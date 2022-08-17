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Пыльный Илья

«Тинькофф» запустил «Нейрощит» для клиентов «Мобайла» — он анализирует вызов и прерывает его, если звонит мошенник Статьи редакции

Технология входит в платформу для защиты клиентов банка и «Тинькофф Мобайла» от мошенников.

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  • «Тинькофф» представил платформу безопасности для клиентов банка и пользователей «Тинькофф Мобайла»: она объединяет банковские технологии для защиты от социальной инженерии и технологии оператора.

  • В платформу входят блокировка спама, анализ операций и подтверждение подозрительных переводов, определитель номера, защитник «Олег», антифрод-платформа Tinkoff Call Defender, антивирус и другие технологии. Из новых — «Нейрощит».

  • «Нейрощит» — технология, доступная пользователям «Тинькофф Мобайла». Она работает на основе ИИ и пресекает попытку мошенничества во время звонка. Например, если номер находится в базе «Тинькофф» в чёрном списке, определитель отметит, что звонок от мошенников, а «Олег» предупредит об этом в начале разговора.
  • Если номера в чёрном списке нет, «Нейрощит» проанализирует звонок во время разговора по нескольким характеристикам — технической информации в звуковой волне, а также по истории звонков входящего номера, объему и характеру трафика, частотности и уникальности.
  • Если система решит, что звонят мошенники, она самостоятельно прервёт звонок. После этого клиенту перезвонит виртуальный помощник «Олег» и сообщит о причинах, по которых сбросился звонок.
  • До конца 2022 года «Тинькофф» планирует создать усиленную защиту «Нейрощита»: с согласия клиента ИИ сможет анализировать и сам текст разговора. Кроме того, его сделают персонализированным: пользователи смогут сами выбрать: разорвать звонок, получить уведомление голосом или через SMS во время звонка или совсем не пропускать потенциально опасные звонки.
  • «Нейрощит» автоматически подключается всем абонентам «Тинькофф Мобайла», он доступен бесплатно. Отключить его можно в приложении.

#новость #тинькофф

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44 комментария
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 V Gradusov

НейроШит - мощный нейминг.

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ИгорьOK
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Водный спрей

Без нейро. Просто дерьмо.

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Evgeny Voronkov

Это следующее название банка )

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Александр Широков

Neuroshit

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Иван
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Вадим Д.

Вот щит, да это нейро (-:
На самом деле их ассистент Олег настолько хорош, что рубит даже звонки из Тинькофф с предложениями впарить очередную кредитку. Вот это действительно у них полезная и классная фишка.

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Yoshi

Сходка людей, которые до сих пор смеются со слова «многочлен».

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Псков Бурито

Тинькофф.Мобайл, это пипец какой-то. Там люди явно не в курсе чем занимаются.

Регулятор недавно добавил операторов в спам-фильтр, а Тинькофф не добавил. Я стал писать в оддержку каждый раз, когда мне звонит спамер. Первый вопрос, который задает поддержка "А на какой номер вам звонят?". Далее идет рекомендация - вы можете добавить этот номер в черный список. Т.е. они не в курсе, что спамеры звонят с одноразовых номеров и постоянно их меняют. Вы представляете, какой уровень идитизма в Тинькофф мобайл.

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Водный спрей

Ушел от них, сейчас перенос номера, должен на днях перейти в Теле2. Потерял с мобайлом этим 1700 рублей, но пусть подавятся.

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Фокс Йовович

А чё там было?

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Водный спрей

Взял безлимит на связь - а он не безлимит вовсе!

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Даник Добрый

У меня теле2 почти 20 лет, я наоборот пытаюсь перейти на другого оператора, но меня каждый раз удерживают разными бонусами, сейчас вообще безлимит почти бесплатный дали. Но связь у теле2 максимально ужасная, особенно в метро

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Стерлядка Вяленая

Стоимость услуги 100 рублей, но не менее 200$ в месяц

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Khamitov Ilshat

Отлично! Молодцы! Надеюсь мошенники вымрут как класс. Скорее всего на старте будут ошибки и сложности, у большинства пользователей виси будет бомбить и мы получим очередную порцию негативных постов в сторону Тинькова. А по мне, отличное начинание

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Kurgus Utair

МОШЕННИК ЗАЩИЩАЕТ ОТ МОШЕННИКОВ

ДА Я НА ВАС В СЛУЖБУ БЕЗОПАСНОСТИ СБЕРБАНКА ПОЖАЛУЮСЬ !!!11

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John Doe

В службу безопасности службы безопасности.

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Котик

Кто мошенник?

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Илья Фир
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Someone Young

«анализировать и сам текст разговора.»
Звучит не очень

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Вадим Д.

Вы не забываете, что весь траф, в том числе звонки, хранятся у операторов?
Ну и что теперь поделать с этим, можно телефонм не пользоваться, конечно, но цифровой след у каждого настолько широк и хорошо виден, что каждый новый штрих сути не меняет.

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Алексей Кузьмин

Насколько я понял, анализируется не текст разговора, а паттерн звуковой волны. Если идёт совпадение, то с большой вероятностью звонит мошенник...

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Пётр Алексеев

Норм тема для бабушкиного телефона

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Псков Бурито

" если номер находится в базе «Тинькофф» в чёрном списке,"
они в курсе, что мошенники с одноразовых номеров звонят и постоянно их меняют?

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Ilya S.

ты в курсе после прочтения статьи, что это лишь один из факторов, который проверяет технология?

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Алексей Кузьмин

Вероятно, несмотря на вашу предвзятость, алгоритмы и способы выявления мошенников разрабатывались с учётом этого допущения.

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Деда Миша

А будет услуга анти нейрощит для-колл центров, чтобы это обойти?
Вижу в этом возможность заработать банку, а это превыше всего

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Mikhail

Направление мысли точно правильное. Но фокус нужен не только на мошенников, но и спамеров, звонарей, продавцов и другую дичь.

Как идея развития, раз вы сканируете разговор и подтверждаете факт мошенничества - делайте слепок голоса мошенника.

Во-первых, в дальнейшем можно именно по голосу прерывать звонки.

Во-вторых, с учётом сбора биометрии в стране можно передать инф в полицию и идентифицировать жулика. Или звонаря, который занимается телефонным терроризмом.

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varchar

И автоматом заяву в мвд)

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Деда Миша

https://rudalle.ru/check_image/9f574f46790b42c48aefc5af01836f93

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John Doe
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15 сантиметров в обхвате

А если я сам специально им с Тинькова звоню чтобы их записывать, будет прерывать?

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Vadim Berezhnoy

Жаль только, что качество связи в Тинькофф мобайл крайне низкое, не смотря на все спидтесты

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Влад Борщ

Это обычный Теле2 же.

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varchar

Вероятно, у теле2 есть ещё и приоритизация трафика

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Серый единорожек88

Молодцы 👏

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Айрат Галиуллин

Нейроshit?

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Дурной диод

Нейромайор собирает нейропапочки

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Konstantin V

Тинькоф мобайл это тот, что блокирует по 115фз банк, а на деле блокируются все его продукты, включая телефон?

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Влад Борщ

Мне телефон оставили, сказали можете дальше пользоваться.

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Платон

Интересенько

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Sergej Voronov

.

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Sergej Voronov

«Я спросил мошенники они или нет»

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Galina Shemukhina

если это будет работать, то это действительно классная и нужная вещь. всем операторам подобная защита не помешала бы)))

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