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Полина Лааксо
Соцсети

«ВКонтакте» изменила дизайн ленты и редактора публикаций

В мобильном приложении обновления появятся в течение нескольких дней, на сайте — в «ближайшие недели».

  • Тестирования показали, что фотографии и видео привлекают больше внимания, поэтому в фокусе медиаконтент, говорят в компании. Если в публикации есть текст и изображение, текст будет снизу, а не сверху, как было раньше. Лента также стала «бесшовной».
  • Поверх картинок можно прикреплять музыку — на них появится плеер. Если на фотографии товар, который можно купить через сообщество, — на товарном ярлыке отобразится цена.
Было — стало. Источник здесь и далее: «ВКонтакте»
Было — стало. Источник здесь и далее: «ВКонтакте»
  • На первом экране создания публикации теперь только текст и галерея, откуда можно загрузить фото и видео.
  • Возможности добавить музыку, опрос, товары и файлы, указать геолокацию и настроить отправку и видимость «переехали» на второй экран.
  • В соцсети рассчитывают, что пользователям обновления упростят доступ к контенту, а авторам помогут повысить вовлечённость. По результатам тестирования новой ленты, количество подписок на сообщества из неё выросло на 16%. Детали тестов не приводят.
Так было
Так было
Так стало

#новости #вконтакте

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88 комментариев
Камиль Харисян

Ни один проект в рунете не вызывает большей брезгливости чем вк.

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Кузя

когда он только появился, был даже неплох, а сейчас хз, не захожу туда уже давно

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nochnoy.ru

Зареган 05.11.2024
Все комменты - отчаянное обсерание всего вокруг

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Константин Суворов

Хах. Так и есть. Люди пользуют его просто по наитию и в основном только как инструмент.

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Максим Степанов

Ну погоди - скоро Яндекс подтянется

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Dozent

А как же Mail.ru

Mail.ru
Mail: почта, поиск в интернете, новости, игры
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Darth Swordman

Не знаю, насколько это полезно для контент-мейкеров, но для юзеров в плане полистать ленту с котиками и косплеершами вроде как должно стать удобнее. Так что почему бы и да.

P.S. Вот интересно: те, кто по умолчанию хейтит всектантик, пользуются им вообще? Ибо если нет, то какой смысл? А если да, то опять же, какой смысл бурчать на улучшения? =)

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