализируется не текст разговора, а паттерн звуковой волны. Если идёт совпадение, то с большой вероятностью звонит мошенник...
Норм тема для бабушкиного телефона
" если номер находится в базе «Тинькофф» в чёрном списке,"
они в курсе, что мошенники с одноразовых номеров звонят и постоянно их меняют?
ты в курсе после прочтения статьи, что это лишь один из факторов, который проверяет технология?
Вероятно, несмотря на вашу предвзятость, алгоритмы и способы выявления мошенников разрабатывались с учётом этого допущения.
А будет услуга анти нейрощит для-колл центров, чтобы это обойти?
Вижу в этом возможность заработать банку, а это превыше всего
Направление мысли точно правильное. Но фокус нужен не только на мошенников, но и спамеров, звонарей, продавцов и другую дичь.
Как идея развития, раз вы сканируете разговор и подтверждаете факт мошенничества - делайте слепок голоса мошенника.
Во-первых, в дальнейшем можно именно по голосу прерывать звонки.
Во-вторых, с учётом сбора биометрии в стране можно передать инф в полицию и идентифицировать жулика. Или звонаря, который занимается телефонным терроризмом.
И автоматом заяву в мвд)
https://rudalle.ru/check_image/9f574f46790b42c48aefc5af01836f93
А если я сам специально им с Тинькова звоню чтобы их записывать, будет прерывать?
Жаль только, что качество связи в Тинькофф мобайл крайне низкое, не смотря на все спидтесты
Это обычный Теле2 же.
Вероятно, у теле2 есть ещё и приоритизация трафика
Молодцы 👏
Нейроshit?
Нейромайор собирает нейропапочки
Тинькоф мобайл это тот, что блокирует по 115фз банк, а на деле блокируются все его продукты, включая телефон?
Мне телефон оставили, сказали можете дальше пользоваться.
Интересенько
.
«Я спросил мошенники они или нет»
если это будет работать, то это действительно классная и нужная вещь. всем операторам подобная защита не помешала бы)))