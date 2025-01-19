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Таня Боброва
Соцсети

Instagram* увеличил максимальное время видео в Reels до трёх минут

На фоне запрета TikTok в США.

  • Об изменениях 18 января 2025 года объявил глава Instagram* Адам Моссери. Новый лимит вдвое превышает тот, что действовал в соцсети с лета 2022 года — 90 секунд, пишет The Verge.
  • По словам Моссери, лимит изменили по запросу пользователей, которые говорили, что 90 секунд это «слишком мало».
  • The Verge отмечает, что Instagram* увеличил максимальное время видео в Reels на фоне запрета TikTok в США. Китайская соцсеть пропала из магазинов приложений в стране и уведомила пользователей, что сервис теперь недоступен, 19 января 2025 года. В TikTok трёхминутые ролики появились ещё в 2021 году.
  • Instagram* также тестировал видео длительностью до 10 минут в Reels, но пока отказался от этой идеи, указывает издание.

*Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России.

#новости #instagram

11
11
13 комментариев
S.Capusta

*Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России.

7
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Владимир К

Заменой Тик Тока в США будет теперь?)

4
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Андрей

просмотр коротких видео, таких как тиктоки и рилсы, негативно влияет на психологическое, социальное и физическое здоровье. В ходе эксперимента с 111 участниками выяснилось, что просмотр роликов в течение 1,5 часов ежедневно уменьшает количество серого вещества мозга на 2,3% в месяц, ухудшает качество сна на 30%, снижает концентрацию и повышает уровень тревожности и депрессии. Ученые также установили, что зависимость формируется уже через два-три месяца регулярного просмотра

https://www.psypost.org/does-tiktok-really-cause-brain-rot-new-study-links-short-video-addiction-to-brain-abnormalities/

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Aleksei Butrimov

Фильмы онлайн в инстаграм.

2
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Big Lebovvski (Владислав)

Это что изменит качество рилсов? Как была туфта так и останется. Кастрированная. Ни тебе эротики ни дикой природы - только пиндосы и Металлика.

1
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Дмитрий Пинчук

что-то вы перепутали

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Дмитрий Пинчук

как вы посмели написать об этом

1
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