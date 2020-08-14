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Instagram начнёт спрашивать паспорт и другие документы у «подозрительных» аккаунтов Материал редакции
Если пользователь не подтвердит личность, учётную запись могут заблокировать.
- Instagram будет запрашивать у некоторых аккаунтов документы, удостоверяющие личность, при «закономерном подозрительном» поведении.
- «Так мы сможем лучше понять, когда аккаунты пытаются ввести в заблуждение своих подписчиков, привлечь их к ответственности и обеспечить безопасность нашего сообщества», — говорится в заявлени соцсети.
- Документ может быть государственного образца или выдан негосударственной организацией. В некоторых случаях может понадобиться селфи.
- «Мы игнорируем всю конфиденциальную информацию в вашем документе, которая не нужна для проверки (например, ИНН или номер социального страхования). Прежде чем отправлять фото документа, прикройте ненужную нам информацию», — добавили в компании.
- Для подтверждения подойдёт один документ из первой группы, например, свидетельство о рождении или о браке, водительское удостоверение, паспорт и другое; или два документа из второй: банковские выписки, проездной билет, чековая книжка, кредитка и другое. При этом на обоих документах из второй группы должно быть указано ФИО и ещё фото как минимум на одном.
- Определять необходимость в подтверждении личности соцсеть будет по «нескольким признакам». Речь идёт об аккаунтах ботов, согласованном «подозрительном» поведении или случаях, когда большинство подписчиков аккаунта находятся в другой стране. Компания отметила, что это коснётся «небольшого количества членов сообщества».
- Если владелец подтвердит личность, то аккаунт продолжит работать как обычно. Документ будет храниться в архивах соцсети в течение месяца после завершения проверки. Если владелец откажется подтверждать личность, то аккаунт может быть заблокирован, либо ограничен в действиях.
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Roman Platonov
Представьтесь, товарищ
Комментарий удален
Амбассадор Бреда
Как скоро нужно будет сдать кровь, чтобы выложить фоточки с отдыха?
Правильный ВзглядАмбассадор
Никакой крови, только отпечатки пальцев :)
Даниил Пискурёв
Галочку в МФЦ или на Госуслугах будем получать
Аарон Малис
Лапы и хвост — вот мои документы.
Игорь Крафт
Молооодоооой человеееек, пройдемтеееее....
Sir-Frances Drake
Докажи что ты не робот ! Новый УРОВЕНЬ 👍🏻
Andrew MashkovSir-Frances
Уже года два назад мне понадобилось прислать на почту фотографию лица с листком бумаги на котором написан псевдоним аккаунта
Alex SunseticySir-Frances
При разблокировки вк документы давно требуют.
Эмиль Гусейнов
А если это аккаунт @smeshnie_videoprikoly_iz_odnoklassnikov , то как подтверждать личность?
Alex MarvellЭмиль
Паспорт своей бабки пришлешь.
ЦА точно совпадет и подозрений не будет ;)
Alex Sunseticy
Дропы под Инстаграм. Недорого.
Anderson Silva
нарм
Alexej Karpov
Уже запрашивают, последний раз просто так закрыли ак и потребовали с начало фото с кодом, а потом документы.
lakoros
В интернет по паспорту)
Viktor Mann
Уже все давно было придумано.