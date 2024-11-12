Соцсеть Bluesky, созданная при поддержке Twitter, привлекла 700 тысяч новых пользователей за неделю

Большинство из них — жители США.Теперь общее количество пользователей платформы составляет 14,5 млн человек, пишет The Verge со ссылкой на операционного директора Bluesky Роуз Ван. В сентябре 2024 года их было 10 млн.Прирост произошёл на фоне выборов президента США, которые состоялись 5 ноября. Часть пользователей, как полагают СМИ, хотела «сбежать» от фейков, оскорбительных публикаций и ботов в Х Илона Маска — сторонника Дональда Трампа.В начале сентября увеличить пользовательскую базу Bluesky помогла блокировка Х в Бразилии. А в октябре — то, что Х стала показывать публикации пользователей тем, кого они заблокировали.Интерфейс Bluesky. Скриншот vc.ruBluesky представили в 2019 году как децентрализованный проект, развивающийся при поддержке Twitter (у cервисов идентичные интерфейсы). Позже соцсеть стала независимой.Приложение Bluesky заработало в феврале 2023 года, но пускали туда только по приглашениям. С февраля 2024 года регистрацию открыли для всех.В развитии Bluesky участвовал соучредитель и бывший глава Twitter Джек Дорси, однако в мае 2024 года он ушёл из совета директоров.#новости #bluesky
при поддержке Twitter, привлекла 700 тысяч новых пользователей - тут понятная история твитер в свое время была крайне популярная сеть и по сей день такой остается.
а это много, да?
«сбежать» от фейков, оскорбительных публикацийОт них сбежать можно только в офлайн, и то ещё постараться надо))
Зашел как то в Х, про-демократы ноют и чморят Маска, в то же время пользуясь его соцсетью. А потом как проиграла Камала, так будто Майкл Джексон умер. Неприятная соцсеть если честно. Еще и дофига онлифанс-, укро-, крипто-ботов
bluesky или threads пользуетесь или нет, если не секрет?
Алгоритмы твиттера ещё во времена Джека Дорси были максимизированы на энгейджмент, т.е. на то, чтобы показывать провокативные твиты вне зависимости от политических взглядов, чтобы ты дольше оставался на сайте и гневно пролайкивал/строчил ответку.
https://www.researchgate.net/publication/371124077_Twitter's_Algorithm_Amplifying_Anger_Animosity_and_Affective_Polarization
«сбежать» от фейков, оскорбительных публикаций и ботовСбежали в соцсеть, полностью состоящую из фейков, оскорбительных публикаций и ботов? Мудро.