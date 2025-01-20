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Карина Пардаева
Соцсети

Соцсеть Bluesky запустила раздел вертикальных видео

Он уже доступен в мобильном приложении.

  • Ленту можно настроить под свои предпочтения. Чтобы переключаться между роликами, достаточно провести по экрану вверх или вниз, заявили в Bluesky.
  • Пользователь может закрепить ленту, чтобы она отображалась на главном экране, или добавить её в список каналов.

  • Если лента не отображается, в Bluesky рекомендовали перезапустить приложение «один-два раза».

  • Количество пользователей Bluesky к ноябрю 2024 года превысило 15 млн. С середины сентября соцсеть прибавила 5 млн человек.
  • Прирост произошёл на фоне выборов президента США в начале ноября 2024 года: как предполагали СМИ, некоторые пользователи хотели избежать фейков, оскорбительных публикаций и ботов в Х Илона Маска.
  • Bluesky представили в 2019 году как децентрализованный проект. Приложение заработало в феврале 2023 года по приглашениям, через год регистрацию открыли для всех. В развитии проекта участвовал соучредитель и бывший глава Twitter Джек Дорси, но в мае 2024-го он покинул совет директоров.

#новости

33
22
11
14 комментариев
Александр

там даже русский язык появился

1
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Big Lebovvski (Владислав)

"Голубое небо", чето как то стремно звучит...

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тёма

Блу это синий

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Георгий

да, ассоциация с песней из Буратино и Капитаном Очевидность.

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Франсиско Пухольс

кто юзал?

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Zloy Sniper

Это пиздец?

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тёма

Очередные вариации рилсов?

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