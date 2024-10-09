Верховный суд Бразилии разрешил X Илона Маска возобновить работу в стране

Соцсеть выполнила требования суда.Верховный суд Бразилии разрешил разблокировать X после того, как соцсеть выполнила все предприсания суда, пишет Reuters.Согласно решению судьи Алешэндри де Мораеса, местный регулятор Anatel должен принять меры, чтобы сервис снова заработал в течение 24 часов. По данным издания Poder360, регулятору нужно уведомить около 20 тысяч провайдеров о снятии ограничений.Аккаунт Global Government Affairs в X написал, что соцсеть «с гордостью возвращается в Бразилию» и «продолжит защищать свободу слова в рамках закона везде, где работает».Судья Алешэндри де Мораес постановил заблокировать Х в Бразилии и ввести штрафы за обход блокировки для пользователей в конце августа 2024 года. Коллеги его поддержали, а Маск назвал судью «диктатором» и «мошенником».Суд требовал от X в том числе назначить представителя компании в Бразилии и выплатить штрафы. По данным Statista на апрель 2024-го, которые приводит Reuters, всего у X около 21,5 млн пользователей в стране — это шестой по размеру рынок для соцсети.Источник: Tom Williams / Getty Images#новости #x #бразилия
продолжит защищать свободу слова в рамках законаХорошая фраза
Американского закона
Знатоки настоящей свободы из России недовольны опять
А что там с $5 млн., которые не на тот счет скинул Х ? 😀
вот значит все туда скинул аха.
этот счет был кого надо счет
Х выполнил условие Х для работы Х в Бразилии.