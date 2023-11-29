Приложения банков «Русский Стандарт», «Почта Банк», «Абсолют» и «Хоум банк» пропали из Google Play и App Store Статьи редакции
Все эти банки в ноябре 2023 года попали под санкции США.
- На удаление приложений обратило внимание Frank Media. Пропали сервисы «Почта Банка», «Хоум банка», банков «Русский стандарт» и «Абсолют», а также «Всероссийского банка развития регионов».
- Издание отмечает, что в Google Play всё ещё можно найти приложение банка «Бланк». Его сервис в App Store удалили ещё в марте 2023 года. Также в магазине Google доступно приложение «Русский Стандарт Страхование».
- 2 ноября 2023 года США ввели санкции против банков «Русский Стандарт», «Абсолют», «Всероссийский банк развития регионов», «Почта Банк», «Бланк», «Хоум банк» и «Русский региональный банк». Под ограничения также попали АФК «Система» и «СПБ Биржа».
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Что тут?
Пропали с Google Play но быстро появится в десятках сторонних магазинах, хотя они там везде уже есть
И сотнях магазинов под iOS
В магазине под iOs появится сотня не-имябанка-банк.
Щас и входы на сайты через гуглы/эплайди пропадёт. Ответочку не ждали? А вот она!
И поставки яблок и роботов приостновят
«А что случилось?» - смотрите, я первый успел!
Запретить пользоваться айфонами в рф
это против кого санкции?
Сам придумай мне лень
ток щас что ли?
А впрочем нету никаких проблем (с)
Кстати, регаться даже не нужно
Да пропали и пропали. Первые что ли? Да и не последние.