Илон Маск подтвердил планы взимать плату со всех новых пользователей Х за возможность писать и лайкать твиты Статьи редакции
Меру тестировали в Новой Зеландии и на Филиппинах, но о других странах ничего не говорили.
- На изменения в политике сайта обратил внимание новостной канал X Daily News. Если они вступят в силу, «новореги» должны будут вносить плату за возможность публиковать свои твиты, лайкать и добавлять в закладки чужие.
- В ответ на сообщение Илон Маск объяснил: «Небольшая плата за доступ к написанию твитов — единственный способ противостоять натиску ботов. Сейчас ИИ и "фабрики троллей" с лёгкостью проходят проверку "Я не робот"». К тому же проблема не только в спаме — боты также занимают «хорошие никнеймы», добавил он.
- Один из пользователей предложил подумать над альтернативой — например, разрешить «майнить Dogecoin» за возможность писать. Предприниматель отметил, что это более трудозатратный способ, и уточнил: через три месяца после регистрации новички смогут твитить бесплатно.
- По словам некоторых пользователей, создатели ботов давно платят за галочки верификации и охотно сделают единоразовые взносы, так как Х даёт им возможность «зарабатывать на публикациях». Возможно, именно на это и рассчитывает Маск, думают они.
- В Новой Зеландии и на Филиппинах годовой взнос для «новорегов» составляет $1. Если не заплатить, соцсеть будет доступна в режиме «только для чтения».
- Когда меру введут в других странах и в каких именно — не уточняется. В апреле 2024 года Х также объявила о масштабной зачистке ботов.
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А шуму то было, расходимся.
Надо такое на VC повторить кстати.
Хотя не, некоторые боты тут годами в спящем режиме.
Для Вадима на vc выделят отдельную привилегию. Он же "трафик делает" своими постами. Да и Компасс сам себя не прорекламирует.
А что, на условной "улице Савушкина" не в состоянии будут бюждет заложить для своей ботофермы?
Будут палить по картам оплаты. А делать под каждого бота карту, это уже гемор. Весь прикол же в массовости.
Давно пора, правильно! И не просто плату, а прям посимсольно, за пробелы и смайлики - тройную, чтоб в одну строку херачили, без пробелов и запятых!
140 символов хватит всем! (с)
Владельцы VC: "Хмм, плата за комменты посимвольно ✍️"
За смайлики можно и побольше!
Да уж который год хоронят. Вот только где сейчас все эти «убийцы твиттера», про которые слышали два с половиной задрота (а перешли и вовсе полтора), и где он сам, при всех прогнозах аналитиков)
Демократия она такая
Какая?
Ахах, причем тут это?
Капитализм, мать его. Зарабатываем и на ботах.
При феодализме такой фигни не было
Ну надо признать за последнее время ботов в твитторе стало ощутимо меньше
своих перестал замечать?
Залупа какая-то. От ботов это точно не спасёт.
На каждого бота придётся регистрировать карту, пускай и виртуальную, чтобы оплатить за возможность писать и лайкать твиты. Да, это не уберёт на 100% ботов, но жизнь попортит изрядно. Да и принесёт в казну Х некоторую сумму денег.
Да не думаю, что там основная цель это боты
Просто денек подзаработать, аудитория не маленькая
Думаю, на этом в истории развития твиттера /х можно поставить точку.
Вы 5248429542-й, кто хоронит проекты Маска.
Думали что пришел спаситель, а этот только о деньгах думает и ни о чем больше, зато притворяется, что он слушает людей
Всего 1 доллар, ну это мелочь. Немного поменяет ситуацию, но не сильно
100р за пост получается?
Не за один пост, а за доступ к платформе
Скоро генеративные модели засрут весь интернет и нам останется только старое доброе общение в барах и на площадях.
Правильно, лайк - платный, дизлайк - бесплатный, а плату брать за удаление дизлайков. Profit
Сам первый тролль в своей соцсети, а других обвиняет
Откровенно, я в этом X и бесплатно не получается зарегестрироваться, из-за тезнических сбоев
- Заплати всего $1 в год
- Собрал номера карточек и перепродал
Profit
Получается 13тыс твитов могу сделать?
О, где-то уже был разбор атаки на кошелек, в котором якобы "засвечена" сид-фраза. Надо всего-то докинуть Трона, который улетит в неизвестном направлении :)
Даже сумма в ЮСДТ не меняется, чуть больше 1000, как по учебнику.
Смешно будет если это реально ваш кошелёк, а 3 слова подберут 🤣
Шел бы ты нафиг
Иду брат
Еще лет 5 назад думал почему не внедряют эту функцию. Хочешь пользоваться услугами - заплати хотя бы разово и все, огромная часть ботов исчезнет.
Отвалятся живые пользователи в большинстве. Зачем мне например платить деньги, за то чтобы комменты здесь писать? После этого у статей не будет толком коментов. Упадет посещаемость. Станет меньше реклов
"Икс" уже очистился на пару недель от ботов, когда запретил регистрироваться с номеров +380.
Давно пора сделать все соцсети платными.
Я так понимаю у него сейчас финансовый кризис
Сотрудников увольняет, плату за лайки вводит
Норм, среда без ботов всегда лучше. Тогда есть смысл и в модераторов вырученные деньги вложить. Чтобы отловить всех негодяев и читать чистые ленты без кала.
Это рывок или прорыв?
Прорыв дна уже пошёл
Везде все за всё должны платить. Думаю это и есть основная цель такого нововведения. А вот противостоять натиску ботов это уже вторичная цель. Но посмотрим как всё будет. Да и хорошие никнеймы тоже можно будет на коммерческой основе предлагать.
Весь шум из-за 1 доллара при регистрации? Через 3 месяца всё равно открывается возможность писать.
Даже в России единоразово 100 рублей за доступ к сервису это тьфу. не говоря уже о США, где это сколько, 4 минуты работы при минимальной ставке?