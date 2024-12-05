«ВКонтакте» изменила дизайн ленты и редактора публикаций

В мобильном приложении обновления появятся в течение нескольких дней, на сайте — в «ближайшие недели».Тестирования показали, что фотографии и видео привлекают больше внимания, поэтому в фокусе медиаконтент, говорят в компании. Если в публикации есть текст и изображение, текст будет снизу, а не сверху, как было раньше. Лента также стала «бесшовной».Поверх картинок можно прикреплять музыку — на них появится плеер. Если на фотографии товар, который можно купить через сообщество, — на товарном ярлыке отобразится цена.Было — стало. Источник здесь и далее: «ВКонтакте»На первом экране создания публикации теперь только текст и галерея, откуда можно загрузить фото и видео.Возможности добавить музыку, опрос, товары и файлы, указать геолокацию и настроить отправку и видимость «переехали» на второй экран.В соцсети рассчитывают, что пользователям обновления упростят доступ к контенту, а авторам помогут повысить вовлечённость. По результатам тестирования новой ленты, количество подписок на сообщества из неё выросло на 16%. Детали тестов не приводят.Так былоТак стало#новости #вконтакте
Ни один проект в рунете не вызывает большей брезгливости чем вк.
когда он только появился, был даже неплох, а сейчас хз, не захожу туда уже давно
Зареган 05.11.2024
Все комменты - отчаянное обсерание всего вокруг
Хах. Так и есть. Люди пользуют его просто по наитию и в основном только как инструмент.
Ну погоди - скоро Яндекс подтянется
А как же Mail.ru
Не знаю, насколько это полезно для контент-мейкеров, но для юзеров в плане полистать ленту с котиками и косплеершами вроде как должно стать удобнее. Так что почему бы и да.
P.S. Вот интересно: те, кто по умолчанию хейтит всектантик, пользуются им вообще? Ибо если нет, то какой смысл? А если да, то опять же, какой смысл бурчать на улучшения? =)