Разработчик Stable Diffusion представил ИИ-сервис для создания видео по картинке или тексту Статьи редакции
Можно записаться в лист ожидания на тестирование.
- Предварительная версия модели Stable Video Diffusion с генеративным искусственным интеллектом доступна на GitHub.
- Stable Video Diffusion включает две модели: первая по одному изображению размером 576x1024 пикселей может сгенерировать 14 кадров, вторая — 25 кадров. Из них можно сделать видео с частотой кадров от трёх до 30 в секунду.
- Безопасность и качество нейросетей доработают на основе обратной связи от пользователей. Использовать модели в коммерческих целях пока запрещено — они доступны только для исследований.
- Можно также записаться в список ожидания для тестирования онлайн-сервиса, который генерирует видео по текстовому описанию.
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913 открытий
ждем дообучения на адалт роликах
Ещё лет 5, и кино как искусство обесценится с такими технологиями
Музыкальные инструменты обесценились? Велосипеды? Картины маслом?
Скорее, каждый сможет снять свое кино, не особо заморачиваясь с натурными съемками. Но не каждый сможет снять более-менее ценное кино ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
А есть уже такая новость (-;
Я пошёл тестировать, уже записан.
Нейросеть пошла тестировать нейросеть )
Нейрочеловек.
Ого.очень здорово 🔥
Результат пока сильно неидеален, но прогресс налицо )) Любопытно, как такое вообще в принципе возможно.
Это только первый шаги можно сказать. Еще немного и это будет выглядеть как реальное видео
в ген -2 очень не плохо выходит и в мун то же, а в стейбл скорее такие видео как Скала жрет скалу)))
VAE нейронные сети , изучайте , всё есть в сети :)
Использовать модели в коммерческих целях пока запрещено — они доступны только для исследований - конечно, если модель немного ошибётся на пару миллиардов, то тогда шуму не оберёшься. Пока ИИ тестируется только там, где выгодно надуть.
Ого. Будет интересно посмотреть, как этот сервис будет развиваться со временем)
придется конкурировать с геном, лабом и мун, а там очень не плохие генерации можно получить, тем более что ген-2 уже анонсировало новую версию и судя по презе там просто реально удивительные вещи вылазят))) если так будет я точно проплачу.
Это 3 какие-то крутые нейросетки по генерации видео?
пока что самые качевые - Runway Gen-2, Pika Labs, Moonvalley, последние две по моему еще бесплатные
Все чего-то пилят ИИ сервисы, только почему-то ими нельзя воспользоваться