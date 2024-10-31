Количество ежемесячно активных пользователей Threads* за год выросло на 175% — до 275 млн

Это те пользователи, которые как минимум один раз подключились к приложению в рамках месяца.Глава Meta* Марк Цукерберг также рассказал, что в день число новых аккаунтов в Threads* увеличивается более чем на 1 млн.Основной конкурент соцсети — X. Та всё ещё обходит первую по ежемесячно активной аудитории, но «не намного», пишет CNBC. По данным исследовательской фирмы Sensor Tower, на октябрь 2024 года у X было примерно 318 млн ежемесячно активных пользователей. Показатель снизился на 24% с приходом Илона Маска в компанию в октябре 2022 года.Источник фото: Cornerstone DMThreads* запустилась в 2023 году. При регистрации предлагает импортировать имя, подписки и другие данные из Instagram*. В России работает при включённом VPN.Таня БоброваСоцсети26.10.2023Марк Цукерберг рассказал, что аудитория Threads достигла почти 100 млн активных пользователей в месяц Количество активных пользователей в день Meta* не раскрывает.*Meta (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #threads
кто знает с чем это связано?
Интеграция с инстой, пока находишься там, тебе алгоритмы показывают чей-то пост из Threads, который может быть в зоне твоих интересов. Я сам таким образом в последнее время перехожу на некоторые посты из инсты. Таким образом вовлечённость увеличивается.
+ "Показатель ежемесячно активных пользователей снизился на 24% с приходом Илона Маска в компанию в октябре 2022 года"
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В каждом профиле в инсте висит ссылка на этот тредс. Не хочешь, да случайно тапнешь.
ни разу еще не заходил в threads
А монетизацию так и не завезли.
экономят...