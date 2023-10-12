Сервисы
Таня Боброва

Правительство России добавило в список программ для предустановки на устройства «Честный знак» Статьи редакции

Там пояснили, что сделали это «для удобства пользователей».

  • В список российских программ, обязательных для предустановки в 2023-м и 2024-м, включили приложение для проверки подлинности товаров «Честный знак», говорится на сайте правительства.
  • С помощью него пользователи могут узнать, где, когда и кто произвёл товар, найти информацию о его весе или объёме. Для этого нужно отсканировать специальный графический символ на упаковке — код маркировки. Среди других функций приложения — поиск лекарств в аптеках, распознавание экомаркировки и других символов на упаковке и прочее.
  • В списке товаров, подлежащих маркировке, — лекарства, БАДы, молочная продукция, питьевая вода в упаковках, пиво, табак, обувь, духи и другое.
  • Закон о предустановке российских приложений на устройства перед продажей в России действует с 1 апреля 2021 года. За продажу электроники без российских сервисов предусмотрены штрафы — для компаний до 200 тысяч рублей.
  • Перечень приложений каждый год определяет правительство. На 2024-й в него вошли: для смартфонов и планшетов — «Дзен», Rutube, «Яндекс — с Алисой» и другие; для SmartTV — «Амедиатека», Kion, «Билайн ТВ» и другие.
Сервисы
Евгения Евсеева
Правительство утвердило список российских сервисов для предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры в 2023 году Статьи редакции

Из нового: в списке для смартфонов появился «Литрес», а для Smart TV — Rutube и VK Video.

#новость #честныйзнак

80 показов
674 открытия
0
27 комментариев
Написать комментарий...
 Одинокий Кринжер

Как квартира с тараканами. Вроде и не страшно, но бесяче и удаляешь в первую же очередь.

Ответить
Развернуть ветку
oneselday

ну явно рут права сначала надо будет намутить)

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.
это «для удобства пользователей»
Ответить
Развернуть ветку
Олежка

Че ещё за очередной мусор? Кто-то в курсе?

Ответить
Развернуть ветку
Тоже хочу

ты зря, нормальная вещь между прочим

Ответить
Развернуть ветку
Александр Озерцов

Все нормальные вещи я себе скачаю сам. Это в принципе ненормально, когда за меня подумали что мне нужно.

Ответить
Развернуть ветку
Тоже хочу

Он вообще-то B2B в кассы встроен и нормально работает. Там вроде есть какой-то потребительский функционал, но действительно, кому надо, тот поставит.

Ответить
Развернуть ветку
oneselday
Ответить
Развернуть ветку
Александр Озерцов

QR коды сканировать, когда молоко/алкашку покупаете.

Ответить
Развернуть ветку
Случайные фотографии

Тоесть 30 лет без смартфонов травились люди страдали не знали как определить срок годности и вот кому-то нужен ещё один дворец и все должны отстегивать копеечку с каждой наклейки. Понятно.

Навязанная бесполезная хуйня.

Ответить
Развернуть ветку
Yanis Mojze

Специальная прога, которую сразу удаляешь с девайся - для проверки, работает ли функция удаления

Ответить
Развернуть ветку
Валерий

А как происходит с подлинностью специального графического символа на упаковке — кода маркировки?

Ответить
Развернуть ветку
Тоже хочу

вроде как с центральным серваком связывается, проверят

Ответить
Развернуть ветку
Валерий

Не, я в физическом смысле, как купюры наличные или подлинность паспорта не получится по скану проверить.

Ответить
Развернуть ветку
Тоже хочу

статья про честный знак... тут все просто, один раз пробил продажу, большь пробить не можешь. т.е. достаточно легко проверяется.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Комягин

проверяют подлинность маркированного товара в приложении ЧЗ или при выбытии товара на кассе (ККТ). там вся цепочка отслеживается от производства до магазина

Ответить
Развернуть ветку
ИНОПОСТ

Этот самый нужный комментарий.

Подтверждено.

Ответить
Развернуть ветку
Тоже хочу

А зачем "Честный знак" конечному потребителю?

Ответить
Развернуть ветку
Кузя

конченому?

Ответить
Развернуть ветку
Андрей

Добавьте дизлайк, в последнее время он востребован

Ответить
Развернуть ветку
oneselday

так есть же

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

А зачем? Оно же не работает с включенным VPN

Ответить
Развернуть ветку
Олежка

Как и множество другого мусора, названного "российский сервис". Тот же Добродел отказывается запускаться если ВПН вообще на устройстве включен, причем этот ВПН может быть вообще до домашней сети в России, но этому поделию на это плевать

Ответить
Развернуть ветку
SevSK

Нормальная прога

Ответить
Развернуть ветку
КакЦапля

Навязывание говна и палок.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Всё больше всякой херни удалять.

Ответить
Развернуть ветку
Антон Большаков

Приложение, которое весит 141мб единственная функция которого отсканить код и свериться с внешней БД вызывает как минимум вопросы, как максимум подозрение.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
24 комментария
Раскрывать всегда
null