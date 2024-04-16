Соцсети
Полина Лааксо

Илон Маск подтвердил планы взимать плату со всех новых пользователей Х за возможность писать и лайкать твиты Статьи редакции

Меру тестировали в Новой Зеландии и на Филиппинах, но о других странах ничего не говорили.

  • На изменения в политике сайта обратил внимание новостной канал X Daily News. Если они вступят в силу, «новореги» должны будут вносить плату за возможность публиковать свои твиты, лайкать и добавлять в закладки чужие.
  • В ответ на сообщение Илон Маск объяснил: «Небольшая плата за доступ к написанию твитов — единственный способ противостоять натиску ботов. Сейчас ИИ и "фабрики троллей" с лёгкостью проходят проверку "Я не робот"». К тому же проблема не только в спаме — боты также занимают «хорошие никнеймы», добавил он.
  • Один из пользователей предложил подумать над альтернативой — например, разрешить «майнить Dogecoin» за возможность писать. Предприниматель отметил, что это более трудозатратный способ, и уточнил: через три месяца после регистрации новички смогут твитить бесплатно.
  • По словам некоторых пользователей, создатели ботов давно платят за галочки верификации и охотно сделают единоразовые взносы, так как Х даёт им возможность «зарабатывать на публикациях». Возможно, именно на это и рассчитывает Маск, думают они.
Источник фото: Shutterstock, Gizmodo
  • В Новой Зеландии и на Филиппинах годовой взнос для «новорегов» составляет $1. Если не заплатить, соцсеть будет доступна в режиме «только для чтения».
  • Когда меру введут в других странах и в каких именно — не уточняется. В апреле 2024 года Х также объявила о масштабной зачистке ботов.

#новости #twitter #x

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78 комментариев
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 Невероятный Блондин
через три месяца после регистрации новички смогут твитить бесплатно.

А шуму то было, расходимся.

Надо такое на VC повторить кстати.
Хотя не, некоторые боты тут годами в спящем режиме.

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Walenok

Для Вадима на vc выделят отдельную привилегию. Он же "трафик делает" своими постами. Да и Компасс сам себя не прорекламирует.

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Aina Timo / wdroid.net
Небольшая плата за доступ к написанию твитов — единственный способ противостоять натиску ботов.

А что, на условной "улице Савушкина" не в состоянии будут бюждет заложить для своей ботофермы?

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Станислав

Будут палить по картам оплаты. А делать под каждого бота карту, это уже гемор. Весь прикол же в массовости.

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1 комментарий
Вадим Д.

Давно пора, правильно! И не просто плату, а прям посимсольно, за пробелы и смайлики - тройную, чтоб в одну строку херачили, без пробелов и запятых!

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Darth Swordman

140 символов хватит всем! (с)

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3 комментария
Токс

Владельцы VC: "Хмм, плата за комменты посимвольно ✍️"

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Alter Ego

За смайлики можно и побольше!

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Запопу Кусь
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Darth Swordman

Да уж который год хоронят. Вот только где сейчас все эти «убийцы твиттера», про которые слышали два с половиной задрота (а перешли и вовсе полтора), и где он сам, при всех прогнозах аналитиков)

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23 комментария
Токс
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Альвар

Демократия она такая

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Eddie II

Какая?

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Солнечный человек

Ахах, причем тут это?

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Zloy Sniper

Капитализм, мать его. Зарабатываем и на ботах.

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Eddie II

При феодализме такой фигни не было

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1 комментарий
Подментованный кот

Ну надо признать за последнее время ботов в твитторе стало ощутимо меньше

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кит

своих перестал замечать?

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Слегка Придурковатый

Залупа какая-то. От ботов это точно не спасёт.

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Axel Denisenko
От ботов это точно не спасёт.

На каждого бота придётся регистрировать карту, пускай и виртуальную, чтобы оплатить за возможность писать и лайкать твиты. Да, это не уберёт на 100% ботов, но жизнь попортит изрядно. Да и принесёт в казну Х некоторую сумму денег.

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Леонард Хофстедтер

Да не думаю, что там основная цель это боты
Просто денек подзаработать, аудитория не маленькая

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Dmitrii Alekseevich

Думаю, на этом в истории развития твиттера /х можно поставить точку.

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Вася Пражкин

Вы 5248429542-й, кто хоронит проекты Маска.

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dru dru

Думали что пришел спаситель, а этот только о деньгах думает и ни о чем больше, зато притворяется, что он слушает людей

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Мая
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Борис Шувалов

Всего 1 доллар, ну это мелочь. Немного поменяет ситуацию, но не сильно

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Максим Послов
Небольшая плата за доступ к написанию твитов — единственный способ противостоять натиску ботов.- ну логично,но все равно раздражает,что бесплатных сервисов все меньше
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Альвар

100р за пост получается?

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Филипп Новиков

Не за один пост, а за доступ к платформе

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Eddie II

Скоро генеративные модели засрут весь интернет и нам останется только старое доброе общение в барах и на площадях.

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Недопил

Правильно, лайк - платный, дизлайк - бесплатный, а плату брать за удаление дизлайков. Profit

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DariaGp

Сам первый тролль в своей соцсети, а других обвиняет

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Недопил

Откровенно, я в этом X и бесплатно не получается зарегестрироваться, из-за тезнических сбоев

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Недопил

- Заплати всего $1 в год
- Собрал номера карточек и перепродал
Profit

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Альвар

Получается 13тыс твитов могу сделать?

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Alex Nikiforov

О, где-то уже был разбор атаки на кошелек, в котором якобы "засвечена" сид-фраза. Надо всего-то докинуть Трона, который улетит в неизвестном направлении :)
Даже сумма в ЮСДТ не меняется, чуть больше 1000, как по учебнику.

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Егор Орлов

Смешно будет если это реально ваш кошелёк, а 3 слова подберут 🤣

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Виктор

Шел бы ты нафиг

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Михаил Фомичев

Иду брат

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THE DUDE

Еще лет 5 назад думал почему не внедряют эту функцию. Хочешь пользоваться услугами - заплати хотя бы разово и все, огромная часть ботов исчезнет.

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Укладчик стекловаты

Отвалятся живые пользователи в большинстве. Зачем мне например платить деньги, за то чтобы комменты здесь писать? После этого у статей не будет толком коментов. Упадет посещаемость. Станет меньше реклов

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Alex Nikiforov

"Икс" уже очистился на пару недель от ботов, когда запретил регистрироваться с номеров +380.
Давно пора сделать все соцсети платными.

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Океанский Кит

Я так понимаю у него сейчас финансовый кризис
Сотрудников увольняет, плату за лайки вводит

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Олег Бринц

Норм, среда без ботов всегда лучше. Тогда есть смысл и в модераторов вырученные деньги вложить. Чтобы отловить всех негодяев и читать чистые ленты без кала.

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Erik R.
По словам некоторых пользователей, создатели ботов давно платят за галочки верификации и охотно сделают единоразовые взносы, так как Х даёт им возможность «зарабатывать на публикациях». Возможно, именно на это и рассчитывает Маск, думают они.-не хочется в это верить конечно, но доля логики в этом есть
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Атмосферный Раскочегар

Это рывок или прорыв?

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Сема Мильковский

Прорыв дна уже пошёл

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Юрий Карташов

Везде все за всё должны платить. Думаю это и есть основная цель такого нововведения. А вот противостоять натиску ботов это уже вторичная цель. Но посмотрим как всё будет. Да и хорошие никнеймы тоже можно будет на коммерческой основе предлагать.

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lakoros

Весь шум из-за 1 доллара при регистрации? Через 3 месяца всё равно открывается возможность писать.
Даже в России единоразово 100 рублей за доступ к сервису это тьфу. не говоря уже о США, где это сколько, 4 минуты работы при минимальной ставке?

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Филипп Концаренко
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75 комментариев
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