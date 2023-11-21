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YouTube подтвердил, что видео может загружаться медленнее из-за блокировщиков рекламы Статьи редакции

Вне зависимости от браузера.

  • В конце ноября 2023 года некоторые пользователи заметили, что у них стала снижаться скорость загрузки на YouTube при просмотре роликов, в частности, из браузера Firefox. После этого многие СМИ написали, что Google начал замедлять YouTube во всех браузерах, за исключением Chrome.

  • Теперь YouTube прокомментировал ситуацию на запрос издания Android Authority. В компании сообщили, что не замедляют загрузку видео в зависимости от браузера. Снижение скорости может происходить из-за расширений, блокирующих рекламу.

Чтобы поддержать многообразную экосистему авторов контента по всему миру и обеспечить миллиардам людей доступ к их любимому контенту на YouTube, мы начали призывать пользователей с блокировщиками разрешить показ рекламы или опробовать YouTube Premium.

Пользователи, у которых установлены блокировщики рекламы, могут столкнуться с неоптимальными условиями просмотра, независимо от используемого браузера.

YouTube

  • YouTube начал тестировать опцию, которая запрещает просматривать видео в браузере со включённым блокировщиком рекламы, в мае 2023 года. У пользователей, которых затронуло тестирование, стало появляться предупреждение, что «блокировщики рекламы запрещены на YouTube». В этом окне доступно две опции: разрешить показ промо или подключить платную подписку YouTube Premium.

#новости #youtube

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 Zloy Marketolog

Брехня, блокировщики тут не при чем, у них тупо в прайм-тайм лагать все начинает.

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Слегка Придурковатый

А прайм-тайм для ютуба - это сколько? И как это ваще может быть? Он же не в одном часовом поясе, кек.

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Zloy Marketolog

У них на каждом континенте серваки стоят + у каждого провайдера стоит коробочка, кэширующая набирающие популярность видосы, за счет чего видосы из трендов грузятся моментально, а какой-нибудь клип десятилетней давности будет лагать каждые 15 секунд.

А в России, как я понимаю, эти коробочки если еще не отключили, то в ближайшем будущем отключат, т.к. Гугл в России закрылася. И вместо гугловских коробочек подключат туда чебурнетовские, которые не способны вывозить ютубовскую нагрузку)

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Слегка Придурковатый

Ну чот какие-то домыслы и предположения. Не убедил, короче.

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Zloy Marketolog
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Слегка Придурковатый

Я грю, не убедил про прайм-тайм.

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Joe cocker

Доказывать тебе что с голубем в шахматы играть.

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Слегка Придурковатый

А ты что ещё за хуй?

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Joe cocker

Тот что у тебя на лбу

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Zloy Marketolog

В чем конкретно здесь нужно убеждать? Что в 19:00 по МСК российский сегмент серверов, лишенных части кеша, перестает вывозить наплыв юзверей? Так это не требует убеждения, это очевидно.

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Слегка Придурковатый

Не убедил про "прайм-тайм", написал же. Поясни, откуда у тебя 19:00 появилось? А чувак, сидящий, например, в Челябинске или Вилючинске, тоже рискует замедлиться в 19:00 по МСК? Или всё-таки часовой пояс имеет значение?

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Suntori

Кинули бы сразу ссылку на статью.

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0YLQsNC90YzQutCwINC00YPRgNCw 1

интересно было бы увидеть загрузку ютуба относительно UTC 0)

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Denis Bystruev

Для каждой страны время своё.

В среднем по больнице по североамериканскому восточному времени:

— c 14 до 18 часов по будням
— с 9 до 18 часов по выходным

Источник: https://www.tubebuddy.com/blog/best-time-to-publish-video-youtube

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Родитель 2

Прайм тайм это у вашего провайдера. Ютуб тут не причем.

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Артур Добряков

я уже и забыл что есть какие то блокировщики)

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Hambala Fully

С замедлением в зависимости от браузера больше похоже на правду. По крайней мере, гугл доки и таблицы на мозиле безбожно тормозят.

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QAWERTYUI

User-agent поменяйте на Chrome, будет быстрее.

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Родитель 2

Они тормозят из-за движка мозиллы. Меняйте браузер.

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Невероятный Блондин

Ага, и на Safari они не отключали высокое разрешение попутно предлагая перейти на Хром несколько лет назад.

Ой, этот ютуб (Гугл) уже столько раз ловили на недобросовестных практиках, что кому они рассказывают вообще.

Не замедляют они, пфф

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Слегка Придурковатый

Уж не вам, сектантам, про замедление удивляться. бгг

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Слегка Придурковатый

"Чтобы поддержать многообразную экосистему авторов контента по всему миру..."

Мне чисто интересно - они тоже штоле слово "экосистема" насилуют в контексте вот этого всего?

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0YLQsNC90YzQutCwINC00YPRgNCw 1

тут надо понимать под словом "экосистема" как праздник тараканов в черепной коробке)

Нет ничего лучше чем явно сказать - чуваки, видео весят тонны, хранение стоит дофига, особенно с супер быстрым доступом. Давайте вы не будете скрывать рекламу, ибо за все надо платить и это оплата, потому мы будем тем кто использует блокировщики показывать как работал бы ютуб если бы он реально был на пожертвования(тормознуто бы работал)

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Невероятный Блондин

Однажды ты перейдешь таки на Apple и испытаешь культурный шок, узнав что все это время тебе врали 😇

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Родитель 2

Они не излечимы. Там претензии начинаются сходу.

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Ukuri Itsi

Ну-ну.Там на реддите показали кусок кода, который ничего не делает, просто вставляет паузу в 5 секунд

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Alena Ducatt

Что ни говори, но наихудшая загрузка видео с которой я когда либо сталкивалась была на Дзене. 2 попытку делала после «супер обновления площадки» и в итоге, ни какие видео не грузились в разных профилях, ни короткие, ни смонтированные … так, всплывающие оповещения на ют - фигня.

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Иванов Иван

Боженька тебя спас от этой заразы!

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Alena Ducatt

🤣🤣🤣😂👍

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Serge Demichev

С одной стороны дрочат внутри страны, с другой браузер не тот)) Поставь Яб там сертификат минцифры, закрой открой Chrome, но только с впн, там не будет проблем с картинками. Зайди на сайт РЖД, пойми что ты оптять не выключил впн. Увлекательные повседневные квесты.

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Родитель 2

Впн можно по спискам сделать. Зачем пользоваться неудобствами?

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Юрий Хрусталев

реклама просто не хочет уходить с канала

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Alena Ducatt

Вот что значит «затестили» 🦾

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Давид Азарян

в Европе стали обходить рекламу переключая ВПН на РФ))))

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Родитель 2

Это как хлеб бензопилой нарезать. Не проще установить любой понравившийся блокировщик?

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