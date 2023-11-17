МТС решил полностью отменить плату за раздачу интернета на всех тарифах Статьи редакции
Оператор будет делать это поэтапно до конца февраля 2024 года.
- МТС отменит плату за раздачу интернета со смартфонов на другие устройства на всех тарифах, включая безлимитные, пишет РБК со ссылкой на сообщение оператора.
- Компания объяснила решение «социально-экономической ситуацией» и тем, что «идёт навстречу пользователям». Отменять плату будут поэтапно до конца февраля 2024 года — из-за необходимости «доработки ИТ-систем».
- В сентябре 2023 года ФАС выдала предупреждения МТС, «Мегафону», «Билайну» и Tele2 об отмене платы за раздачу интернета с мобильных устройств. В октябре трое из четырёх операторов сообщили о готовности его исполнения.
- «Мегафон» отменил плату на всех тарифных планах с 23 октября, заявлял регулятор. Теле2 сделает это в ноябре-декабре, «Билайн» отменит плату на всех тарифах с лимитными пакетами интернета до 1 декабря, а о тарифах с безлимитным интернетом сообщит позже.
- В МТС тогда объясняли, что не намерены отменять плату за «безлимитную раздачу» мобильного интернета, поскольку «отсутствие ограничений для пользователей торрентов и стриминга приведёт к ухудшению качества связи у других абонентов». При выравнивании же цены интернет-соединения для разных категорий устройств придётся увеличивать и стоимость тарифов.
- Но 7 ноября оператор изменил решение: объявил, что отменит плату на тарифах с предоплаченными пакетами трафика. Сроки МТС тогда не приводил.
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Спасибо, барин, блэт, что разрешили нам раздавать то, за что мы заплатили
причем раздавать самим себе на свои же гаджеты...
Ну правильно,по голове получили.
зато как обосновали красиво! «идёт навстречу пользователям»
"Отменять плату будут поэтапно до конца февраля 2024 года — из-за необходимости «доработки ИТ-систем»." - смешно.
они как-то дважды списали с меня абон плату по тарифу, загнали меня в минус. сделали они это моментально.
но чтобы вернуть то что спиздили понадобилось два месяца. два месяца я с ними ругался, раз в неделю стабильно звонил.
пидорасы.
Ну даааа,они же придумали технологию как можно использовать смартфон в качестве модема,там столько IT решений нужно,что просто обосраться)
Я не против и ограничений на раздачу, чтобы не было и злоупотреблений.
Например 5г на раздачу более чем. Обычно же раздача используется для чего-то важного
я заплатил за пакет 20гб. почему чтобы его раздавать на свой же ноут я еще должен дополнительно платить?
ни рубля не потратил, промики для мтс премиум постоянно применял. в жопу пусть идут
Да-да, обычно для дел государственной важности.
КТО БУДЕТ решать, злоупотребление или нет?
Вам достаточно, а в регионах на удалёнке не будет достаточно ни месяцами детям с интернетом с родительских мобил дистанционку, все задания и журналы, ни самим родителям, где подключение местного монополиста 5к рублей и дальше дикие цены.
Вы всё поддерживаете их и поддерживаете.
Не понятно почему вообще было платно, ведь тема супер полезная
Логика ж простая: «Если полезно, значит надо сделать платно», «Если бесполезно, то можно и не брать денежки» :)
Деньги, все банально.
"просто деньги очень нужны"
Ура! 🥳🎉🤣
Не решил вообще-то, а заставили
В каком смысле "МТС решил"? Это было запрещено недавно законодательно. МТС решил соблюдать закон?
Вот те раз. Ну спасибо...
Сразу бы согласились и не огреблиб столько негатива.
Накинут к стоимости тарифа. Уже говорилось об этом.
Мб плату за тарифы тоже отменим??? Куда вносить законопроект?
нет, ее как раз повысим. чтобы компенсировать потерю сверхприбыли.
Новости хорошие, а в комментах уже высказали недовольства
Этой новости вообще не должно было быть если бы компании штрафовали не на 60к рублей а на сотни миллионов за такое свинское отношение к людям причём к своим же
Это они хотят, чтобы ты думала, что она хорошая, а так это просто новость :)
А чему радоваться, что тебя сначала заковали в кандалы за твой же счёт, а потом сняли на время, пока техвозможности не появятся с лицемерным "забота о пользователях"?
Ждём теперь от банков добровольного отказа от комиссий за переводы самому себе
вот это была бы хорошая новость)
У титькова вообще раздача порезана
Ну все. Переходи на мытыэс.
Хорошая новость из страны скреп)))
Какой скреп?
Так типо будет 10 метров бесплатно на загрузку одной песни или имеется ввиду полное снятие ограничений. Интересно
Ну в статье написали, что без ограничений
МТС - на шаг позади!
Лолкекчебурек
а в чем проблема была? Неделя и ты у другого оператора со своим же номером. Был с МТС еще со времен тарифа “Bond 007”, в 2015ом перешел на теле2. ни о чем не жалею
Решили новостью перебить слив паспортов
Было бы классно, если бы YOTA так же сделала
Не особо то и хотели навстречу пользователям идти, только по указке ФАСа