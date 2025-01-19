Instagram* увеличил максимальное время видео в Reels до трёх минут

На фоне запрета TikTok в США.Об изменениях 18 января 2025 года объявил глава Instagram* Адам Моссери. Новый лимит вдвое превышает тот, что действовал в соцсети с лета 2022 года — 90 секунд, пишет The Verge.По словам Моссери, лимит изменили по запросу пользователей, которые говорили, что 90 секунд это «слишком мало».The Verge отмечает, что Instagram* увеличил максимальное время видео в Reels на фоне запрета TikTok в США. Китайская соцсеть пропала из магазинов приложений в стране и уведомила пользователей, что сервис теперь недоступен, 19 января 2025 года. В TikTok трёхминутые ролики появились ещё в 2021 году.Instagram* также тестировал видео длительностью до 10 минут в Reels, но пока отказался от этой идеи, указывает издание.*Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России.#новости #instagram
*Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России.
Заменой Тик Тока в США будет теперь?)
просмотр коротких видео, таких как тиктоки и рилсы, негативно влияет на психологическое, социальное и физическое здоровье. В ходе эксперимента с 111 участниками выяснилось, что просмотр роликов в течение 1,5 часов ежедневно уменьшает количество серого вещества мозга на 2,3% в месяц, ухудшает качество сна на 30%, снижает концентрацию и повышает уровень тревожности и депрессии. Ученые также установили, что зависимость формируется уже через два-три месяца регулярного просмотра
https://www.psypost.org/does-tiktok-really-cause-brain-rot-new-study-links-short-video-addiction-to-brain-abnormalities/
Фильмы онлайн в инстаграм.
Это что изменит качество рилсов? Как была туфта так и останется. Кастрированная. Ни тебе эротики ни дикой природы - только пиндосы и Металлика.
что-то вы перепутали
как вы посмели написать об этом