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Полина Лааксо
Соцсети

Количество ежемесячно активных пользователей Threads* за год выросло на 175% — до 275 млн

Это те пользователи, которые как минимум один раз подключились к приложению в рамках месяца.

  • Глава Meta* Марк Цукерберг также рассказал, что в день число новых аккаунтов в Threads* увеличивается более чем на 1 млн.
  • Основной конкурент соцсети — X. Та всё ещё обходит первую по ежемесячно активной аудитории, но «не намного», пишет CNBC. По данным исследовательской фирмы Sensor Tower, на октябрь 2024 года у X было примерно 318 млн ежемесячно активных пользователей. Показатель снизился на 24% с приходом Илона Маска в компанию в октябре 2022 года.
Источник фото: Cornerstone DM
Источник фото: Cornerstone DM
  • Threads* запустилась в 2023 году. При регистрации предлагает импортировать имя, подписки и другие данные из Instagram*. В России работает при включённом VPN.
Таня Боброва
Соцсети
Марк Цукерберг рассказал, что аудитория Threads достигла почти 100 млн активных пользователей в месяц

Количество активных пользователей в день Meta* не раскрывает.

*Meta (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #threads

11
12 комментариев
Ari.ship

кто знает с чем это связано?

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tresta

Интеграция с инстой, пока находишься там, тебе алгоритмы показывают чей-то пост из Threads, который может быть в зоне твоих интересов. Я сам таким образом в последнее время перехожу на некоторые посты из инсты. Таким образом вовлечённость увеличивается.

+ "Показатель ежемесячно активных пользователей снизился на 24% с приходом Илона Маска в компанию в октябре 2022 года"

2
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tresta

.

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Bohdan Shtepan

В каждом профиле в инсте висит ссылка на этот тредс. Не хочешь, да случайно тапнешь.

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Nikita

ни разу еще не заходил в threads

1
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Constantine R.

А монетизацию так и не завезли.

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Nikita

экономят...

1
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