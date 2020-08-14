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Соцсети
Лиана Липанова
1412

Instagram начнёт спрашивать паспорт и другие документы у «подозрительных» аккаунтов Материал редакции

Если пользователь не подтвердит личность, учётную запись могут заблокировать.

  • Instagram будет запрашивать у некоторых аккаунтов документы, удостоверяющие личность, при «закономерном подозрительном» поведении.
  • «Так мы сможем лучше понять, когда аккаунты пытаются ввести в заблуждение своих подписчиков, привлечь их к ответственности и обеспечить безопасность нашего сообщества», — говорится в заявлени соцсети.
  • Документ может быть государственного образца или выдан негосударственной организацией. В некоторых случаях может понадобиться селфи.
  • «Мы игнорируем всю конфиденциальную информацию в вашем документе, которая не нужна для проверки (например, ИНН или номер социального страхования). Прежде чем отправлять фото документа, прикройте ненужную нам информацию», — добавили в компании.
  • Для подтверждения подойдёт один документ из первой группы, например, свидетельство о рождении или о браке, водительское удостоверение, паспорт и другое; или два документа из второй: банковские выписки, проездной билет, чековая книжка, кредитка и другое. При этом на обоих документах из второй группы должно быть указано ФИО и ещё фото как минимум на одном.
  • Определять необходимость в подтверждении личности соцсеть будет по «нескольким признакам». Речь идёт об аккаунтах ботов, согласованном «подозрительном» поведении или случаях, когда большинство подписчиков аккаунта находятся в другой стране. Компания отметила, что это коснётся «небольшого количества членов сообщества».
  • Если владелец подтвердит личность, то аккаунт продолжит работать как обычно. Документ будет храниться в архивах соцсети в течение месяца после завершения проверки. Если владелец откажется подтверждать личность, то аккаунт может быть заблокирован, либо ограничен в действиях.

#новость #instagram

Лиана Липанова
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16 комментариев
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Roman Platonov

6

Представьтесь, товарищ

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Комментарий удален

Амбассадор Бреда

5

Как скоро нужно будет сдать кровь, чтобы выложить фоточки с отдыха?

Ответить

Правильный Взгляд

Амбассадор
1

Никакой крови, только отпечатки пальцев :)

Ответить

Даниил Пискурёв

2

Галочку в МФЦ или на Госуслугах будем получать

Ответить

Аарон Малис

2

Лапы и хвост — вот мои документы.

Ответить

Игорь Крафт

1

Молооодоооой человеееек, пройдемтеееее....

Ответить

Sir-Frances Drake

0

Докажи что ты не робот ! Новый УРОВЕНЬ 👍🏻

Ответить

Andrew Mashkov

Sir-Frances
2

Уже года два назад мне понадобилось прислать на почту фотографию лица с листком бумаги на котором написан псевдоним аккаунта

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Alex Sunseticy

Sir-Frances
0

При разблокировки вк документы давно требуют.

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Эмиль Гусейнов

0

А если это аккаунт @smeshnie_videoprikoly_iz_odnoklassnikov , то как подтверждать личность?

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Alex Marvell

Эмиль
1

Паспорт своей бабки пришлешь.
ЦА точно совпадет и подозрений не будет ;)

Ответить

Alex Sunseticy

0

Дропы под Инстаграм. Недорого.

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Anderson Silva

0

нарм

Ответить

Alexej Karpov

0

Уже запрашивают, последний раз просто так закрыли ак и потребовали с начало фото с кодом, а потом документы.

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lakoros

0

В интернет по паспорту)  

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Viktor Mann

0

Уже все давно было придумано.

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