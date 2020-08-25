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TikTok впервые раскрыл данные об аудитории в США и во всём мире — 100 млн и 700 млн активных пользователей в месяц Материал редакции
TikTok раскрыл данные о пользователях на фоне конфликта с властями США и запуска конкурента Reels от Facebook.
3 комментария
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TikTok в иске против администрации Дональда Трампа впервые раскрыл данные о количестве ежемесячных активных пользователях в США и во всём мире, передаёт CNBC.
США:
- Аудитория сервиса в США выросла с 11 млн пользователей в январе 2018 года до 27 млн в феврале 2019 года, а к июню 2020 года — до 91 млн активных пользователей в месяц.
- К августу аудитория TikTok в США превысила 100 млн ежемесячных активных пользователей — с января 2018 года рост составил 800%.
- Ежедневная аудитория в США — 50 млн.
Глобальная аудитория сервиса:
- В январе 2018 года во всём мире насчитывалось около 55 млн активных пользователей TikTok в месяц.
- К декабрю 2018 года аудитория выросла до 271 млн, к декабрю 2019 года — до 507 млн.
- Глобальная аудитория в июле 2020 года достигла 700 млн активных пользователей в месяц, а к августу 2020 года приложение скачали 2 млрд раз в всём мире.
- TikTok раскрыл данные о пользователях на фоне конфликта с властями США и запуска конкурента от Facebook.
- В начале августа 2020 года Трамп подписал указ о запрете TikTok — приложение якобы собирает данные об американских пользователях для потенциального шпионажа.
- В начале августа Instagram (принадлежит Facebook) запустила похожий на TikTok сервис Reels.
- Аудитория Instagram не раскрывается. Однако количество активных пользователей всех площадок Facebook ко второму кварталу 2020 года достигло 2,7 млрд, сообщалось в отчете компании.
- Глава Facebook Марк Цукерберг способствовал запрету TikTok в США, заявили источники The Wall Street Journal. Цукерберг на закрытом ужине в Белом доме с Дональд Трампом и американскими законодателями якобы заявил, что рост китайских ИТ-компаний представляет прямую угрозу для бизнеса США.
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3 комментария
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