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Полина Лааксо
Соцсети

Соцсеть Bluesky, созданная при поддержке Twitter, привлекла 700 тысяч новых пользователей за неделю

Большинство из них — жители США.

  • Теперь общее количество пользователей платформы составляет 14,5 млн человек, пишет The Verge со ссылкой на операционного директора Bluesky Роуз Ван. В сентябре 2024 года их было 10 млн.
  • Прирост произошёл на фоне выборов президента США, которые состоялись 5 ноября. Часть пользователей, как полагают СМИ, хотела «сбежать» от фейков, оскорбительных публикаций и ботов в Х Илона Маска — сторонника Дональда Трампа.
  • В начале сентября увеличить пользовательскую базу Bluesky помогла блокировка Х в Бразилии. А в октябре — то, что Х стала показывать публикации пользователей тем, кого они заблокировали.
Интерфейс Bluesky. Скриншот vc.ru
Интерфейс Bluesky. Скриншот vc.ru
  • Bluesky представили в 2019 году как децентрализованный проект, развивающийся при поддержке Twitter (у cервисов идентичные интерфейсы). Позже соцсеть стала независимой.
  • Приложение Bluesky заработало в феврале 2023 года, но пускали туда только по приглашениям. С февраля 2024 года регистрацию открыли для всех.
  • В развитии Bluesky участвовал соучредитель и бывший глава Twitter Джек Дорси, однако в мае 2024 года он ушёл из совета директоров.

#новости #bluesky

14 комментариев
Artem Tarasov

при поддержке Twitter, привлекла 700 тысяч новых пользователей - тут понятная история твитер в свое время была крайне популярная сеть и по сей день такой остается.

2
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Гавриил Злобин

а это много, да?

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Darth Swordman

«сбежать» от фейков, оскорбительных публикацийОт них сбежать можно только в офлайн, и то ещё постараться надо))

2
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Allestor Klei

Зашел как то в Х, про-демократы ноют и чморят Маска, в то же время пользуясь его соцсетью. А потом как проиграла Камала, так будто Майкл Джексон умер. Неприятная соцсеть если честно. Еще и дофига онлифанс-, укро-, крипто-ботов

1
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Полина Лааксо
Автор

bluesky или threads пользуетесь или нет, если не секрет?

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Драка вегетарианца с людоедом

Алгоритмы твиттера ещё во времена Джека Дорси были максимизированы на энгейджмент, т.е. на то, чтобы показывать провокативные твиты вне зависимости от политических взглядов, чтобы ты дольше оставался на сайте и гневно пролайкивал/строчил ответку.

https://www.researchgate.net/publication/371124077_Twitter's_Algorithm_Amplifying_Anger_Animosity_and_Affective_Polarization

www.researchgate.net
www.researchgate.net
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Вадим Д.

«сбежать» от фейков, оскорбительных публикаций и ботовСбежали в соцсеть, полностью состоящую из фейков, оскорбительных публикаций и ботов? Мудро.

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