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Евгения Евсеева

Приложения банков «Русский Стандарт», «Почта Банк», «Абсолют» и «Хоум банк» пропали из Google Play и App Store Статьи редакции

Все эти банки в ноябре 2023 года попали под санкции США.

  • На удаление приложений обратило внимание Frank Media. Пропали сервисы «Почта Банка», «Хоум банка», банков «Русский стандарт» и «Абсолют», а также «Всероссийского банка развития регионов».
  • Издание отмечает, что в Google Play всё ещё можно найти приложение банка «Бланк». Его сервис в App Store удалили ещё в марте 2023 года. Также в магазине Google доступно приложение «Русский Стандарт Страхование».
  • 2 ноября 2023 года США ввели санкции против банков «Русский Стандарт», «Абсолют», «Всероссийский банк развития регионов», «Почта Банк», «Бланк», «Хоум банк» и «Русский региональный банк». Под ограничения также попали АФК «Система» и «СПБ Биржа».

#новости #почтабанк #хоумбанк

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14 комментариев
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 lakoros
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Юрий Б.

Что тут?

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Rafa Ramazanoff

Пропали с Google Play но быстро появится в десятках сторонних магазинах, хотя они там везде уже есть

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Хэппи милф

И сотнях магазинов под iOS

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Матвей Горняков

В магазине под iOs появится сотня не-имябанка-банк.

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Score of Doom

Щас и входы на сайты через гуглы/эплайди пропадёт. Ответочку не ждали? А вот она!

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Rafa Ramazanoff

И поставки яблок и роботов приостновят

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Аарон Витте

«А что случилось?» - смотрите, я первый успел!

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Олег Матвеенко

Запретить пользоваться айфонами в рф

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Забыл Эмейлов

это против кого санкции?

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Олег Матвеенко

Сам придумай мне лень

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Дмитрий

ток щас что ли?

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Дмитрий

А впрочем нету никаких проблем (с)

Кстати, регаться даже не нужно

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Вадим Д.

Да пропали и пропали. Первые что ли? Да и не последние.

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