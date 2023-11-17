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Евгения Евсеева

МТС решил полностью отменить плату за раздачу интернета на всех тарифах Статьи редакции

Оператор будет делать это поэтапно до конца февраля 2024 года.

  • МТС отменит плату за раздачу интернета со смартфонов на другие устройства на всех тарифах, включая безлимитные, пишет РБК со ссылкой на сообщение оператора.
  • Компания объяснила решение «социально-экономической ситуацией» и тем, что «идёт навстречу пользователям». Отменять плату будут поэтапно до конца февраля 2024 года — из-за необходимости «доработки ИТ-систем».
  • В сентябре 2023 года ФАС выдала предупреждения МТС, «Мегафону», «Билайну» и Tele2 об отмене платы за раздачу интернета с мобильных устройств. В октябре трое из четырёх операторов сообщили о готовности его исполнения.
  • «Мегафон» отменил плату на всех тарифных планах с 23 октября, заявлял регулятор. Теле2 сделает это в ноябре-декабре, «Билайн» отменит плату на всех тарифах с лимитными пакетами интернета до 1 декабря, а о тарифах с безлимитным интернетом сообщит позже.
  • В МТС тогда объясняли, что не намерены отменять плату за «безлимитную раздачу» мобильного интернета, поскольку «отсутствие ограничений для пользователей торрентов и стриминга приведёт к ухудшению качества связи у других абонентов». При выравнивании же цены интернет-соединения для разных категорий устройств придётся увеличивать и стоимость тарифов.
  • Но 7 ноября оператор изменил решение: объявил, что отменит плату на тарифах с предоплаченными пакетами трафика. Сроки МТС тогда не приводил.

#новости #мтс

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54 комментария
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 Eli

Спасибо, барин, блэт, что разрешили нам раздавать то, за что мы заплатили

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Алексей Жидков

причем раздавать самим себе на свои же гаджеты...

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1 комментарий
Mr Black

Ну правильно,по голове получили.

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Алексей Жидков

зато как обосновали красиво! «идёт навстречу пользователям»

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2 комментария
ihovsky

"Отменять плату будут поэтапно до конца февраля 2024 года — из-за необходимости «доработки ИТ-систем»." - смешно.

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Алексей Жидков

они как-то дважды списали с меня абон плату по тарифу, загнали меня в минус. сделали они это моментально.
но чтобы вернуть то что спиздили понадобилось два месяца. два месяца я с ними ругался, раз в неделю стабильно звонил.
пидорасы.

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1 комментарий
Mr Black

Ну даааа,они же придумали технологию как можно использовать смартфон в качестве модема,там столько IT решений нужно,что просто обосраться)

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1 комментарий
Элизабет

Я не против и ограничений на раздачу, чтобы не было и злоупотреблений.
Например 5г на раздачу более чем. Обычно же раздача используется для чего-то важного

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Алексей Жидков

я заплатил за пакет 20гб. почему чтобы его раздавать на свой же ноут я еще должен дополнительно платить?
ни рубля не потратил, промики для мтс премиум постоянно применял. в жопу пусть идут

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3 комментария
Gruntofos

Да-да, обычно для дел государственной важности.

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Яэль

КТО БУДЕТ решать, злоупотребление или нет?
Вам достаточно, а в регионах на удалёнке не будет достаточно ни месяцами детям с интернетом с родительских мобил дистанционку, все задания и журналы, ни самим родителям, где подключение местного монополиста 5к рублей и дальше дикие цены.
Вы всё поддерживаете их и поддерживаете.

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Александр Михайлов

Не понятно почему вообще было платно, ведь тема супер полезная

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Айрат Галиуллин

Логика ж простая: «Если полезно, значит надо сделать платно», «Если бесполезно, то можно и не брать денежки» :)

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Mr Black

Деньги, все банально.

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Алексей Жидков

"просто деньги очень нужны"

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Echo

Ура! 🥳🎉🤣

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Гриша Колесников

Не решил вообще-то, а заставили

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Мария Увакина

В каком смысле "МТС решил"? Это было запрещено недавно законодательно. МТС решил соблюдать закон?

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Вадим Д.

Вот те раз. Ну спасибо...

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Сергей Гусев

Сразу бы согласились и не огреблиб столько негатива.

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Kiss1nger

Накинут к стоимости тарифа. Уже говорилось об этом.

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Айрат Галиуллин

Мб плату за тарифы тоже отменим??? Куда вносить законопроект?

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Алексей Жидков

нет, ее как раз повысим. чтобы компенсировать потерю сверхприбыли.

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Лена Куртасова

Новости хорошие, а в комментах уже высказали недовольства

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Бомж

Этой новости вообще не должно было быть если бы компании штрафовали не на 60к рублей а на сотни миллионов за такое свинское отношение к людям причём к своим же

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Айрат Галиуллин

Это они хотят, чтобы ты думала, что она хорошая, а так это просто новость :)

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Яэль

А чему радоваться, что тебя сначала заковали в кандалы за твой же счёт, а потом сняли на время, пока техвозможности не появятся с лицемерным "забота о пользователях"?

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Dima Alexeev

Ждём теперь от банков добровольного отказа от комиссий за переводы самому себе

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Яэль

вот это была бы хорошая новость)

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Unknown

У титькова вообще раздача порезана

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Айрат Галиуллин

Ну все. Переходи на мытыэс.

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3 комментария
ЛУРИЙ БЛАЖЕННЫЙ В ГРУЗИИ

Хорошая новость из страны скреп)))

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Элизабет

Какой скреп?

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1 комментарий
Сергей Ковалевский

Так типо будет 10 метров бесплатно на загрузку одной песни или имеется ввиду полное снятие ограничений. Интересно

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Элизабет

Ну в статье написали, что без ограничений

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1 комментарий
Максим Ростокин

МТС - на шаг позади!

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noname
Компания объяснила решение «социально-экономической ситуацией» и тем, что «идёт навстречу пользователям».

Лолкекчебурек

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Zoro

а в чем проблема была? Неделя и ты у другого оператора со своим же номером. Был с МТС еще со времен тарифа “Bond 007”, в 2015ом перешел на теле2. ни о чем не жалею

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Tarki

Решили новостью перебить слив паспортов

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Ислам Муртазалиев

Было бы классно, если бы YOTA так же сделала

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Ярослава Радионова

Не особо то и хотели навстречу пользователям идти, только по указке ФАСа

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51 комментарий
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