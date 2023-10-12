Правительство России добавило в список программ для предустановки на устройства «Честный знак» Статьи редакции
Там пояснили, что сделали это «для удобства пользователей».
- В список российских программ, обязательных для предустановки в 2023-м и 2024-м, включили приложение для проверки подлинности товаров «Честный знак», говорится на сайте правительства.
- С помощью него пользователи могут узнать, где, когда и кто произвёл товар, найти информацию о его весе или объёме. Для этого нужно отсканировать специальный графический символ на упаковке — код маркировки. Среди других функций приложения — поиск лекарств в аптеках, распознавание экомаркировки и других символов на упаковке и прочее.
- В списке товаров, подлежащих маркировке, — лекарства, БАДы, молочная продукция, питьевая вода в упаковках, пиво, табак, обувь, духи и другое.
- Закон о предустановке российских приложений на устройства перед продажей в России действует с 1 апреля 2021 года. За продажу электроники без российских сервисов предусмотрены штрафы — для компаний до 200 тысяч рублей.
- Перечень приложений каждый год определяет правительство. На 2024-й в него вошли: для смартфонов и планшетов — «Дзен», Rutube, «Яндекс — с Алисой» и другие; для SmartTV — «Амедиатека», Kion, «Билайн ТВ» и другие.
80 показов
674 открытия
Как квартира с тараканами. Вроде и не страшно, но бесяче и удаляешь в первую же очередь.
ну явно рут права сначала надо будет намутить)
Че ещё за очередной мусор? Кто-то в курсе?
ты зря, нормальная вещь между прочим
Все нормальные вещи я себе скачаю сам. Это в принципе ненормально, когда за меня подумали что мне нужно.
Он вообще-то B2B в кассы встроен и нормально работает. Там вроде есть какой-то потребительский функционал, но действительно, кому надо, тот поставит.
QR коды сканировать, когда молоко/алкашку покупаете.
Тоесть 30 лет без смартфонов травились люди страдали не знали как определить срок годности и вот кому-то нужен ещё один дворец и все должны отстегивать копеечку с каждой наклейки. Понятно.
Навязанная бесполезная хуйня.
Специальная прога, которую сразу удаляешь с девайся - для проверки, работает ли функция удаления
А как происходит с подлинностью специального графического символа на упаковке — кода маркировки?
вроде как с центральным серваком связывается, проверят
Не, я в физическом смысле, как купюры наличные или подлинность паспорта не получится по скану проверить.
статья про честный знак... тут все просто, один раз пробил продажу, большь пробить не можешь. т.е. достаточно легко проверяется.
проверяют подлинность маркированного товара в приложении ЧЗ или при выбытии товара на кассе (ККТ). там вся цепочка отслеживается от производства до магазина
Этот самый нужный комментарий.
Подтверждено.
А зачем "Честный знак" конечному потребителю?
конченому?
Добавьте дизлайк, в последнее время он востребован
так есть же
А зачем? Оно же не работает с включенным VPN
Как и множество другого мусора, названного "российский сервис". Тот же Добродел отказывается запускаться если ВПН вообще на устройстве включен, причем этот ВПН может быть вообще до домашней сети в России, но этому поделию на это плевать
Нормальная прога
Навязывание говна и палок.
Всё больше всякой херни удалять.
Приложение, которое весит 141мб единственная функция которого отсканить код и свериться с внешней БД вызывает как минимум вопросы, как максимум подозрение.