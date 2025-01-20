Соцсеть Bluesky запустила раздел вертикальных видео

Он уже доступен в мобильном приложении.Ленту можно настроить под свои предпочтения. Чтобы переключаться между роликами, достаточно провести по экрану вверх или вниз, заявили в Bluesky.Пользователь может закрепить ленту, чтобы она отображалась на главном экране, или добавить её в список каналов.Если лента не отображается, в Bluesky рекомендовали перезапустить приложение «один-два раза».Количество пользователей Bluesky к ноябрю 2024 года превысило 15 млн. С середины сентября соцсеть прибавила 5 млн человек.Прирост произошёл на фоне выборов президента США в начале ноября 2024 года: как предполагали СМИ, некоторые пользователи хотели избежать фейков, оскорбительных публикаций и ботов в Х Илона Маска.Bluesky представили в 2019 году как децентрализованный проект. Приложение заработало в феврале 2023 года по приглашениям, через год регистрацию открыли для всех. В развитии проекта участвовал соучредитель и бывший глава Twitter Джек Дорси, но в мае 2024-го он покинул совет директоров.#новости
там даже русский язык появился
"Голубое небо", чето как то стремно звучит...
Блу это синий
да, ассоциация с песней из Буратино и Капитаном Очевидность.
кто юзал?
Это пиздец?
Очередные вариации рилсов?