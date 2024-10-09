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Таня Боброва
Соцсети

Верховный суд Бразилии разрешил X Илона Маска возобновить работу в стране

Соцсеть выполнила требования суда.

  • Верховный суд Бразилии разрешил разблокировать X после того, как соцсеть выполнила все предприсания суда, пишет Reuters.
  • Согласно решению судьи Алешэндри де Мораеса, местный регулятор Anatel должен принять меры, чтобы сервис снова заработал в течение 24 часов. По данным издания Poder360, регулятору нужно уведомить около 20 тысяч провайдеров о снятии ограничений.
  • Аккаунт Global Government Affairs в X написал, что соцсеть «с гордостью возвращается в Бразилию» и «продолжит защищать свободу слова в рамках закона везде, где работает».
  • Судья Алешэндри де Мораес постановил заблокировать Х в Бразилии и ввести штрафы за обход блокировки для пользователей в конце августа 2024 года. Коллеги его поддержали, а Маск назвал судью «диктатором» и «мошенником».
  • Суд требовал от X в том числе назначить представителя компании в Бразилии и выплатить штрафы. По данным Statista на апрель 2024-го, которые приводит Reuters, всего у X около 21,5 млн пользователей в стране — это шестой по размеру рынок для соцсети.
Источник: Tom Williams / Getty Images
Источник: Tom Williams / Getty Images

#новости #x #бразилия

33
17
17 комментариев
Тот самый чел

продолжит защищать свободу слова в рамках законаХорошая фраза

2
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Ivan sss

Американского закона

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Dmitry

Знатоки настоящей свободы из России недовольны опять

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Axel

А что там с $5 млн., которые не на тот счет скинул Х ? 😀

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Леонид Цветков

вот значит все туда скинул аха.

2
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t t

этот счет был кого надо счет

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Вадим Д.

Х выполнил условие Х для работы Х в Бразилии.

1
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