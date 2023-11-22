Сервисы
Маша Цепелева

Разработчик Stable Diffusion представил ИИ-сервис для создания видео по картинке или тексту Статьи редакции

Можно записаться в лист ожидания на тестирование.

  • Предварительная версия модели Stable Video Diffusion с генеративным искусственным интеллектом доступна на GitHub.
  • Stable Video Diffusion включает две модели: первая по одному изображению размером 576x1024 пикселей может сгенерировать 14 кадров, вторая — 25 кадров. Из них можно сделать видео с частотой кадров от трёх до 30 в секунду.
  • Безопасность и качество нейросетей доработают на основе обратной связи от пользователей. Использовать модели в коммерческих целях пока запрещено — они доступны только для исследований.
  • Можно также записаться в список ожидания для тестирования онлайн-сервиса, который генерирует видео по текстовому описанию.

#новости #stablediffusion

1.2K показов
913 открытий
0
18 комментариев
Написать комментарий...
 dixi

ждем дообучения на адалт роликах

Ответить
Развернуть ветку
БизнесГусь

Ещё лет 5, и кино как искусство обесценится с такими технологиями

Ответить
Развернуть ветку
дед Мазай и сиба

Музыкальные инструменты обесценились? Велосипеды? Картины маслом?

Скорее, каждый сможет снять свое кино, не особо заморачиваясь с натурными съемками. Но не каждый сможет снять более-менее ценное кино ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

А есть уже такая новость (-;
Я пошёл тестировать, уже записан.

Ответить
Развернуть ветку
дед Мазай и сиба

Нейросеть пошла тестировать нейросеть )

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Нейрочеловек.

Ответить
Развернуть ветку
Анна Колодяжная

Ого.очень здорово 🔥

Ответить
Развернуть ветку
дед Мазай и сиба

Результат пока сильно неидеален, но прогресс налицо )) Любопытно, как такое вообще в принципе возможно.

Ответить
Развернуть ветку
Женя Шоршина

Это только первый шаги можно сказать. Еще немного и это будет выглядеть как реальное видео

Ответить
Развернуть ветку
Евгения Прохорова

в ген -2 очень не плохо выходит и в мун то же, а в стейбл скорее такие видео как Скала жрет скалу)))

Ответить
Развернуть ветку
Lily07

VAE нейронные сети , изучайте , всё есть в сети :)

Ответить
Развернуть ветку
Жора Куспанов

Использовать модели в коммерческих целях пока запрещено — они доступны только для исследований - конечно, если модель немного ошибётся на пару миллиардов, то тогда шуму не оберёшься. Пока ИИ тестируется только там, где выгодно надуть.

Ответить
Развернуть ветку
Левая

Ого. Будет интересно посмотреть, как этот сервис будет развиваться со временем)

Ответить
Развернуть ветку
Евгения Прохорова

придется конкурировать с геном, лабом и мун, а там очень не плохие генерации можно получить, тем более что ген-2 уже анонсировало новую версию и судя по презе там просто реально удивительные вещи вылазят))) если так будет я точно проплачу.

Ответить
Развернуть ветку
Владислав

Это 3 какие-то крутые нейросетки по генерации видео?

Ответить
Развернуть ветку
Евгения Прохорова

пока что самые качевые - Runway Gen-2, Pika Labs, Moonvalley, последние две по моему еще бесплатные

Ответить
Развернуть ветку
Евгения Прохорова
Ответить
Развернуть ветку
Тоже хочу

Все чего-то пилят ИИ сервисы, только почему-то ими нельзя воспользоваться

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
15 комментариев
Раскрывать всегда
{"hash":"ba8c896d","params":{"id":"https%3A%2F%2Ffront.finevid.link%2Faij2023%2Fplayer%2F0%2Frus%2F%3Fautoplay%3D1","service":3,"title":"\u041f\u0440\u0438\u0433\u043b\u0430\u0448\u0430\u0435\u043c \u0432 \u043c\u0438\u0440 \u0418\u0418","isLegacy":true,"isHidden":false}}