TikTok раскрыл данные о пользователях на фоне конфликта с властями США и запуска конкурента Reels от Facebook.

TikTok в иске против администрации Дональда Трампа впервые раскрыл данные о количестве ежемесячных активных пользователях в США и во всём мире, передаёт CNBC.