Количество пользователей соцсети Bluesky, созданной при поддержке Twitter, превысило 15 млн

Соцсеть прибавила 5 млн пользователей с середины сентября 2024 года.О преодолении отметки в 15 млн пользователей написало The Verge со ссылкой на сайт, который отслеживает статистику по пользователям и публикациям в соцсети. Позже разработчики официально подтвердили эти данные.Bluesky прибавила около 1 млн пользователей за неделю. По словам операционного директора Bluesky Роуз Ван, большинство из них — из США. Прирост произошёл на фоне выборов президента США в начале ноября 2024 года: как предполагали СМИ, некоторые пользователи хотели избежать фейков, оскорбительных публикаций и ботов в Х Илона Маска.Это не первое событие, которое помогает соцсети набрать аудиторию: осенью 2024 года Bluesky рассказала о 2 млн новых пользователей за неделю на фоне временной блокировки X в Бразилии.Для сравнения, у Threads от Meta (признана экстремистской и запрещена в России) 275 млн активных пользователей в месяц, у X, по данным Sensor Tower, примерно 318 млн ежемесячно активных пользователей.Bluesky представили в 2019 году как децентрализованный проект. Приложение заработало в феврале 2023 года по приглашениям, через год регистрацию открыли для всех. В развитии проекта участвовал соучредитель и бывший глава Twitter Джек Дорси, но в мае 2024-го он покинул совет директоров.Осенью 2024 года Bluesky добавила сразу несколько функций, напоминает The Verge: например, возможность публиковать видео, закреплять посты, настраивать шрифты и размер текста.#новости #bluesky
Почему sky, а не water? Русские бы залетели 😆
А почему..?
Левачье ущемилось, бывает
Скорее для многих это просто последняя капля уже бросить эту помойку в виде Твиттера
Ещё 15кк нагуленных ботов. Надеюсь, голубые Метрику не подключит.
не пойму в чем радость? Мамка Twitter сиськой кормит - т.е. трафик перенаправляет
Кажется, люди из Twitter ищут более стабильную платформу. Bluesky может стать такой альтернативой))